Economía

Jornada financiera: el riesgo país cayó, tocó un mínimo desde enero y se acerca al menor registro en la era Milei

La renovada tendencia alcista de Wall Street contribuyó con una leve suba en las cotizaciones de los activos argentinos. El dólar bajó a $1.455 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 119 millones en el mercado

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El Dow Jones y el S&P 500 marcaron nuevo récord.
El Dow Jones y el S&P 500 marcaron nuevo récord.

Con algo de impulso del exterior, las acciones y los bonos argentinos obtuvieron mayoría de ganancias este jueves, mientras que el riesgo país tocó otro mínimo desde el 28 de enero.

Los índices de las bolsas de Nueva York negociaron con alzas y el Dow Jones de Industriales ganó 1,7%, en un nuevo récord de 51.561 puntos. El panel tecnológico Nasdaq resignó un marginal 0,1% y el promedio S&P 500 sumó 0,4%, también en un nuevo máximo histórico de 7.584 unidades.

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Firmes además continuaron los bonos soberanos en dólares de Argentina, que avanzaron 0,2% en promedio esta rueda para las emisiones Globales y Bonares, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, cayó siete unidades, a 486 puntos básicos.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhibieron cifras mixtas. Del lado ganador destacaron Satellogic (+3,8%) e IRSA (+3,1%).

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El precio del petróleo Brent del Mar del Norte cayó 2,6%, a USD 95,25 el barril con entrega en agosto, mientras que la variedad WTI (crudo intermedio de Texas) para julio bajó 3% a 93,03 dólares. Pese a esta tendencia del petróleo, YPF subió 0,4%, a USD 55,12, mientras que Vista Energy perdió 0,1 por ciento.

“Los activos domésticos buscan reanudar un mejor tono luego de la corrección ensayada en las últimas ruedas, toda vez que las positivas señales desde la ‘macro’ se extienden y se espera que puedan trasladarse más a la ‘micro’ y al consumo”, explicó el economista Gustavo Ber.

En una sesión volátil, las acciones estadounidenses finalizaron en sus precios más altos de la “a pesar de las nuevas dudas sobre la capacidad del presidente (de EEUU Donald) Trump para poner fin a la guerra con Irán y una posible conmoción en el floreciente sector de la inteligencia artificial”, resumió Yahoo Finance.

“Los inversores globales optaron por la cautela en una rueda marcada por los persistentes dilemas sobre el alcance de los desarrollos en inteligencia artificial y la fragilidad en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán”, coincidió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

El dólar interrumpió la racha alcista

Con un volumen de negocios de USD 597,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista descontó dos pesos o 0,1%, a $1.436,50, para interrumpir una racha de tres ruedas al alza en el inicio de junio.

Tras alcanzar un máximo intradiario en los $1.447, “la mayor oferta llevó la cotización hasta la zona de $1.435, aunque la demanda continuó firme y evitó una corrección más profunda”, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA estableció una banda superior de su esquema cambiario en los 1.767,17 pesos. El tipo de cambio oficial quedó ahora a 330,67 pesos o 23% de ese límite.

“Todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y ese futuro ya llegó: la oferta neta en el Mercado Libre de Cambios por parte de petróleo, gas y minería fue en el primer cuatrimestre tan grande como la de cereales y oleaginosas: alrededor de USD 8.150 millones cada uno, en el caso de energía y minería con un aporte muy relevante de préstamos financieros, es decir, no solo de nuevas exportaciones”, describió la Consultora 1816.

El dólar al público bajó cinco pesos o 0,3%, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, a la vez que el blue ganó cinco pesos, a 1.435 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.458,02 para la venta y $1.406,33 para la compra.

Ante el inminente cobro del medio aguinaldo, Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market prevé que un segmento de inversores retail “optará por dolarizar excedentes como mecanismo conservador de resguardo de valor. El dólar continúa funcionando como refugio psicológico y financiero frente a cualquier expectativa de volatilidad cambiaria futura”.

Por su parte, el Banco Central compró en el mercado USD 119 millones, el 19,9% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron en USD 45 millones, a 48.369 millones de dólares.

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