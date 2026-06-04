Cómo un remoto pueblo del Ártico se transformó en epicentro mundial de la inteligencia artificial

Narvik alberga en el norte de Noruega uno de los mayores centros de datos para inteligencia artificial en construcción

En el remoto norte de Noruega, entre montañas nevadas y fiordos, uno de los mayores centros de datos para inteligencia artificial se está construyendo en Narvik. El proyecto, impulsado por la británica Nscale, ya es fundamental para compañías como Microsoft y OpenAI. Este desarrollo redefine el papel estratégico de la región dentro de la competencia global por el control de la infraestructura de IA, según informó TIME.

El centro de datos se edifica en Noruega por su abundante energía hidroeléctrica a bajo coste y un clima frío, condiciones claves para este tipo de instalaciones. Esto transforma a Narvik en un nodo esencial de la industria digital: el complejo abastecerá las necesidades de gigantes tecnológicos y muestra cómo territorios alejados adquieren protagonismo frente al auge acelerado de la inteligencia artificial.

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A escala global, la expansión de la IA ha impulsado una carrera por construir centros de datos de hiperescala. Estas instalaciones, que albergan miles de procesadores y requieren gran cantidad de electricidad, suman más de 800 proyectos en construcción fuera de la Antártida y, según cálculos citados por TIME, consumirán anualmente una cantidad de energía similar a la de Malasia. Se estima que las grandes tecnológicas planean invertir cerca de USD 7 billones en centros de datos para 2030, marcando una de las mayores expansiones de infraestructura de la historia reciente.

Noruega concentra inversiones en centros de datos de inteligencia artificial por su energía hidroeléctrica barata y su clima frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los centros de datos de inteligencia artificial en Noruega responde a la combinación de energía barata, clima propicio y estabilidad política, lo que permite a empresas como Nscale operar a gran escala con menores costos y sostenibilidad. La importancia estratégica del proyecto reside no solo en su dimensión, sino en su potencial para posicionar al país como centro neurálgico de la economía digital global, diversificando su actividad más allá de las exportaciones tradicionales.

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Mientras empresas como OpenAI y Oracle desarrollan proyectos millonarios en Estados Unidos y Medio Oriente, la elección de Narvik destaca por su localización extrema. Este antiguo puerto vikingo, sometido a largos periodos de oscuridad invernal, alberga uno de los complejos dedicados a la IA más grandes de Europa y el más septentrional del mundo. Se espera que en picos de construcción lleguen a trabajar 1.500 empleados, superando ampliamente la escala de centros convencionales.

Características estratégicas de Narvik para centros de datos

El entorno de Narvik ofrece ventajas particulares para el desarrollo de infraestructura digital. Noruega cuenta con un excedente energético de cerca de un gigavatio, suficiente para abastecer una ciudad pequeña, según la operadora nacional de red eléctrica.

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El desarrollo de infraestructura digital en Narvik se apoya en el excedente energético que tiene Noruega

Nscale ha asegurado contratos con tarifas eléctricas entre 3 y 4 centavos de dólar por unidad, significativamente inferiores al promedio europeo de 10 centavos, de acuerdo con datos recogidos por TIME. El clima frío permite reducir el gasto en sistemas de enfriamiento para los procesadores, mejorando la eficiencia del centro.

A pesar de lluvias y nieve acumulada tras un invierno especialmente duro, la edificación del complejo progresa. Torkjell Lund, jefe de obra, subraya la magnitud inédita de los equipos bajo su supervisión en Noruega. Considera beneficioso aprovechar la electricidad verde local en vez de exportarla a urbes como Londres o Estocolmo.

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Nscale, el nuevo actor de la infraestructura de inteligencia artificial

La trayectoria de Nscale ejemplifica la transformación de la economía digital. Su director ejecutivo, Josh Payne, evolucionó desde labores vinculadas a minería de carbón y criptomonedas hasta reinventar el modelo de negocio para responder a la demanda de IA tras el lanzamiento de ChatGPT. “Nunca vi una startup despegar así antes”, aseguró Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, tras invertir USD 683 millones en la compañía en 2023, según relató TIME.

La trayectoria de Nscale refleja la transformación de la economía digital impulsada por la inteligencia artificial

En apenas dos años, la empresa se consolidó en el sector de la nube de nueva generación, enfocada en modelos avanzados de inteligencia artificial. En marzo, Nscale tenía cinco centros de datos en desarrollo en Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, y fue valorada en USD 14.600 millones. Payne aspira a crear una compañía de hiperescala capaz de competir con Amazon, Microsoft y Google, mientras analiza una posible salida a bolsa.

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El modelo de Nscale prioriza la propiedad de terrenos, edificios y procesadores en sus sitios, lo que permite reducir costos y riesgos frente a caídas del mercado. Payne destaca que, si la demanda se mantiene tras los primeros contratos —habitualmente de cinco años—, la empresa podrá alquilar capacidad excedente en el mercado abierto. “La infraestructura de IA es la mayor generadora de valor por electrón. No hay una segunda”, afirmó Payne a TIME.

En su rápido proceso de crecimiento, Payne incorporó a personalidades como Sheryl Sandberg, exdirectora de operaciones de Meta, quien se unió al consejo de Nscale en marzo. Sandberg consideró que el liderazgo de Payne tiene potencial para definir una generación en el sector tecnológico.

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Nscale se consolidó en dos años en el sector de la nube de nueva generación con foco en modelos avanzados de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alianzas clave y cambios en la propiedad del centro de datos

El centro de datos de Narvik se planteó inicialmente como parte de “Project Stargate”, una iniciativa promovida por OpenAI, Oracle y otros, con una inversión que podría llegar a USD 500.000 millones. Sin embargo, en abril, Nscale eliminó la marca Stargate y anunció que Microsoft asumiría el proyecto como principal socio ante los retrasos de OpenAI en la formalización de acuerdos.

Según declaraciones consultadas por TIME, OpenAI seguirá utilizando la capacidad del centro, pero únicamente como cliente de Microsoft, ajustándose así a modelos financieros más eficientes para ambas firmas. OpenAI también renunció a sus proyectos de expansión en Reino Unido y Texas, en el contexto de rumores sobre su salida a bolsa.

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Nscale mantiene un flujo creciente de inversiones y amplía operaciones ante la demanda mundial de nuevas infraestructuras para la IA. Nvidia, además de invertir en acciones, ha ofrecido garantías de respaldo por hasta USD 860 millones para cubrir obligaciones financieras en otros centros gestionados por la empresa, en una relación que algunos analistas vinculan a los riesgos sistémicos del sector, aunque Nvidia minimiza ese impacto.

El nuevo esquema del centro de datos de Narvik se ajusta a modelos financieros más eficientes para Microsoft y OpenAI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias económicas y energéticas para Noruega

El centro de datos de Narvik tiene un impacto que trasciende el plano tecnológico. La primera fase demandará alrededor de 230 megavatios de potencia, casi tanto como todos los centros de datos existentes en el país, y suficiente para 190.000 hogares de Estados Unidos. Una segunda etapa, aún mayor, dependerá de la concesión de permisos energéticos adicionales.

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El aumento de la demanda ya genera inquietud sobre el mercado eléctrico. Tor Reier Lilleholt, analista en Volue Insight, anticipa que los precios al norte de Noruega pueden duplicarse en dos o tres años, en parte por la presión provocada por los nuevos centros de datos. Este fenómeno se observa también en Estados Unidos, donde existe debate político sobre el posible traslado de esos sobrecostos a las tecnológicas.

Las autoridades noruegas consideran a los centros de datos infraestructura nacional crítica y buscan ampliar su presencia para reforzar la soberanía digital. No obstante, crecen las preocupaciones de legisladores como Lars Haltbrekken, quien advierte sobre el riesgo de saturación del sistema eléctrico nacional y apoya un proyecto parlamentario —rechazado recientemente— para controlar el ritmo de crecimiento. “Podríamos tener una enorme cantidad de centros de datos en Noruega en pocos años. Eso será un problema para nuestro sistema eléctrico”, explicó.

El centro de datos de Narvik tendrá un impacto que supera el plano tecnológico por su alta demanda de energía (Imagen Ilustrativa Infobae).

Por otro lado, autoridades locales y vecinos de Narvik subrayan beneficios directos, como la creación de 200 nuevos empleos, y el apoyo de Nscale a programas universitarios enfocados en formación técnica.

Riesgos y debates en el auge de los centros de datos

La rápida proliferación de infraestructura de inteligencia artificial ha generado controversias globales sobre sostenibilidad ambiental, dependencia de combustibles fósiles y seguridad estratégica, según recogió TIME de expertos y fuentes gubernamentales noruegas.

Cuando las fuentes renovables no son suficientes, Nscale ha decidido instalar centros junto a centrales de gas, como en West Virginia, Estados Unidos, lo que ha causado cuestionamientos sobre el impacto ecológico del sector. Daniel Shapiro, responsable de energía en la empresa, sostiene que solo el gas natural ofrece la fiabilidad y escala demandadas actualmente por la infraestructura de IA, ya que las renovables aún no pueden ofrecer suministro constante día y noche.

La infraestructura de inteligencia artificial generó controversias globales sobre sostenibilidad ambiental

En Noruega, el debate político refleja temor ante riesgos energéticos y amenazas geopolíticas, por la proximidad de Rusia. La ciberseguridad y la vulnerabilidad física de estas infraestructuras también preocupan, sobre todo tras ataques recientes a centros de datos en otros países.

A nivel social, la obra en Narvik supone una oportunidad para reactivar la economía local, pero también plantea interrogantes sobre el reparto equitativo de la energía y la protección de recursos nacionales frente al avance tecnológico.

A medida que la nieve retrocede y el complejo se acerca a su culminación, la postal de Narvik será la de una infraestructura reluciente, emergiendo entre montañas y bosques. Así, el Ártico noruego se integra en la vanguardia de la inteligencia artificial, en una escena donde la modernidad tecnológica y la naturaleza se entrelazan en un nuevo equilibrio, como documentó TIME.