Peter Thiel, fundador de PayPal, vende todas sus acciones en Nvidia y las lleva a Microsoft: por qué

Peter Thiel vende todas sus acciones en Nvidia y reduce su participación en Tesla, generando debate sobre la inteligencia artificial. (REUTERS/Carlo Allegri)

Peter Thiel, referente en inversiones tecnológicas, decidió vender la totalidad de sus acciones en Nvidia y también redujo su participación en Tesla. Movimientos que llamaron la atención, aún más, cuando su siguiente decisión fue invertir en dos empresas consolidadas como Apple y Microsoft.

Más allá de lo que significa en términos financieros para un inversor, desde Wired se preguntan si esta es decisión que pone en duda la solidez del auge de la inteligencia artificial y los temores a una nueva burbuja tecnológica, teniendo en cuenta que el movimiento de Thiel involucró 166 millones de dólares.

Quién es Peter Thiel

Peter Thiel es el cofundador de PayPal, impulsor de Palantir Technologies y primer gran inversor externo de Facebook, por lo que es un actor central del capitalismo tecnológico actual.

Su visión y capacidad para detectar nichos de mercado quedaron evidenciadas desde sus inicios en los años noventa. Además de manejar una fortuna superior a los 10.000 millones de dólares, su influencia a través de compañías como Palantir y el fondo Founders Fund, emblemas del capital riesgo en Silicon Valley.

El inversor tecnológico Peter Thiel invierte 43 millones de dólares en Apple y Microsoft tras liquidar posiciones en Nvidia y Tesla. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Nacido en la Alemania occidental en 1967 y emigrado a Estados Unidos de niño, Thiel creció en entornos marcados por profundas tensiones sociales y políticas. Con formación en filosofía y derecho por Stanford. Sus intervenciones en los negocios se caracterizan tanto por la aversión declarada a la competencia, como por una visión empresarial orientada a construir monopolios capaces de transformar sectores completos.

A nivel político, Thiel también es una figura por su activismo conservador y su apoyo público a Donald Trump, a quien respaldó en 2016 con donaciones y presencia en campaña. Con opiniones controvertidas, al considerar que el racismo y sexismo “se han exagerado enormemente”, así como asegurar que no cree que “la libertad y la democracia sean compatibles”.

Cuál fue el movimiento de Thiel: pasar de Nvidia a Microsoft

El tercer trimestre de 2025 fue el momento en el que Thiel y su fondo de inversión liquidaron 537.742 acciones de Nvidia y cerca de 208.000 de Tesla, sumando ingresos por 166 millones de dólares.

Luego de esto, amplió sus posiciones en Apple (unas 79.000 acciones) y Microsoft (49.000 acciones), dos compañías veteranas del sector, a costa de 43 millones de dólares, dejando en caja una liquidez considerable de 120 millones para movimientos futuros.

La caída del 14% en las acciones de Nvidia y la presión competitiva de Google influyeron en la estrategia de inversión de Thiel. (TNE)

A diferencia de su conocida preferencia por financiar startups en fases tempranas, desde OpenAI y DeepMind hasta rondas de IA, defensa y biotecnología en Founders Fund, Thiel optó por refugios menos expuestos a la volatilidad extrema que acompaña a las grandes innovaciones del sector.

Por qué Thiel habría hecho este movimiento

Según cuenta Wired, que si bien la decisión incluyó la oportunidad de asegurar ganancias tras una subida explosiva del precio, el factor clave fue el creciente escepticismo de Thiel frente al ritmo acelerado y el entusiasmo del sector referente a la inteligencia artificial.

Si bien el CEO de Nvidia, Jensen Huang, rechazó la posibilidad de una burbuja y defendió la solidez del crecimiento, Thiel se alineó con quienes advierten sobre valoraciones infladas por expectativas poco ancladas en resultados reales.

La historia reciente reforzó sus dudas. Tras alcanzar un máximo histórico el 3 de noviembre de 2025, con acciones de Nvidia a 206,88 dólares, la compañía experimentó una caída del 14%.

La decisión de Thiel de alejarse de Nvidia y Tesla responde a su escepticismo sobre una posible burbuja tecnológica en inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este descenso coexistió con la presión competitiva de gigantes como Google, que intenta reducir su dependencia de Nvidia para IA y desarrolla chips e infraestructura propia.

El contexto político tampoco sumó tranquilidad: Nvidia y AMD acordaron pagar al gobierno estadounidense el 15 % de sus ingresos en China, para garantizar la compatibilidad del negocio con las restricciones estratégicas de Washington.

Al elegir Apple y Microsoft, compañías con participación relevante en IA, pero con modelos de negocio probadamente sólidos, Thiel cambió volatilidad por estabilidad. Aunque estas empresas ya no representan la ola disruptiva que históricamente entusiasma al magnate, su liderazgo en diversas áreas tecnológicas y su peso bursátil ofrecen defensa ante escenarios de corrección abrupta.