Modo Navidad en WhatsApp: cómo se activa en pocos minutos

El modo Navidad en WhatsApp hace referencia a una serie de configuraciones que el usuario debe activar de manera individual. (Fotocomposición: Infobae)

El modo Navidad en WhatsApp se refiere a distintas personalizaciones que los usuarios pueden aplicar en la aplicación móvil para darle un aspecto acorde a esta festividad.

Por ejemplo, es posible crear tarjetas navideñas para amigos y familiares utilizando Meta AI, la inteligencia artificial incorporada en la plataforma.

También se pueden generar imágenes temáticas, como ilustraciones de Papá Noel, y recibir recomendaciones sobre decoración, regalos, menús y más, todo relacionado con la temporada festiva.

Es importante aclarar que estas opciones de personalización se realizan de forma manual y no forman parte de un modo oficial establecido por WhatsApp.

Meta AI entiende las indicaciones del usaurio para generar tarjetas, imágenes y más. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Los usuarios deben configurar cada elemento por separado, aprovechando las herramientas disponibles en la aplicación y la integración con inteligencia artificial para lograr una experiencia navideña personalizada.

Cómo usar Meta AI en el modo Navidad de WhatsApp

Para usar Meta AI en el modo Navidad de WhatsApp, los usuarios solo deben ingresar a la aplicación móvil y seleccionar el círculo azul con morado que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Al pulsar este botón, se inicia un chat con Meta AI.

Una vez en el chat, el usuario puede pedir a la inteligencia artificial que le ayude con diferentes tareas relacionadas con la Navidad. Por ejemplo, puede solicitarle que genere tarjetas de felicitación personalizadas, cree imágenes navideñas, recomiende decoraciones o sugiera ideas de regalos y menús festivos.

Meta AI puede dar ideas de decoración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas ideas de solicitudes que puedes hacerle a Meta AI son:

“Crea una tarjeta de Navidad con un mensaje tierno para mi mamá.”

“Sugiere cinco opciones de menú económico para la cena navideña.”

“Dame ideas creativas para decorar mi casa en Navidad.”

“Genera una imagen de Papá Noel junto a un árbol iluminado.”

“Recomiéndame regalos originales para amigos secretos.”

Así, Meta AI responde de inmediato y facilita la preparación de todo lo relacionado con las celebraciones navideñas, haciendo que la experiencia en WhatsApp sea más práctica, creativa y personalizada.

Cómo crear un chatbot de IA en WhatsApp

La creación del chatbot con IA consta de pasos muy cortos y toma pocos minutos. (WhatsApp)

Para crear un chatbot de IA en WhatsApp siguiendo el modo Navidad, lo primero que deben hacer los usuarios es elegir un personaje representativo de esta época. Puede ser Papá Noel, un duende navideño, un reno, la Señora Claus o incluso un muñeco de nieve.

Hecho eso, hay que seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a la pestaña de ‘Contactos‘. Seleccionar ‘Chatear con las IA‘. Pulsar el signo de +. Crear el chatbot.

Es importante que el usuario sea muy detallado y específico al describir cómo desea que sea el chatbot, ya que cuanto más clara sea la descripción, mejor podrá la inteligencia artificial generar resultados acordes a sus preferencias.

El modo Navidad personaliza la apariencia de la app móvil. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp

Para cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp en el modo Navidad, primero hay que descargar de internet un tono referente a esta época. Luego, considerar este proceso:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

Para quiénes es el modo Navidad en WhatsApp

El modo Navidad en WhatsApp está dirigido a cualquier usuario que desee personalizar su experiencia en la aplicación y compartir el espíritu festivo. Es ideal para personas creativas, familias, amigos, grupos escolares o laborales que buscan hacer sus conversaciones más alegres y temáticas.

También es útil para quienes desean enviar tarjetas navideñas, imágenes, mensajes personalizados o coordinar celebraciones de manera original.

racias a las herramientas de inteligencia artificial integradas en WhatsApp, el modo Navidad puede ser aprovechado tanto por adultos como por jóvenes, facilitando la creación de contenido especial para esta época del año.