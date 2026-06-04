El gobierno porteño celebrará los 40 años de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebrará el 40° aniversario de la Reserva Ecológica Costanera Sur con nuevas obras de infraestructura, accesibilidad y educación ambiental

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebrará el próximo fin de semana el 40° aniversario de la Reserva Ecológica Costanera Sur con la inauguración de nuevas obras de infraestructura. Para el aniversario se prevé la apertura del Centro de Recepción de Visitantes e Interpretación, ubicado en el acceso Brasil, prevista para el 6 de junio.

El terreno que hoy ocupa la Reserva fue originalmente ganado al Río de la Plata mediante rellenos con escombros. La propia dinámica natural recuperó ese espacio degradado hasta convertirlo en uno de los principales pulmones verdes urbanos de la región. El 5 de junio de 1986, la Ciudad lo declaró Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica, consolidando lo que el comunicado oficial describe como uno de los procesos de recuperación ambiental más representativos de Buenos Aires.

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Cuatro décadas después, sus 350 hectáreas de lagunas, pastizales, talares y ambientes ribereños albergan más de 2.000 especies de flora, fauna y hongos. El área recibe anualmente a más de 2 millones de vecinos, turistas y estudiantes, lo que la convierte en la zona natural protegida más visitada de la Argentina, según se informó. A ese reconocimiento local se suman sus designaciones internacionales como Sitio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA).

La Reserva Ecológica Costanera Sur surgió en terrenos ganados al Río de la Plata y fue declarada Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica el 5 de junio de 1986

El nuevo Centro de Recepción, que abrirá sus puertas el viernes 6 de junio, incorpora una sala interpretativa con recursos tecnológicos y contenidos accesibles, una juegoteca, un microcine ambiental y espacios para talleres y reuniones. El espacio también contará con oficinas para visitas guiadas y un aula a cielo abierto destinada a actividades educativas y culturales.

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Las intervenciones no se limitaron a ese edificio. El comunicado del gobierno porteño detalla que se recuperó y modernizó la red contra incendios forestales que atraviesa más de 10 kilómetros de caminos internos, con reparación de hidrantes, recuperación de la presurización del sistema y optimización de las estaciones de bombeo en los accesos Brasil y Viamonte. La Reserva cuenta actualmente con 16 brigadistas forestales certificados y personal técnico especializado en monitoreo climático.

Las 350 hectáreas de la Reserva Ecológica Costanera Sur albergan más de 2.000 especies y reciben a más de 2 millones de vecinos, turistas y estudiantes por año

En paralelo, avanzó la restauración y ampliación del Vivero de Especies Nativas, donde se mejoraron la infraestructura de investigación y propagación, se ampliaron los sombráculos y se habilitaron nuevos espacios para escuelas, organizaciones y visitantes. Para 2026 se proyecta alcanzar un récord de plantación de 6.500 ejemplares nativos en las reservas ecológicas de la Ciudad, según el documento oficial.

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Dentro del vivero, el programa Naturaleza sin Barreras comenzó a desarrollar actividades de inclusión dirigidas a adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad. Las propuestas apuntan a vincular a esos grupos con el cuidado ambiental y la producción de especies autóctonas.

Las obras también contemplaron la apertura de nuevos miradores de avistaje de fauna sobre el Canal Viamonte, la Laguna de los Patos y la Laguna de las Gaviotas. Esas intervenciones se realizaron junto a Aves Argentinas y la Fundación Vida Silvestre, dos organizaciones que participaron tanto en la creación original de la Reserva como en su conservación posterior, según se indicó en el comunicado.

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La Reserva Ecológica Costanera Sur suma reconocimiento internacional como Sitio Ramsar y Área de Importancia para la Conservación de las Aves

En materia educativa, el área recibe cada año a unos 40.000 estudiantes en visitas y actividades de interpretación ambiental. En los últimos años, según el mismo documento, se reforzaron las propuestas dirigidas a escuelas, organizaciones y grupos específicos, con énfasis en la inclusión y la accesibilidad.

Además, en enero de este año, el gobierno porteño desalojó el predio conocido como “La Casona” en Costanera Sur, una propiedad del Estado que había estado ocupada durante más de 16 años, en un operativo vinculado con denuncias vecinales por venta de drogas, expendio de alcohol y ruidos nocturnos, según información oficial.

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