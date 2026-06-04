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Adiós a los rayones: 5 pasos sencillos para limpiar la pantalla del televisor, según fabricantes

Es clave utilizar paños de microfibra, evitar rociar líquidos y desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica antes de cualquier procedimiento

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Una persona vista desde atrás, con una camiseta azul, limpia una pantalla de televisor grande y negra con un paño azul, dejando rastros circulares de limpieza.
La presión sobre esta parte del TV debe ser suave y seguir solo las instrucciones del manual de usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza de la pantalla del televisor exige atención y rigor. Un descuido puede dejar marcas o rayones permanentes y afectar la visualización. El polvo, las huellas y la suciedad se acumulan con facilidad, pero la solución no está en cualquier producto ni en métodos improvisados, sino en una rutina que protege los delicados componentes.

Usar las herramientas correctas y respetar las pautas de los fabricantes de los electrodomésticos prolonga la vida útil de las pantallas modernas. Cada etapa de la limpieza, desde la elección del producto hasta la atención a los detalles menos visibles, tiene un propósito definido.

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Por qué es clave elegir el producto adecuado al limpiar el televisor

La variedad de limpiadores disponibles en el mercado puede llevar a confusión. No todos los productos de limpieza son aptos para todas las pantallas, advierten fabricantes como TCL.

Una televisión moderna en un living room - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe consultar con el fabricante sobre qué tipo de productos se pueden utilizar para limpiar la pantalla del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos productos están diseñados para televisores de pantalla plana y otros para modelos curvos, así que leer las instrucciones específicas de cada limpiador resulta indispensable.

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El uso de productos no sugeridos puede anular la garantía del televisor. Antes de limpiar la pantalla, es necesario verificar que el producto es compatible con el modelo concreto. Los compuestos agresivos pueden deteriorar los recubrimientos antirreflejo y causar daños irreversibles.

Qué se debe hacer antes de limpiar el televisor

El primer paso consiste en apagar y desenchufar el televisor antes de cualquier procedimiento. Esta medida no solo previene accidentes eléctricos, sino que permite observar con mayor claridad el polvo, las manchas y las huellas en la superficie.

Otro factor que influye es la iluminación ambiente. Por esta razón, alejar el televisor de fuentes de luz directa ayuda a identificar restos de suciedad que podrían pasar desapercibidos.

Saturación de enchufes eléctricos Sobrecarga de energía en espacios confinados Seguridad eléctrica en el hogar Prevención de riesgos eléctricos Imagen que muestra enchufes eléctricos saturados, resaltando el peligro de sobrecarga energética en espacios estrechos y enfatizando la importancia de la seguridad eléctrica. - (Imagen ilustrativa Infobae)
El electrodoméstico debe estar desconectado a la red eléctrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Seguir los pasos previos evita descargas inesperadas y facilita una limpieza más precisa, e ignorar estas pautas puede resultar en incidentes o daños tanto en el electrodoméstico como en la persona que realiza la tarea.

Cuál es la mejor herramienta para eliminar el polvo del televisor

Los fabricantes coinciden en señalar el paño de microfibra como la opción más segura para limpiar la pantalla. Este material, suave y reutilizable, no deja residuos ni produce rayones al contacto con la superficie del televisor.

El uso de otros materiales, como papel o telas ásperas, puede dejar partículas o rayar la pantalla. Se debe evitar rociar agua y otros líquidos, porque la humedad puede penetrar en los componentes electrónicos y producir fallas.

Además, para manchas difíciles, una pequeña cantidad de alcohol isopropílico aplicada sobre el paño resulta suficiente, sin exceder la cantidad sugerida por el fabricante.

Qué precauciones tomar con los bordes, esquinas y rejillas de ventilación del TV

Televisor en buen estado en el living - (Imágen Ilustrativa Infobae)
Es clave limpiar la parte trasera del televisor para evitar acumulación de polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas menos visibles, como los bordes, las esquinas y las rejillas de ventilación, requieren atención. El polvo se acumula con facilidad en estos puntos y puede afectar tanto la imagen como el funcionamiento interno del televisor. En estas partes del TV, limpiar con movimientos circulares ayuda a evitar rayas en la superficie.

Para las rejillas de ventilación, se sugiere utilizar un aspirador con cepillo o aire comprimido, siempre con precaución para no dañar los componentes delicados.

La frecuencia de limpieza depende del ambiente y el uso, pero se debe realizar al menos una vez al año o cuando se detecta sobrecalentamiento. Un programa de limpieza regular garantiza que el televisor se mantenga frío y funcione correctamente.

Cómo limpiar los puertos y el control remoto

La limpieza de los puertos de conexión y el mando a distancia suele pasar inadvertida, pero es esencial para el mantenimiento del televisor.

Primer plano de una mano humana que se extiende lentamente hacia un control remoto de TV negro sobre el reposabrazos de un sofá beige, con una televisión colorida en el fondo borroso.
Se debe retirar las pilas antes de limpiar el control remoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aconseja utilizar una lata de aire comprimido para eliminar la suciedad de los puertos, evitando el uso de líquidos que puedan dañar las conexiones. Este método permite desalojar el polvo sin afectar las piezas electrónicas.

Asimismo, el mando a distancia debe recibir atención específica. Retirar las pilas previene la corrosión interna y, si hay suciedad acumulada, se debe usar un paño de microfibra ligeramente humedecido.

Para las zonas de difícil acceso, los bastoncillos de algodón resultan útiles, siempre con movimientos suaves y sin forzar los botones ni las ranuras. Estas prácticas contribuyen a prolongar la vida útil del televisor y de sus accesorios.

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