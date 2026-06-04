La fiebre mundialista de Colapinto: del aliento a Argentina a la advertencia a España

*Colapinto sobre Yamal y España en el Mundial

Franco Colapinto aseguró en la previa del Gran Premio de Mónaco que seguirá los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026, en medio del inicio del calendario europeo de Fórmula 1. El piloto argentino está entusiasmado con la participación de Lionel Messi y del resto del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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En medio de la fiebre mundialista, el piloto argentino habló en una rueda de prensa en Montecarlo. “Es el mejor momento en cuatro años otra vez. Fue muy bueno el Mundial 2022. Tengo que decirlo que estoy muy emocionado con ello”, dijo ante el micrófono de la F1.

“Ahora que lo estamos recuperando otra vez y el hecho de que Leo esté jugando otro Mundial lo hace aún más emocionante”, afirmó el corredor bonaerense de 23 años. “Ver otra vez a la selección argentina es increíble y nosotros estamos esperando para alentarlos. Ojalá tengamos un buen Mundial y van a dar lo mejor, como siempre y ver qué pasa”, destacó.

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También fue consultado por Lamine Yamal, quien al ser una figura joven que tendrá los ojos de todos en la Copa del Mundo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México. “Es muy bueno y talentoso. Está haciendo un trabajo increíble en todas partes. Para ser sincero, lo que hace es de otro planeta. De verdad admiro a esos deportistas a una edad tan temprana", afirmó sobre el extremo derecho español de 18 años. “Pueden optimizar muchísimo el rendimiento que tienen en situaciones de tanta presión. Está teniendo un par de años magníficos”, concluyó sobre el jugador del Barcelona.

Aunque Franco dejó en claro que espera que Argentina le gane a España ante un eventual enfrentamiento que podría darse en los 16avos de final: “Ojalá les ganemos”, lanzó sonriente antes de irse de forma rauda.

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Lionel Messi y Franco Colapinto en el GP de Miami (@AlpineF1Team)

También Colapinto adelantó su plan para acompañar al equipo en persona: "Voy a intentar ir a algún partido. No hay muchas opciones, hay un partido que puedo ir que es el único que estoy libre. Pero lo voy a seguir por televisión. Estamos muy ocupados en Europa", contó en diálogo con ESPN.

Al hablar del desafío en el Principado, el argentino explicó qué hace diferente al trazado y por qué cree que su Alpine puede ser competitivo: “Es una pista muy específica. Hay que construir el fin de semana, requiere mucha confianza. Nuestro auto puede andar bien. Es muy importante arrancar bien y mantenerse; si arrancás atrás es más difícil hacerlo”.

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El competidor pilarense resumió el valor que tiene Mónaco para la categoría: "Ganar acá es único, es la carrera que todos quieren ganar. Es importante para los sponsors, para los jefes. Es el show más grande del año. Es un circuito histórico y especial, da una sensación diferente".

En tono de broma, dejó una consigna para los hinchas según el lugar de salida: “Si arrancamos entre los primeros 10, vean la carrera. Si no, ni la vean, ja".

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La actividad en las calles del Principado iniciará a las 8:30 (hora argentina) del viernes 5 de junio con las primeras prácticas libres, mientras que a las 12 del mismo día serán las segundas. La FP3 comenzará a las 7:30 del sábado y, desde las 11, la atención se centrará en la clasificación. La carrera del Gran Premio de Mónaco será a las 10:00 del domingo.