Argentina volvió a liderar el Ranking FIFA tras la caída de Francia: la histórica “maldición” que buscará romper en el Mundial

La selección argentina arribará al Mundial 2026 como líder del Ranking FIFA (REUTERS/Agustin Marcarian)

Costa de Marfil dio el golpe en la antesala del Mundial 2026 al vencer por 2-1 a Francia en el Stade de la Beaujoire, de Nantes, y la selección argentina volverá a ser primera en el Ranking FIFA. La derrota de los Galos en su despedida del país y el empate 1-1 de España frente a Irak derivarán en una serie de movimientos en la lista de la Casa Madre del fútbol. Sin embargo, se reabre un dato histórico adverso para los dirigidos por Lionel Scaloni: nunca ganó la Copa del Mundo el elenco que llegó al torneo como número uno de esa clasificación.

En la última publicación de abril, donde el combinado albiceleste se asentó en el tercer puesto, por debajo de Les Bleus y la Roja, la FIFA anunció que la próxima actualización de la clasificación mundial se iba a publicar el 10 de junio de 2026, justo antes del inicio de la Copa del Mundo. Luego de estos resultados, Argentina volvió al primer puesto del Ranking FIFA con 1874.81 puntos, aunque podría aumentarlos si se impone sobre Honduras en el amistoso del sábado.

PUBLICIDAD

Ese antecedente estadístico es el núcleo de la discusión que se conoce como una “maldición”: la selección que inicia un Mundial como líder del Ranking FIFA nunca se consagró campeona. Para la Albiceleste, el ascenso representa una mejora en el plano numérico, pero también instala una presión extra de cara al torneo.

El nuevo orden ubica a la Selección por delante de España, que quedó segunda con 1873.01 puntos, y de Francia, que cayó al tercer lugar con 1869.43 puntos. La modificación se produjo después del 1-1 entre España e Irak, con goles de Ferrán Torres y Merchas Doski, y del 2-1 de Costa de Marfil sobre Francia, que se adelantó gracias al tanto de Rayan Cherki y los africanos revirtieron el marcador de la mano de Guéla Doué y Amad Diallo.

PUBLICIDAD

Francia perdió contra Costa de Marfil en la despedida de su gente antes de viajar al Mundial 2026 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Argentina había sostenido el liderazgo del ranking desde abril de 2023 hasta agosto de 2025, cuando España la desplazó. Ahora recuperó ese lugar por una diferencia de apenas 1.80 puntos sobre el seleccionado español. El equipo nacional ya había ocupado la cima en otros cuatro tramos desde la creación de este ranking en 1993: en marzo de 2007, durante nueve meses entre 2007 y 2008, durante cuatro meses en 2015 y a lo largo de un año entre 2016 y 2017. Además, terminó el año en el primer puesto en 2007, 2016, 2023 y 2024.

En la comparación histórica de cierres previos a un Mundial en la cima, Argentina figura en el cuarto lugar. Queda detrás de Brasil, con 13 primeros puestos, de España, con siete, y de Bélgica en 2015. El sistema que define esta clasificación se basa en una fórmula matemática que asigna puntos según los resultados obtenidos en partidos oficiales y amistosos durante los últimos cuatro años.

PUBLICIDAD

El modelo otorga más valor a los encuentros oficiales y contempla la importancia del torneo, la calidad del rival y la sede del partido. Desde agosto de 2018, la estructura de puntuación toma como base el método Elo, un sistema utilizado originalmente en ajedrez, según el sistema actual utilizado para elaborar la clasificación. Ese mecanismo determina la actualización del coeficiente de cada selección después de cada partido.

España empató 1-1 con Irak y no pudo despedirse de su público con un triunfo (REUTERS/Miguel Vidal)

El martes 16 de junio, la selección argentina iniciará su participación en el Mundial 2026 contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22.00. El segundo duelo del Grupo J será contra Austria el lunes 22 de junio a partir de las 14.00 en el Dallas Stadium. El cierre de la zona la protagonizará contra Jordania el sábado 27 de junio desde las 23.00 también en el Dallas Stadium.

PUBLICIDAD

Francia, por su parte, debutará en el Mundial el martes 16 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante Senegal. Su segundo partido será el lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia contra Irak y cerrará la fase de grupos el viernes 26 de junio en el Gillette Stadium de Boston frente a Noruega.

Antes de ese estreno, el equipo de Didier Deschamps jugará un último amistoso el 8 de junio ante Irlanda del Norte. Costa de Marfil, por su parte, debutará el domingo 14 de junio en Filadelfia contra Ecuador, luego enfrentará a Alemania el sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto y terminará su fase de grupos el jueves 25 de junio otra vez en Filadelfia ante Curazao.

PUBLICIDAD