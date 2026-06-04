El acoso viral a una estrella de Alemania que provocó su ira a 7 días del Mundial: “Irritado”

Se trata de uno de los convocados por Alemania a la Copa del Mundo

Leon Goretzka quedó en el centro de una tendencia viral que lo persigue dentro y fuera de los estadios: aficionados, jugadores y usuarios de redes sociales repiten a los gritos su apellido, un fenómeno que se reactivó en las últimas semanas mientras el mediocampista de 31 años está a pocos días de afrontar su tercera Copa del Mundo con Alemania.

La escena ya excede a su actividad en el Bayern Múnich, donde no renovará su contrato y se irá libre de cara a la próxima temporada. Según el diario alemán Abendzeitung München, la moda se extendió tanto que incluso apareció en el entorno del FC Barcelona, donde algunos jugadores fueron vistos durante uno de los partidos en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid entre risas al escuchar el grito de “¡Goretzka!” desde las tribunas, replicando una broma nacida de videos virales.

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El eje de esta novedad es siempre el mismo: alguien espera a que el futbolista pase de camino al entrenamiento, al hotel del equipo, al aeropuerto o a otro espacio público, y entonces lanza un “¡Goreeeeetzkaaaaaaa!” exagerado.

Lejos de vivirlo como un homenaje, el jugador da señales de incomodidad. “Suele mostrarse irritado y molesto con la persona que grita”, escribió la fuente citada al describir la reacción del futbolista ante un cántico que sus compañeros y muchos aficionados suelen tomar con humor.

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El resurgimiento del meme coincidió con una mejora deportiva en su carrera. Goretzka era considerado transferible por los bávaros en 2024, pero volvió a encontrarse con su mejor rendimiento en las últimas dos temporadas. Las lesiones de Aleksandar Pavlović y Joao Palhinha le abrieron un espacio en la formación y el futbolista respondió con muchos minutos y actuaciones que volvieron a poner en primer plano su determinación y su capacidad sobre el campo. Su producción individual le facilitó su vuelta a la selección alemana de Julian Nagelsmann. Ese regreso reforzó la circulación de los videos y devolvió su apellido al centro de la conversación en redes.

El grito dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en un meme internacional

Se trata de uno de los convocados por Alemania a la Copa del Mundo

La rareza del caso no está en que un futbolista reciba cánticos, sino en el modo y el contexto. Según los portales alemanes, todo empezó como el arrebato de un aficionado particularmente efusivo durante partidos del Bayern, pero se transformó en un meme de internet reproducido por hinchas hasta cuando Goretzka no está presente. Incluso, las publicaciones del futbolista en redes sociales se han llenado de comentarios alusivos a esta situación.

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Afirman que sus compañeros suelen tomárselo a risa, mientras él hace gestos y parece no saber dónde meterse. Hasta ahora, el futbolista no se pronunció públicamente sobre la tendencia. El mismo texto fuente subraya que sigue siendo un jugador muy querido entre los aficionados, aunque la reiteración del grito convirtió esa muestra de fervor en una rutina que, al menos en su expresión facial, no parece hacerle gracia.

Esta particular situación se podría repetir muy seguido en los próximos días en medio del Mundial 2026 porque Leon Goretzka es uno de los 26 elegidos por Nagelsmann para afrontar el Grupo E, zona también integrada por Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

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El fixture de Alemania en el Mundial 2026

Domingo 14 de junio

14:00 - Alemania vs. Curazao, Estadio Houston

Sábado 20 de junio

17:00 Alemania vs Costa de Marfil, Estadio Toronto

Jueves 25 de junio

17:00 - Ecuador vs Alemania, Estadio New York/New Jersey

*Todos los horarios corresponden a la Argentina