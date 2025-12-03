Este será el primer país de Latinoamérica que tendrá la conexión satelital de Starlink en el celular

Starlink estará disponible para celulares en Chile. (Imagen ilustrativa)

Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en habilitar el servicio de conectividad satelital directa a teléfonos móviles de Starlink, la compañía de comunicaciones espaciales de Elon Musk. La nueva tecnología, conocida como Direct to Cell, permitirá que los usuarios reciban señal en sus dispositivos sin cobertura terrestre, utilizando la red de satélites en órbita baja de la empresa.

El lanzamiento del servicio marca un hito para la región, ya que introduce un modelo de comunicación que elimina la dependencia de antenas tradicionales y promete cobertura continua incluso en zonas aisladas. La operadora Entel será la primera en ofrecerlo comercialmente, con planes que ya figuran en su catálogo y que incluyen paquetes de 150 GB y 450 GB mensuales.

El funcionamiento del servicio se basa en una constelación de aproximadamente 650 satélites que operan desde órbitas a 550 kilómetro s de distancia. Estos equipos están preparados para conectar directamente con teléfonos comunes que utilicen tecnología LTE, sin que los usuarios deban instalar hardware adicional o accesorios externos.

En esta primera etapa, la conexión está orientada al envío y recepción de mensajes de texto, aunque Starlink adelantó que en los próximos meses sumará funciones de datos móviles y, más adelante, llamadas de voz. La compañía asegura que el objetivo es extender la cobertura de forma progresiva hasta que cualquier teléfono con visión directa al cielo pueda acceder a la red, sin importar su ubicación geográfica.

Ventaja tecnológica frente a competidores satelitales

El despliegue del servicio llega acompañado de datos técnicos que refuerzan la apuesta de Starlink. Medidas realizadas por la firma Ookla indican que la red de Musk supera ampliamente a otros proveedores de internet satelital tanto en velocidad como en latencia. Mientras que compañías como HughesNet o Viasat operan con demoras promedio cercanas a los 680 milisegundos, Starlink ofrece 45 ms, un margen que reduce de manera notable los tiempos de respuesta.

En cuanto a velocidades, la red duplica el rendimiento de sus competidores debido a la baja altitud de los satélites, lo que disminuye la distancia que deben recorrer las señales. A esto se suma la reciente adquisición de espectro radioeléctrico por parte de la empresa, lo que le otorga una ventaja estratégica frente a otros operadores que buscan entrar al mercado de la conectividad móvil vía satélite.

Un servicio pensado para zonas remotas, pero con impacto urbano

Aunque el impulso inicial se centra en resolver la falta de cobertura en áreas rurales, montañosas o desérticas, la infraestructura satelital también apunta a competir con servicios convencionales de banda ancha. La capacidad de ofrecer conexión estable sin depender de torres o cables convierte a la tecnología en una alternativa para regiones urbanas donde la demanda supera la capacidad de las redes tradicionales.

Starlink ha reiterado que su propuesta no busca reemplazar a las operadoras móviles, sino complementar los servicios existentes y ofrecer un respaldo en situaciones donde la red terrestre colapsa o queda fuera de servicio.

¿Cuándo llegará el servicio a otros países?

Por ahora, la empresa no confirmó fechas para el resto de Latinoamérica. Sin embargo, el despliegue en Chile actúa como prueba regional y sienta las bases para futuras expansiones. Argentina aparece entre los posibles países donde podría activarse el servicio, aunque todavía no existen anuncios oficiales.

La estrategia de la compañía apunta a consolidar acuerdos con operadoras locales para acelerar el proceso de integración. De replicarse el modelo chileno, el servicio llegaría primero con funciones de mensajería y luego con conectividad completa.

La tecnología Direct to Cell representa un avance significativo en el ecosistema móvil y abre un escenario en el que la cobertura total —sin zonas oscuras— deja de ser un ideal para convertirse en una meta alcanzable. Con Chile como pionero, la región comienza a posicionarse dentro de las pruebas iniciales de Starlink para llevar su red satelital a los teléfonos del mundo.