Pasos para activar los resúmenes de notificaciones con IA en teléfonos Pixel

Los nuevos Pixel integran resúmenes automáticos de notificaciones con IA, lo que ofrece una gestión más eficiente de los mensajes en apps populares. (Google)

La gestión eficiente de notificaciones se ha convertido en una prioridad para muchos usuarios de teléfonos inteligentes, y la última actualización Pixel Drop de Google introduce una función que promete transformar esta experiencia en los dispositivos Pixel: los resúmenes de notificaciones con inteligencia artificial.

Esta herramienta permite recibir un resumen conciso de mensajes extensos o múltiples en aplicaciones de mensajería, con el objetivo de aliviar la sobrecarga informativa y facilitar la revisión rápida de conversaciones, especialmente en los modelos más recientes de la familia Pixel.

La función de resúmenes de notificaciones con IA se integra en el ecosistema Pixel como respuesta a la demanda de soluciones que ayuden a filtrar y priorizar la información relevante. Inspirada en una característica previamente vista en iOS, la versión de Google aspira a ofrecer una experiencia más precisa y útil.

Para acceder a los resúmenes de notificaciones, los usuarios deben habilitarlos desde la configuración del sistema. (Reuters)

En los primeros lanzamientos, algunos usuarios señalaron que los resúmenes omitían detalles importantes, lo que podía llevar a interpretaciones erróneas o alarmistas. La expectativa es que el enfoque de Google en inteligencia artificial aporte mejoras sustanciales, aunque su verdadero impacto solo podrá evaluarse con el tiempo.

Cómo activar los resúmenes de notificaciones con IA

Para quienes deseen activar los resúmenes de notificaciones, el proceso es sencillo. La opción aparece en la sección Gestionar dentro de la configuración de notificaciones del dispositivo.

Ingresa al menú Configuración de tu dispositivo.

Selecciona el apartado Notificaciones .

Busca la sección Gestionar dentro de las opciones de notificaciones.

Localiza la opción Resúmenes de notificaciones .

Activa la función deslizando el interruptor correspondiente.

Una vez habilitada, recibirás resúmenes automáticos de mensajes largos o de múltiples notificaciones en las principales aplicaciones de mensajería, lo que permite consultar la información principal sin leer todos los mensajes uno por uno.

Modelos compatibles con esta función

Esta función está disponible solo en los Pixel 9 y 10. (Reuters)

En cuanto a la compatibilidad, la función de resúmenes de notificaciones con IA está disponible exclusivamente para los dispositivos de la serie Pixel 9 —con la excepción del Pixel 9a— y para la nueva línea Pixel 10.

Por el momento, la herramienta solo opera en inglés, lo que limita su alcance a usuarios que utilicen este idioma en sus dispositivos. A diferencia de otras funciones que Google ha extendido a modelos anteriores, esta característica permanece restringida a los teléfonos más recientes, en línea con la estrategia de posicionar al Pixel 9 como el primer dispositivo de la marca con una integración profunda de inteligencia artificial.

Además, la activación de la función depende de una actualización del servidor, por lo que es posible que no todos los usuarios la encuentren disponible de inmediato en sus dispositivos.

La actualización de esta herramienta se realiza de manera escalonada, por lo que la disponibilidad puede variar según cada dispositivo y usuario. (Reuters)

Funciones de bienestar digital y control de notificaciones

Más allá de esta novedad, los teléfonos Pixel y otros dispositivos Android ofrecen diversas herramientas orientadas al bienestar digital y al control de las notificaciones. Entre ellas destaca la función Bienestar Digital, que emite recordatorios cuando el usuario pasa entre quince y treinta minutos en una aplicación específica.

Estos avisos, aunque no bloquean el acceso, funcionan como alertas para fomentar pausas y evitar el uso prolongado, especialmente en redes sociales. Otra función útil en los Pixel permite silenciar el dispositivo al colocarlo boca abajo, lo que activa automáticamente el modo No Molestar gracias a los sensores de movimiento. Esto resulta práctico en situaciones donde se requiere concentración o desconexión sin manipular los menús del teléfono.

Como complemento a estas herramientas, el modo descanso en Android ofrece una alternativa para quienes buscan establecer límites claros en el uso nocturno del móvil. Al programar este modo para una hora determinada, la pantalla adopta una escala de grises, el brillo se reduce y las notificaciones se silencian, lo que contribuye a crear un entorno propicio para el descanso y la desconexión digital.