Apple apostaría por Intel para fabricar los chips de iPad y MacBook Air

Tras la histórica transición de la arquitectura Intel x86 a Apple Silicon ARM en 2020, Apple se prepara para una nueva jugada estratégica en la fabricación de sus procesadores. Según reportes recientes del analista Ming-Chi Kuo, la compañía estaría considerando a Intel como proveedor para fabricar los chips de entrada de la próxima serie M.

De concretarse, Apple diversificaría su cadena de suministro y reforzaría la producción nacional en Estados Unidos, sin modificar el rendimiento ni el diseño característico de su producto.

Posibles razones y alcance de la colaboración con Intel

Kuo señala que, a partir de 2027, Apple evaluaría la opción de que Intel fabrique los chips de gama básica en la familia M —posiblemente los M6 o M7—, reservando para TSMC la producción de los chips más avanzados como los ‘Pro’, ‘Max’ y ‘Ultra’. La estrategia respondería a la necesidad de reducir riesgos ante eventuales problemas de suministro.

Apple estaría considerando a Intel como proveedor para fabricar los chips de entrada de la próxima serie M. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Hasta la fecha, la dependencia de TSMC ha sido casi absoluta, por lo que diversificar los socios le daría a Apple margen de acción ante imprevistos en la cadena global.

La presión de la administración estadounidense —especialmente bajo el gobierno de Donald Trump— también ha sido determinante. Fabricar chips en Estados Unidos alinea a Apple con las nuevas políticas industriales que exigen productos ‘made in USA’ y otorgan impulso a la producción nacional de componentes clave.

El segmento de entrada, integrado en modelos como MacBook Air, iPad Air o iPad Pro, es ideal para poner a prueba esta colaboración, según filtraciones. Estos chips implican menores complejidades de manufactura y costes más bajos, lo que permite delegar responsabilidades sin poner en riesgo la cadena de valor de los productos estrella de Apple.

Intel diseña y fabrica procesadores y soluciones tecnológicas para computadoras y dispositivos electrónicos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Apple mantendrá el diseño y el rendimiento de sus chips

A pesar de la diversificación de proveedores, la experiencia del usuario final permanecería inalterada. Todos los chips seguirían siendo diseñados por Apple con la misma arquitectura ARM y garantizando un rendimiento idéntico, independientemente de si el fabricante es Intel o TSMC.

El proceso no afectará a la capacidad de Apple para innovar, ni a su potencial para adoptar las tecnologías más punteras —como los chips de 2 nanómetros elaborados por TSMC para modelos insignia como el iPhone 18 Pro o el futuro iPhone plegable.

Es pertinente indicar que la colaboración con Intel no significará el abandono de TSMC, que continuará a cargo de los chips más sofisticados dentro del catálogo Apple.

Según filtraciones, la gama de entrada es adecuada para probar esta colaboración con Intel. REUTERS/Dado Ruvic/lustración

Apple lanza el chip M5 con IA avanzada y potencia gráfica

Apple ha dado a conocer su nueva generación de procesadores, los M5. Este chip se estrena en los renovados MacBook Pro y iPad Pro, y llega con importantes mejoras en potencia gráfica y capacidades para inteligencia artificial, estableciendo una marcada diferencia respecto al M4.

El procesador M5, construido con la tecnología de tercera generación de 3 nanómetros, aporta mayores velocidades y una optimización a fondo para tareas de IA generativa, edición de medios y videojuegos. Con esta jugada, Apple refuerza su dirección de incorporar IA al propio hardware, haciendo que sus dispositivos ejecuten modelos complejos localmente y sin depender de la nube.

Según la empresa, el M5 marca la mayor mejora de rendimiento por vatio en la historia del chip M, lo que garantiza dispositivos portátiles más poderosos y con mayor autonomía.

Apple presenta su nuevo chip M5 potenciado con inteligencia artificial. (Apple)

El diseño del M5 incluye una CPU de diez núcleos (seis enfocados en la eficiencia y cuatro para alto desempeño), permitiendo gestionar tareas concurrentes con un rendimiento multihilo hasta un 15% mayor que el M4, todo manteniendo bajo control el gasto energético.

Sin embargo, la principal evolución se encuentra en su Neural Engine de 16 núcleos, que incrementa en gran medida la capacidad del equipo para operar modelos de IA en tiempo real. Gracias a este motor y a los aceleradores neuronales repartidos en los diez núcleos de la GPU, procesos como reconocimiento de imágenes, traducción instantánea o generación creadora de contenidos multimedia se aceleran significativamente.