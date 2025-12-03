Así puedes activar y aprovechar el nuevo chat de grupo de ChatGPT con tus amigos, familia o compañeros

ChatGPT revoluciona la colaboración con su nuevo chat de grupo asistido por inteligencia artificial - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La colaboración digital acaba de dar un paso adelante con el lanzamiento del chat de grupo de ChatGPT, una función diseñada para permitir la interacción en tiempo real con la inteligencia artificial junto a otros usuarios. Ya sea para coordinar tareas, resolver dudas o planificar actividades, esta herramienta se propone transformar dinámicas en grupos de amigos, entornos familiares y equipos de trabajo, integrando la IA de manera práctica y sencilla.

Qué es el chat de grupo de ChatGPT y cuáles son sus ventajas

El chat de grupo de ChatGPT no debe confundirse con la tradicional función de compartir enlaces para leer conversaciones previas. En este nuevo formato, la inteligencia artificial participa activamente en conversaciones grupales, similar a lo que sucede en plataformas como WhatsApp o Telegram, pero con el valor añadido de la IA.

El modelo de lenguaje implementado, GPT-5.1 Auto, evalúa el contexto de cada mensaje y únicamente responde cuando es relevante para la conversación o si se le menciona directamente.

Un aspecto diferencial es la gestión del silencio: la IA no interrumpe, espera que el flujo de la conversación le dé espacio, y puede incluso utilizar emojis para reaccionar a los mensajes.

La privacidad es prioritaria en este entorno; OpenAI separa completamente los chats grupales de los privados, garantizando que ningún dato personal almacenado en conversaciones individuales se comparta con el grupo. Así, cada conversación mantiene su propio espacio seguro.

Cómo habilitar y utilizar el chat de grupo en ChatGPT

Activar este chat grupal es sencillo y está habilitado tanto para usuarios gratuitos como para quienes cuentan con suscripciones a planes superiores. El procedimiento estándar comienza al abrir o iniciar un nuevo chat en ChatGPT, donde se debe seleccionar el icono de perfil y acceder al símbolo de suma (+).

Al hacerlo, aparecerá la opción “Iniciar chat de grupo”, junto con la posibilidad de modificar el nombre de usuario y agregar una imagen para el chat.

Una vez iniciado, se genera un enlace que puede ser compartido con quienes desees sumar a la conversación. Basta con que el resto de los integrantes acceda al enlace para formar parte del grupo. El sistema permite hasta 20 participantes simultáneos y, a medida que se integran nuevos usuarios, la conversación adquiere la estructura colaborativa esperada de una app de mensajería, pero complementada con la asistencia de la IA.

Los mensajes del resto de los usuarios se muestran diferenciados, y con cada nuevo mensaje, aparece un indicador de que ChatGPT está revisando el contenido. A diferencia de chats convencionales, la IA solo interviene si el análisis del contexto lo hace pertinente o si se le solicita de manera explícita escribiendo “ChatGPT” y seleccionando su nombre en el menú. De ese modo, la intervención de la IA es medida y responde realmente a las necesidades de cada charla.

En qué situaciones se puede aprovechar el chat grupal de ChatGPT

Las aplicaciones del chat de grupo de ChatGPT abarcan desde la planificación de viajes, donde los participantes pueden coordinar itinerarios, comparar precios y gestionar costos en tiempo real, hasta las reuniones creativas, ya que equipos de diseño o marketing tienen la oportunidad de subir imágenes, solicitar a la IA nuevas versiones y recibir opiniones sobre conceptos visuales.

Además, resulta útil para clubes de estudio, permitiendo a los integrantes compartir documentos, realizar pruebas o aclarar dudas de forma colectiva, mientras que la función de soporte para programación facilita el análisis de fragmentos de código y la resolución colaborativa de errores.

En el ámbito doméstico, es posible organizar proyectos familiares como mudanzas, reformas o compras, integrando fotografías e ideas para mejorar la gestión de las tareas del hogar.

La función garantiza que ninguna de las conversaciones grupales impacte la memoria colectiva de ChatGPT, es decir, todo lo que se discuta no se usará para entrenar el modelo ni será accesible a otros usuarios fuera del grupo.

Desde la planificación cotidiana hasta la resolución colaborativa de problemas complejos, esta herramienta ampliará las posibilidades de interacción y productividad al sumar la inteligencia artificial como una voz adicional y organizada en cualquier conversación grupal.