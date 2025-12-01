El sencillo ajuste en el teléfono que puede cambiar la relación con la tecnología y la salud mental

La cantidad de notificaciones diarias revela hasta qué punto el teléfono domina la atención y fragmenta la rutina (EFE/ J.M. García)

La avalancha de notificaciones móviles se ha convertido en una constante en la vida diaria de millones de personas, generando distracción, ansiedad y una sensación de estar permanentemente atados al teléfono.

Según un análisis publicado por GQ, el usuario promedio revisa su teléfono inteligente unas 205 veces al día, una cifra que revela la magnitud de la dependencia digital y el impacto que puede tener en la salud mental y la productividad. Frente a este escenario, expertos y testimonios personales coinciden en que activar el modo No Molestar representa una estrategia eficaz para recuperar el control y mejorar la calidad de vida.

El problema de la saturación de notificaciones se manifiesta en situaciones cotidianas: desde el teléfono que vibra por cada “me gusta” en redes sociales, hasta alertas de noticias o movimientos captados por cámaras inteligentes. GQ describe cómo esta constante interrupción puede transformar momentos de ocio o descanso en episodios de estrés, al punto de que la imagen de un teléfono iluminándose y vibrando sin cesar resulta inquietante para quienes buscan tranquilidad.

Alertas, vibraciones y pantallas encendidas convierten momentos de descanso en focos de estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos respaldan esta percepción: un estudio de Reviews.org, citado por GQ, indica que el 65% de los estadounidenses utiliza el móvil incluso en el baño, lo que evidencia la omnipresencia del dispositivo en la rutina diaria.

El modo No Molestar se presenta como una solución técnica sencilla y personalizable. Esta función, disponible en la mayoría de los teléfonos inteligentes, permite silenciar alertas y notificaciones, brindando la posibilidad de seleccionar excepciones para llamadas o aplicaciones específicas.

Según la experiencia relatada por el autor Matthew Roberson en GQ, activar esta opción equivale a liberarse de las “cadenas digitales” y recuperar la calma, ya que el teléfono deja de exigir atención constante. Además, la función puede configurarse para permitir que llamadas repetidas de un mismo número atraviesen el filtro, lo que garantiza que las emergencias sigan siendo atendidas.

También es posible autorizar notificaciones de contactos o aplicaciones prioritarias, mientras se bloquean las llamadas automáticas no deseadas.

La evidencia científica respalda los beneficios de reducir la exposición a notificaciones. Un estudio publicado en febrero de 2025, citado por GQ, analizó el impacto de bloquear el acceso a internet móvil durante dos semanas. Los participantes reportaron mejoras en la salud mental, mayor capacidad de concentración, mejor calidad de sueño, incremento en la conexión social y una sensación reforzada de autocontrol.

Estudios recientes analizan el impacto de la hiperconectividad en el ánimo, el sueño y la productividad (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, una investigación de 2023 realizada por After Babel, mencionada en el mismo medio, reveló que adolescentes perciben que plataformas como Instagram y Snapchat agravan la ansiedad, la depresión, la soledad, los problemas de sueño, la imagen corporal, el acoso y el miedo a perderse algo (FOMO).

Los beneficios de silenciar el teléfono se extienden al ámbito personal y social. Roberson, quien lleva años utilizando el modo No Molestar, afirma que esta práctica ha transformado su vida, permitiéndole disfrutar de una “existencia en calma” y reducir la ansiedad asociada a la inmediatez de las respuestas.

El autor destaca que, al eliminar la presión de responder de inmediato a mensajes o correos, se experimenta una mayor claridad mental y se aprovechan mejor los momentos de desconexión. Además, la ausencia de notificaciones constantes evita caer en el ciclo de distracción que puede derivar en largos periodos de uso improductivo del teléfono.

No obstante, persisten objeciones comunes entre quienes dudan en adoptar esta herramienta. El temor a perderse una emergencia, a no responder a tiempo o a quedar excluido de planes sociales son inquietudes frecuentes. GQ explica que el modo No Molestar contempla estas situaciones, permitiendo excepciones para llamadas urgentes y contactos seleccionados.

En cuanto al miedo a perderse algo, el medio señala que la exposición constante a notificaciones de redes sociales es precisamente la causa de esa ansiedad, y que aprender a vivir sin esa sobrecarga informativa puede resultar liberador.

Además, la supuesta urgencia de los correos electrónicos rara vez justifica la interrupción constante, y la mayoría de las noticias importantes llega a conocimiento del usuario por otros medios o en momentos más oportunos.

Especialistas y usuarios reflexionan sobre nuevas formas de relacionarse con el uso cotidiano del celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean incorporar el modo No Molestar de manera gradual, GQ recomienda comenzar por desactivar las notificaciones emergentes de aplicaciones menos relevantes, como redes sociales o medios de comunicación, y mantener activas solo las alertas de mensajes, llamadas o correos personales.

Esta aproximación progresiva permite experimentar los beneficios de la reducción de estímulos sin renunciar por completo a la conectividad, facilitando la transición hacia un uso más consciente y equilibrado del teléfono inteligente.

Silenciar el teléfono ofrece una pausa en el flujo incesante de información y abre la puerta a momentos de introspección y creatividad. Descubrir el valor de esos espacios de silencio puede aportar bienestar y equilibrio en la vida digital, como destaca GQ.