La nueva función que tiene el AirTag de Apple para evitar que los viajeros pierdan su equipaje en un vuelo

Apple se une con una aerolínea para ampliar las posibilidades del AirTag. (Foto: Apple Inc./vía REUTERS)

La posibilidad de rastrear equipaje extraviado durante un vuelo ha dado un paso adelante gracias a una actualización reciente en la tecnología de AirTag de Apple.

Según un informe de 9to5Mac, la compañía ha perfeccionado la integración de la ubicación de estos dispositivos con los sistemas de las aerolíneas, comenzando por Delta Air Lines, lo que promete agilizar la recuperación de maletas para los viajeros.

Qué cambia en las funciones que incorporan los AirTags de Apple

Hasta ahora, los usuarios de AirTag podían compartir la ubicación de su dispositivo de manera privada y temporal con determinadas aerolíneas, facilitando así la localización de equipaje perdido.

La función Share Item Location de Apple agiliza la recuperación de maletas perdidas en aerolíneas como Delta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este soporte tecnológico, que se ha ido extendiendo a lo largo del año, requería que el propietario del AirTag autorizara explícitamente el acceso a la ubicación.

La novedad radica en que, tras esta autorización, los datos de localización se integran de forma mucho más fluida en los sistemas internos de las aerolíneas, lo que permite una respuesta más rápida y fiable ante la pérdida de equipaje.

Cómo acceder a esta nueva función de los AirTag de Apple para los viajeros

El proceso para compartir la ubicación del AirTag con la aerolínea se mantiene sencillo: el usuario debe abrir la aplicación Buscar en su iPhone, iPad o Mac, acceder a la pestaña Artículos, seleccionar el AirTag correspondiente, desplazarse hasta la opción “Compartir ubicación del artículo” y seguir las instrucciones para activar el uso compartido.

El proceso para compartir la ubicación del AirTag con la aerolínea se realiza desde la app Buscar de Apple, disponible en dispositivos como el iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, debe proporcionar a la aerolínea la URL generada. Este procedimiento, según 9to5Mac, ya está operativo para los pasajeros de Delta y se espera que sorprenda por la rapidez con la que el personal podrá recuperar el equipaje.

Frente a esta novedad, Adriana Lee, en un artículo publicado por Skift y citado por 9to5Mac, detalló: “Apple ha ampliado su papel en los viajes con una nueva herramienta de integración desarrollada con Delta Air Lines, que permite que los datos de ubicación de AirTag fluyan directamente a los sistemas de equipaje de Delta”.

Lee agregó que “la API, completada en las últimas semanas, se basa en Share Item Location, una función lanzada el año pasado para ayudar a las aerolíneas a encontrar equipaje AirTagged perdido”.

La integración de AirTag con los sistemas internos de las aerolíneas reduce los pasos manuales en la localización de equipaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta nueva tecnología, según la autora, “permite que los datos detallados de ubicación fluyan directamente al back-end de las aerolíneas, reduciendo la cantidad de pasos manuales que antes requerían que los trabajadores realizaran”.

Por qué no es una herramienta que reemplaza a sistemas tradicionales

El informe de 9to5Mac subraya que la API desarrollada por Apple no pretende sustituir los sistemas de equipaje existentes en las aerolíneas, sino integrarse con ellos para optimizar los procesos.

Durante la fase de pruebas, Ramsey Hammad, representante de Delta, explicó que Apple tuvo acceso a operaciones internas en “algunos de los aeropuertos más concurridos del mundo”, lo que permitió ajustar la herramienta a escenarios reales de alta demanda.

Es posible que otras aerolíneas importantes adopten la tecnología de Apple para ampliar los beneficios para viajeros que buscan proteger su equipaje. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Aunque la colaboración inicial se realizó con Delta, la función no será exclusiva de esta compañía. 9to5Mac anticipa que otras aerolíneas importantes adoptarán este soporte en el futuro, ampliando así el alcance de la tecnología y beneficiando a un mayor número de viajeros que utilizan AirTag para proteger su equipaje.

En qué casos conviene usar la nueva función de rastreo del AirTag de Apple

La integración directa de los AirTag con los sistemas de equipaje de las aerolíneas resulta muy útil cuando el equipaje se extravía en conexiones en aeropuertos grandes, o ante reubicaciones repentinas de los vuelos.

En estos momentos, la localización facilitada por AirTag permite a los empleados de la aerolínea acceder a información precisa y en tiempo real sobre la última ubicación del equipaje, lo que reduce demoras y mejora las posibilidades de recuperación.