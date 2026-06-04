Economía

Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2,3% en mayo: qué esperan para este mes

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipa una trayectoria descendente para la dinámica de precios, que rompería el 2% mensual en los próximos meses. Las previsiones para el dólar, la actividad y el empleo

Guardar
Google icon
Las consultoras que releva el BCRA anticiparon una inflación de 30,5% para todo 2026. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
Las consultoras que releva el BCRA anticiparon una inflación de 30,5% para todo 2026. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las consultoras prevén una inflación de 2,3% para mayo y de 2,1% para junio. Además, estimaron que la dinámica anual se ubicará en 30,5% y que el dólar cerrará 2026 en 1.658 pesos.

Las firmas consideradas más precisas en sus proyecciones, conocidas como el Top 10, también proyectaron una suba de precios del 2,3% para el mes, aunque recortaron levemente su estimación respecto al relevamiento previo.

PUBLICIDAD

Inflación a la baja

A partir de junio, las proyecciones de los encuestados anticipan una desaceleración gradual de la inflación mensual. Para junio, la mediana de las expectativas se ubica en 2,1%, mientras que en julio baja a 2,0 por ciento.

El descenso continúa en los meses siguientes, con estimaciones de 1,8% para agosto y octubre, valor que se eleva a 1,9% en septiembre. Para noviembre, la inflación mensual esperada se reduce a 1,7 por ciento.

PUBLICIDAD

Los analistas del REM estiman que la inflación perforaría el 2% en agosto. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Los analistas del REM estiman que la inflación perforaría el 2% en agosto. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En cuanto al Índice de Precios al Consumidor Núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, la mediana de las estimaciones se ubicó en 2,2% para mayo, apenas por debajo del valor anticipado en el informe anterior. El grupo de los diez mejores pronosticadores calculó una inflación núcleo del 2,3%, lo que representa una baja de 0,2 puntos porcentuales en comparación con la medición previa.

Dólar estable

En cuanto al dólar, las estimaciones del REM sitúan el tipo de cambio nominal en $1.422 como promedio para junio de 2026, es decir, $15 menos por dólar respecto a la encuesta previa, y por debajo de la cotización actual del mayorista.

Hacia diciembre de 2026, los participantes proyectan un dólar a $1.658, lo que implica una suba interanual prevista del 14,5 por ciento, en línea con la dinámica inflacionaria. En el caso del Top 10 de pronosticadores, el promedio esperado para el último mes del año es de $1.596 por dólar.

Actividad, desocupación y superávit

Por otra parte, los analistas consultados calcularon que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad habría crecido 0,3% en el primer trimestre de 2026 y prevén una suba de 1,2% para el segundo trimestre, lo que representa ajustes al alza de 0,1 y 0,2 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior. Para el tercer trimestre, la estimación de crecimiento se mantuvo en 0,9 por ciento.

Las consultoras del REM anticiparon que el dólar se mantendrá estable. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Las consultoras del REM anticiparon que el dólar se mantendrá estable. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En términos anuales, el promedio de las proyecciones indica que el PIB real sería 2,9% mayor que el promedio de 2025, una mejora de 0,1 punto porcentual frente a la encuesta previa, mientras que el Top 10 de pronosticadores prevé un avance de 2,8% para 2026, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales.

Respecto al mercado laboral, la tasa de desocupación estimada para el primer trimestre de 2026 es de 7,7% de la población económicamente activa, sin cambios frente al relevamiento anterior. Para el último trimestre del año, se espera que la tasa baje a 7,4 por ciento. El Top 10 proyecta tasas de 7,8% y 7,4% para el primer y cuarto trimestre, respectivamente.

En lo relativo al comercio exterior de bienes, el REM anticipa que en 2026 las exportaciones (FOB) sumarán USD 98.547 millones, lo que implica un aumento de USD 2.491 millones respecto a la encuesta pasada. Las importaciones (CIF) se estiman en USD 78.363 millones, USD 1.187 millones menos que en el relevamiento anterior. Así, el superávit comercial anual esperado asciende a USD 20.185 millones, es decir, USD 3.679 millones más que en el informe previo.

Por último, la estimación del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero para 2026 arroja un superávit de $16 billones, $100 mil millones por encima del valor consignado en el relevamiento anterior. El promedio de los diez principales pronosticadores ubica el superávit en $15,7 billones y ninguna proyección considera un resultado inferior a $9 billones para el año.

Temas Relacionados

InflaciónDólarREMBanco CentralConsultorasIPCEmpleoActividadPreciosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más allá del agro y la energía: la apuesta de las provincias por las industrias creativas para diversificar la economía

En el marco de un encuentro federal en Mendoza, gobernadores y equipos técnicos avanzan en una “hoja de ruta” sectorial. El desafío de transformar la propiedad intelectual y el talento en divisas genuinas

Más allá del agro y la energía: la apuesta de las provincias por las industrias creativas para diversificar la economía

Jornada financiera: el riesgo país cayó, tocó un mínimo desde enero y se acerca al menor registro en la era Milei

La renovada tendencia alcista de Wall Street contribuyó con una leve suba en las cotizaciones de los activos argentinos. El dólar bajó a $1.455 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 119 millones en el mercado

Jornada financiera: el riesgo país cayó, tocó un mínimo desde enero y se acerca al menor registro en la era Milei

El Banco Central compró más de USD 100 millones tras cumplir la meta para todo 2026

La autoridad monetaria hilvanó 101 ruedas consecutivas con saldo comprador al adquirir USD 119 millones este jueves. Las reservas experimentaron una leve caída

El Banco Central compró más de USD 100 millones tras cumplir la meta para todo 2026

Neuquén y Santa Fe lograron mejoras en sus calificaciones crediticias y apuntalan el acceso al financiamiento

Las evaluaciones de FIX SCR fortalecen la llegada a capital para infraestructura y desarrollo productivo, en un contexto de mayor interés de inversores internacionales por activos argentinos

Neuquén y Santa Fe lograron mejoras en sus calificaciones crediticias y apuntalan el acceso al financiamiento

El mega millonario que se radicó en Argentina firmó el alquiler de oficinas más alto de la historia de una emblemática ciudad de EEUU

La firma Thiel Capital habría arrendado unos 1.700 metros cuadrados en el piso 44 de la torre 830 Brickell

El mega millonario que se radicó en Argentina firmó el alquiler de oficinas más alto de la historia de una emblemática ciudad de EEUU

DEPORTES

Argentina volvió a liderar el Ranking FIFA tras la caída de Francia: la histórica “maldición” que buscará romper en el Mundial

Argentina volvió a liderar el Ranking FIFA tras la caída de Francia: la histórica “maldición” que buscará romper en el Mundial

El Arsenal cerró la Champions League con dos récords históricos: más partidos sin título y primer subcampeón invicto

La “otra Selección de Scaloni”: quiénes son las parejas de los campeones que alentarán a la Argentina en el Mundial 2026

El acoso viral a una estrella de Alemania que provocó su ira a 7 días del Mundial: “Irritado”

La fiebre mundialista de Colapinto: del aliento a Argentina a la advertencia a España

TELESHOW

Marta Fort recordó a Gustavo Martínez, su padrino, en el día de su cumpleaños: “Compartí tantas risas y tanto afecto”

Marta Fort recordó a Gustavo Martínez, su padrino, en el día de su cumpleaños: “Compartí tantas risas y tanto afecto”

El agradecimiento de Rocío Igarzabal tras contar el abuso que sufrió: “El miedo se transforma en valor y fuerza”

La crítica de una influencer coreana a la China Suárez tras analizar su historial amoroso: “Amenaza a la familia”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Chunchuna Villafañe, una vida entre luces: la mujer que fue arquitecta, modelo, militante y actriz

INFOBAE AMÉRICA

El Arsenal cerró la Champions League con dos récords históricos: más partidos sin título y primer subcampeón invicto

El Arsenal cerró la Champions League con dos récords históricos: más partidos sin título y primer subcampeón invicto

Las esponjas de cocina liberan microplásticos al agua con cada lavado, afirma un estudio

Panameños presentan 1,157 quejas por malos servicios de las empresas funerarias, por un total de $174,041.86

El presidente dominicano promulga la ley que crea las Alertas RD para buscar personas desaparecidas

Honduras: Más de 180 agentes no superan evaluación para integrar nueva unidad antiextorsión de la Policía Nacional