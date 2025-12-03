Tecno

WhatsApp permitirá a nuevos miembros ver mensajes previos en grupos: así funcionará la nueva función de historial

La opción, actualmente en desarrollo, gestiona el envío seguro de mensajes hasta un límite de 1.000, asegurando contexto para incorporaciones sin comprometer la privacidad

Historial para nuevos miembros
September 14, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se prepara para introducir una de las características más solicitadas: la posibilidad de que los nuevos miembros de un grupo accedan a los mensajes recientes enviados antes de su ingreso.

Esta función, actualmente en fase de desarrollo, apunta a mejorar la integración de quienes se suman a un grupo, facilitando su adaptación y participación desde el primer momento, al mismo tiempo que mantiene estándares elevados de privacidad y seguridad.

Qué permitirá la nueva función de historial

De acuerdo con las pruebas recientes de la versión beta para Android, WhatsApp trabaja en un sistema que dará a los administradores la facultad de activar el historial compartido. Esta función, una vez habilitada, brindará a quienes se unan a un grupo acceso a una ventana de mensajes previos, permitiendo que puedan comprender los temas o decisiones en marcha sin depender de resúmenes ajenos.

WhatsApp innova con una función
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La herramienta funcionará a través de un mecanismo automático: cuando un nuevo usuario se incorpora, la aplicación selecciona a un miembro existente para reencriptar y transferir de manera segura los mensajes correspondientes al periodo definido como “reciente”.

Así, la información se comparte solo con el destinatario autorizado, manteniendo intacto el cifrado de extremo a extremo que caracteriza a WhatsApp. Cada vez que alguien se une, se genera una nueva clave de cifrado grupal, lo que asegura la protección de los mensajes tanto para participantes antiguos como recientes.

Acceso controlado y privacidad garantizada

El historial al que tendrán acceso los nuevos integrantes no abarcará la totalidad de la conversación pasada, sino únicamente los mensajes enviados durante un plazo preestablecido, fijado en las 24 horas anteriores al ingreso,

Aunque este límite podría modificarse en futuras versiones. En grupos muy activos, donde se intercambian cientos de mensajes cada día, la plataforma está considerando un tope de 1.000 mensajes compartidos como máximo, para evitar consumos excesivos de datos y optimizar el rendimiento de la aplicación.

La actualización de WhatsApp
(Foto: WhatsApp)

Desde el punto de vista del usuario, el proceso resultará completamente transparente. Quienes se sumen a un grupo no deberán realizar configuraciones ni solicitar el acceso al historial: el envío se gestionará automáticamente en segundo plano, siempre que el administrador mantenga activa la función en las preferencias del grupo.

Los mensajes compartidos mantendrán el cifrado de extremo a extremo durante todo el proceso, lo que significa que solo quienes formen parte del grupo en ese instante podrán leerlos.

Aplicaciones prácticas y ventajas del historial compartido

La incorporación del historial compartido cobra especial relevancia en grupos numerosos o con alta rotación de participantes, donde las conversaciones suelen avanzar con rapidez y quienes ingresan tarde pueden quedar desorientados respecto al contexto y a las decisiones tomadas previamente.

Situaciones como la organización de eventos, la difusión de anuncios importantes o la resolución de temas urgentes resultarán mucho más eficientes, ya que los recién llegados podrán acceder de inmediato a la información crítica de las últimas horas y sumarse activamente al intercambio.

Historial para nuevos miembros
(WhatsApp)

Otra de las ventajas de esta función radica en su compatibilidad tanto con quienes son añadidos manualmente por un administrador como con quienes se suman mediante un enlace de invitación, sin importar el momento de su incorporación. Así, se garantiza que todos los nuevos miembros reciban el mismo nivel de contexto y no queden excluidos de mensajes clave que hayan circulado antes de su llegada.

El equipo de desarrollo de WhatsApp asegura que la nueva opción aparecerá en la pantalla de permisos de los grupos, brindando a cada administrador el control sobre la activación y el alcance del historial compartido.

La implementación busca que la integración de nuevos participantes no interfiera en la dinámica del grupo ni provoque interrupciones en la entrega regular de mensajes a quienes ya forman parte de la conversación.

Por ahora, la función permanece en etapa de desarrollo y no está disponible para la totalidad de los usuarios en la versión beta. Los responsables de la plataforma continúan recolectando datos y perfeccionando los detalles técnicos para asegurar que, una vez habilitada de manera general, la experiencia sea fluida y libre de fallos, sin impactar la seguridad que distingue al servicio.

La llegada de esta función está prevista para futuras actualizaciones de WhatsApp. Los interesados en adoptar rápidamente la innovación deberán mantener su aplicación actualizada, atentos a las novedades que la compañía liberará gradualmente a nivel global.

