Sorpresa en Boca Juniors: un ex multicampeón como jugador y entrenador es el principal candidato de Riquelme para reemplazar a Úbeda (Fotobaires)

Rodolfo Arruabarrena, ex jugador y ex entrenador de Boca Juniors, emerge como el principal candidato del presidente Juan Román Riquelme para asumir la conducción técnica del club tras la desvinculación de Claudio Úbeda. El nombre del Vasco “corre” y es “una posibilidad” concreta dentro de la dirigencia xeneize, dejaron trascender desde Boca Predio.

La búsqueda del nuevo DT se activó en las últimas horas, con paso a paso calculado: primero se formalizó la salida de Úbeda y luego se abrió el abanico de alternativas. En ese proceso, Arruabarrena se despegó del resto. El vínculo que lo une a Riquelme tiene raíces profundas: fueron compañeros en Boca y también en Villarreal, donde compartieron cuatro temporadas y consolidaron una relación cercana. Ese lazo personal pesa en la evaluación que realiza el Consejo de Fútbol.

PUBLICIDAD

Rodolfo Arruabarrena, por entonces entrenador de Boca Juniors, grita a sus jugadores durante el partido de la Copa Libertadores contra River Plate en Buenos Aires, Argentina, el 14 de mayo de 2015 (REUTERS/Enrique Marcarian/Foto de archivo)

La posible vuelta del Vasco al banco xeneize llegaría una década después de su primer ciclo como entrenador del club, que se extendió entre agosto de 2014 y 2016. En ese período, el técnico acumuló 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas en 75 partidos, con una efectividad del 68,44%. Su gestión dejó dos títulos: el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina, ambos en 2015.

No obstante, aquel ciclo también quedó marcado por dos eliminaciones ante River Plate que pesaron sobre su imagen. La primera fue en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 —empate 0-0 en la Bombonera y derrota 1-0 en el Monumental—. La segunda, más recordada aún, ocurrió en los octavos de la Copa Libertadores 2015, en la noche del gas pimienta en La Bombonera, que terminó con la suspensión del partido y la descalificación de Boca por parte de la Conmebol. Pese a esos antecedentes, dentro del club consideran que el paso del tiempo y la experiencia acumulada lo posicionan como una alternativa sólida para la reconstrucción.

PUBLICIDAD

Arruabarrena lleva un año y tres meses sin dirigir. Su último trabajo fue en el Al-Taawoun FC de Arabia Saudita en 2024, donde registró 13 victorias, 6 empates y 10 derrotas en 29 partidos. Antes de ese paso, su carrera como entrenador transcurrió íntegramente en Medio Oriente: dirigió al Al Wasl, al Shabab Al-Ahli y al Al-Rayyan de Qatar, y también tuvo un ciclo en el Pyramids FC de Egipto entre 2020 y 2021. Entre 2022 y abril de 2023 estuvo al frente de la selección de Emiratos Árabes Unidos, con la que no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2026 —cayó en el repechaje ante Australia—. Desde que dejó Boca en 2016, nunca más dirigió en el fútbol argentino ni en Sudamérica.

El Vasco Arruabarrena junto a sus hijos celebrando un título en el fútbol árabe

Como jugador, el Vasco tiene una historia ligada al club desde sus orígenes. Fue campeón de la Copa Libertadores 2000 bajo las órdenes de Carlos Bianchi y marcó los dos goles en la final de ida ante Palmeiras. Esa identificación con la institución, junto a su disposición pública a regresar expresada en distintas entrevistas, figura entre los factores que valora la dirigencia.

PUBLICIDAD

Riquelme también evaluó otros perfiles antes de inclinar la balanza. Néstor Lorenzo fue descartado por su continuidad al frente de la selección de Colombia durante el Mundial 2026. Luis Zubeldía quedó fuera de consideración por su compromiso contractual con Fluminense y la brecha económica entre el fútbol brasileño y el argentino. Los nombres de Antonio Mohamed y Cristian “Kily” González generan interés dentro de la estructura del club, aunque ninguno convence plenamente. Eduardo Domínguez, vinculado en varias ocasiones con Boca, aparece como una opción prácticamente inviable por su reciente llegada al Atlético Mineiro.

La relación entre Arruabarrena y Riquelme, sin embargo, atravesó momentos de tensión durante el primer ciclo del Vasco como DT, cuando el hoy presidente xeneize realizó críticas públicas al equipo desde los medios de comunicación. Ese antecedente será uno de los factores a considerar en el primer contacto formal entre las partes, que sería inminente.

PUBLICIDAD