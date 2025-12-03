Tecno

Apple cambia a su jefe de IA en medio de cuestionamientos de Siri: llega un ex líder de Google

El directivo dejará sus funciones de inmediato y permanecerá solo como asesor hasta su retiro definitivo en 2026

John Giannandrea, jefe de IA
John Giannandrea, jefe de IA de Apple, dejó su puesto.

Apple confirmó la salida de John Giannandrea, máximo responsable de inteligencia artificial y aprendizaje automático, en un movimiento que marca el cierre de una etapa clave para la compañía. El ejecutivo dejará su puesto de forma inmediata para asumir un rol de asesor hasta su retiro definitivo, previsto para 2026. Su partida llega después de varios ajustes internos en la estrategia de IA y tras los múltiples retrasos en la evolución de Siri y Apple Intelligence.

La empresa anunció que Amar Subramanya asumirá la vicepresidencia de IA y reportará directamente a Craig Federighi. El resto de las áreas que estaban bajo la supervisión de Giannandrea quedarán distribuidas entre el director de operaciones, Sabih Khan, y el vicepresidente de servicios, Eddy Cue.

Con esta transición, Apple busca recomponer una hoja de ruta en inteligencia artificial que en los últimos años ha enfrentado demoras, cambios de liderazgo y resultados insuficientes frente a competidores como Google y OpenAI.

John Giannandrea ya no forma
John Giannandrea ya no forma parte del departamento de IA de Apple. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

Desde 2024, Apple intenta posicionarse en la carrera de la IA generativa con una estrategia basada en cinco pilares: privacidad, integración, personalización, potencia y simplicidad. Sin embargo, estos objetivos no lograron concretarse en los plazos previstos y la empresa reconoció la necesidad de replantear su enfoque. La reestructuración anunciada este año, y ahora la salida de Giannandrea, son parte de ese reajuste.

Giannandrea se incorporó a Apple en 2018 tras haber liderado la división de inteligencia artificial en Google. Su llegada generó expectativas internas y externas, ya que Apple buscaba acelerar el desarrollo de tecnologías de aprendizaje automático aplicadas a productos clave como Siri, el iPhone y los servicios de software.

Durante varios años, el directivo estuvo a cargo de coordinar los avances del equipo de investigación en IA y de dirigir los modelos de lenguaje y funciones inteligentes integradas en el ecosistema.

Siri no ha mostrado una
Siri no ha mostrado una evolución positiva desde el lanzamiento de Apple Intelligence. (Apple)

El objetivo inicial era lograr que Siri evolucionara hacia una versión más flexible y conversacional, al nivel de los asistentes basados en modelos de lenguaje de nueva generación. También se esperaba que Apple Intelligence se convirtiera en el núcleo de la automatización dentro de las aplicaciones del sistema operativo. La presentación de estos avances se produjo en 2024, pero con un despliegue fragmentado que se fue retrasando en distintas regiones y dispositivos.

El proyecto Siri y Apple Intelligence perdió impulso

El rumbo del proyecto cambió a principios de 2025. Apple reconoció que la ejecución tecnológica no había avanzado al ritmo necesario para competir en un mercado impulsado por los grandes modelos de lenguaje. La compañía anunció una reorganización que colocó el desarrollo de Siri bajo la dirección de Mike Rockwell, responsable de la línea Vision Pro, con el propósito de acelerar decisiones técnicas y simplificar prioridades.

En paralelo, Giannandrea dejó de supervisar la división de robótica del hogar, que pasó a manos de John Ternus. La pérdida gradual de estas responsabilidades anticipó el desenlace anunciado ahora. La compañía afirmó que, pese a los cambios, la contribución del ejecutivo fue esencial para consolidar la infraestructura inicial sobre la que se construirá la nueva etapa de Apple Intelligence.

Apple Intelligence. (Apple)
Apple Intelligence. (Apple)

La transición hacia una nueva estrategia de IA

Con la llegada de Amar Subramanya, Apple busca fortalecer su área de modelos de fundación, investigación en aprendizaje automático y sistemas de seguridad para evaluar y validar futuras funciones inteligentes. El ejecutivo cuenta con experiencia previa en Google y Microsoft, lo que lo posiciona como una pieza clave para la siguiente fase de desarrollo interno.

Apple sostiene que esta renovación permitirá acelerar el lanzamiento de nuevas capacidades de IA que llegarán a sus dispositivos en los próximos años. La compañía no ha adelantado detalles específicos, pero prevé que las funciones vinculadas a Apple Intelligence serán ampliadas de manera progresiva durante 2026.

Mientras tanto, Giannandrea permanecerá como asesor para facilitar la transición. Su retiro definitivo está previsto para la primavera del próximo año, marcando el final de un periodo de más de siete años en la compañía.

