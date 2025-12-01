Dónde ubicar el televisor en casa para que tenga el mejor sonido

La ubicación del televisor en la sala influye directamente en la calidad del sonido y la experiencia auditiva. (Imágen Ilustrativa Infobae)

El sonido es una parte clave de la experiencia del televisor en casa y para mejorar su calidad hay que tener en cuenta un factor: la ubicación del dispositivo.

La ubicación de la televisión, así como la disposición de los muebles y otros objetos en la sala, influyen directamente en la calidad auditiva, a menudo produciendo efectos inesperados incluso en los equipos más avanzados. Entender estos elementos es clave para aprovechar todo el potencial de las mejores tecnologías y mejorar la experiencia sin gastar dinero adicional.

Lugares ideales para colocar el televisor y mejorar el sonido

La elección del lugar para ubicar el televisor no solo impacta en la comodidad visual, sino también en el comportamiento acústico. Los expertos recomiendan evitar los huecos cerrados dentro de muebles, ya que en muchos modelos, el sonido se proyecta hacia abajo o hacia la parte trasera desde los altavoces incorporados.

Cuando la pantalla queda rodeada de superficies duras como la madera, estas actúan como pequeñas cajas acústicas no deseadas, generando rebotes, resonancias y pérdida de nitidez en las voces y efectos.

Colocar el televisor sobre un mueble bajo y con espacio libre a los lados favorece la dispersión del sonido. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Una opción recomendada consiste en situar el televisor sobre un mueble bajo, preferentemente con espacio libre a cada lado y en la parte trasera. La pared debe encontrarse a unos pocos centímetros detrás del equipo, lo que permite una dispersión más gradual de las ondas sonoras, evitando ecos indeseados o sensación de audio apagado.

La altura representa otro factor determinante. Colocar la pantalla de manera que el centro quede alineado con el nivel de los ojos de los espectadores optimiza tanto la experiencia visual como la auditiva. Si el televisor queda demasiado alto, los altavoces proyectarán el sonido hacia abajo y este rebotará en el suelo, produciendo la necesidad de aumentar el volumen sin obtener mayor claridad.

Igualmente, la posición de la barra de sonido requiere especial cuidado. Ubicarla al filo delantero del mueble o colgada justo por debajo de la pantalla garantiza que el audio salga libremente hacia la sala.

Cualquier obstáculo, como un borde del mueble o partes del televisor tapando la barra, compromete drásticamente la eficiencia del sistema.

La altura ideal del televisor, alineada con los ojos, optimiza tanto la calidad visual como la acústica. (Imagen ilustrativa Infobae).

Errores habituales que afectan negativamente el sonido del televisor

Numerosos usuarios cometen errores que afectan inadvertidamente el rendimiento acústico de su televisor. El primero suele ser encajar el aparato en un hueco estrecho dentro del mueble principal, lo que encierra el sonido y crea efectos de rebote y distorsión, principalmente en las frecuencias graves. Esta colocación genera voces difusas, graves poco claros y una sensación general de que el sonido no es el esperado.

Otra práctica perjudicial consiste en colgar el televisor completamente pegado a la pared. Si bien responde a criterios puramente estéticos, esta posición puede fomentar que las ondas sonoras reboten rápidamente en el muro, originando ecos o un audio difuso, algo especialmente notorio en los diálogos.

Tampoco se debe menospreciar la importancia de la altura. Instalar el televisor demasiado alto fuerza a que el sonido viaje hacia abajo, rebote en el suelo y llegue al oído tras múltiples reflexiones, lo que dispersa los detalles y dificulta la comprensión, especialmente de las voces.

Cómo ordenar la sala para mejorar la acústica del televisor

Para sacar mayor provecho al sistema de sonido del televisor, el entorno resulta tan relevante como la propia tecnología. Cada objeto en la sala puede incrementar o mermar la calidad acústica debido a la forma en que interactúa con las ondas sonoras.

La disposición de muebles y objetos en la sala afecta la acústica y puede potenciar o perjudicar el sonido del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sugerencia es analizar primero las llamadas ‘zonas de escucha’, que dependen de las dimensiones de la habitación. Herramientas digitales como aplicaciones de medición de sonido pueden servir para identificar los lugares donde el audio llega con mayor claridad.

Respecto al subwoofer, separarlo al menos quince centímetros de la pared y colocarlo a una quinta parte de la longitud total de la sala desde uno de los muros puede reducir los efectos de resonancia y clarificar los tonos graves.

La disposición de los muebles también incide. Las mesas de centro, sobre todo si son de vidrio, pueden reflejar el sonido y enturbiar el canal central, que suele ser clave para los diálogos. Retirar los objetos entre el sofá y los altavoces o el televisor ayuda a despejar el camino del audio y mejora la definición sonora.

Colocar estanterías cargadas de libros contra la pared aumenta la absorción de ciertas frecuencias y suaviza los rebotes. Los textiles, como alfombras gruesas bajo los altavoces izquierdo y derecho, evitan reflejos indeseados del piso, mientras que cortinas pesadas, al ser cerradas, bloquean tanto el ruido exterior como las ondas sonoras que de otro modo rebotarían en las ventanas.