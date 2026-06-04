Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2,3% en mayo: qué esperan para este mes

Las consultoras que releva el BCRA anticiparon una inflación de 30,5% para todo 2026. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las consultoras prevén una inflación de 2,3% para mayo y de 2,1% para junio. Además, estimaron que la dinámica anual se ubicará en 30,5% y que el dólar cerrará 2026 en 1.658 pesos.

Las firmas consideradas más precisas en sus proyecciones, conocidas como el Top 10, también proyectaron una suba de precios del 2,3% para el mes, aunque recortaron levemente su estimación respecto al relevamiento previo.

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Inflación a la baja

A partir de junio, las proyecciones de los encuestados anticipan una desaceleración gradual de la inflación mensual. Para junio, la mediana de las expectativas se ubica en 2,1%, mientras que en julio baja a 2,0 por ciento.

El descenso continúa en los meses siguientes, con estimaciones de 1,8% para agosto y octubre, valor que se eleva a 1,9% en septiembre. Para noviembre, la inflación mensual esperada se reduce a 1,7 por ciento.

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Los analistas del REM estiman que la inflación perforaría el 2% en agosto. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En cuanto al Índice de Precios al Consumidor Núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, la mediana de las estimaciones se ubicó en 2,2% para mayo, apenas por debajo del valor anticipado en el informe anterior. El grupo de los diez mejores pronosticadores calculó una inflación núcleo del 2,3%, lo que representa una baja de 0,2 puntos porcentuales en comparación con la medición previa.

Dólar estable

En cuanto al dólar, las estimaciones del REM sitúan el tipo de cambio nominal en $1.422 como promedio para junio de 2026, es decir, $15 menos por dólar respecto a la encuesta previa, y por debajo de la cotización actual del mayorista.

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Hacia diciembre de 2026, los participantes proyectan un dólar a $1.658, lo que implica una suba interanual prevista del 14,5 por ciento, en línea con la dinámica inflacionaria. En el caso del Top 10 de pronosticadores, el promedio esperado para el último mes del año es de $1.596 por dólar.

Actividad, desocupación y superávit

Por otra parte, los analistas consultados calcularon que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad habría crecido 0,3% en el primer trimestre de 2026 y prevén una suba de 1,2% para el segundo trimestre, lo que representa ajustes al alza de 0,1 y 0,2 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior. Para el tercer trimestre, la estimación de crecimiento se mantuvo en 0,9 por ciento.

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Las consultoras del REM anticiparon que el dólar se mantendrá estable. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En términos anuales, el promedio de las proyecciones indica que el PIB real sería 2,9% mayor que el promedio de 2025, una mejora de 0,1 punto porcentual frente a la encuesta previa, mientras que el Top 10 de pronosticadores prevé un avance de 2,8% para 2026, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales.

Respecto al mercado laboral, la tasa de desocupación estimada para el primer trimestre de 2026 es de 7,7% de la población económicamente activa, sin cambios frente al relevamiento anterior. Para el último trimestre del año, se espera que la tasa baje a 7,4 por ciento. El Top 10 proyecta tasas de 7,8% y 7,4% para el primer y cuarto trimestre, respectivamente.

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En lo relativo al comercio exterior de bienes, el REM anticipa que en 2026 las exportaciones (FOB) sumarán USD 98.547 millones, lo que implica un aumento de USD 2.491 millones respecto a la encuesta pasada. Las importaciones (CIF) se estiman en USD 78.363 millones, USD 1.187 millones menos que en el relevamiento anterior. Así, el superávit comercial anual esperado asciende a USD 20.185 millones, es decir, USD 3.679 millones más que en el informe previo.

Por último, la estimación del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero para 2026 arroja un superávit de $16 billones, $100 mil millones por encima del valor consignado en el relevamiento anterior. El promedio de los diez principales pronosticadores ubica el superávit en $15,7 billones y ninguna proyección considera un resultado inferior a $9 billones para el año.

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