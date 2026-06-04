Más allá del agro y la energía: la apuesta de las provincias por las industrias creativas para diversificar la economía

La economía del conocimiento y el desarrollo de software demandan nuevos esquemas de financiamiento y marcos regulatorios adaptados a la propiedad intelectual.

El desarrollo económico de las provincias argentinas busca alternativas para disminuir la dependencia de los sectores tradicionales como las actividades agropecuarias y la explotación de recursos energéticos. En ese contexto, la economía del conocimiento y la producción cultural emergen como opciones viables para transformar las matrices productivas regionales mediante el valor agregado y la generación de puestos de trabajo.

Con ese enfoque estratégico, se puso en marcha en la provincia de Mendoza el Primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas (Eficc). El evento, que se desarrolla en el Auditorio Ángel Bustelo de la capital mendocina y se extenderá hasta el 6 de junio, congrega a autoridades políticas, equipos técnicos, especialistas y referentes sectoriales de todo el territorio nacional con el propósito de estructurar políticas públicas conjuntas para el sector.

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Dejar de ser el “anexo” de la economía

La apertura del encuentro estuvo encabezada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto al mandatario de San Luis, Claudio Poggi, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe. Durante el acto fundacional, las autoridades coincidieron en que el ecosistema creativo ha dejado de ser un área meramente complementaria o de asistencia social para pasar a constituirse en un eje central de la planificación económica y la captación de divisas.

Al respecto, Cornejo remarcó el carácter inédito de la convocatoria y señaló la relevancia de congregar a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mandatario mendocino vinculó de forma directa el potencial de la cultura con el desarrollo macroeconómico regional.

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“Las industrias creativas ya no son una actividad complementaria de la economía. Son una de las grandes oportunidades para generar empleo, impulsar emprendimientos y diversificar nuestras matrices productivas. Las economías más dinámicas del mundo son aquellas que logran transformar conocimiento, talento e innovación en riqueza y desarrollo”, afirmó el gobernador de Mendoza durante la sesión de apertura.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, remarcó que las industrias creativas ya no son una actividad complementaria, sino una vía central para diversificar las matrices productivas provinciales.

La estrategia oficial toma como referencia parámetros globales de inserción económica. En su exposición, Cornejo citó variables internacionales para mensurar el impacto potencial que este sector puede alcanzar dentro del Producto Bruto Interno (PBI) si se implementan planes sostenidos en el tiempo.

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“Países como Inglaterra ya representan las industrias creativas el 3% de su PBI. Por eso este encuentro tiene una importancia estratégica. Nos permite mostrar el potencial de nuestros sectores culturales y creativos, generar oportunidades de colaboración y consolidar una visión federal sobre una actividad que crece constantemente”, explicó Cornejo, quien además ponderó el efecto multiplicador inmediato que la actividad ejerce sobre sectores de servicios como el turismo, el comercio, la hotelería y la gastronomía local.

El nudo micro: el traje regulatorio y el “crédito imposible”

Pese a las proyecciones de crecimiento, la consolidación de las industrias creativas choca frecuentemente con la falta de estructuras normativas y de financiamiento adaptadas a la naturaleza de sus procesos productivos. A diferencia de las industrias manufactureras o extractivas, el principal activo de la economía naranja reside en bienes intangibles y propiedad intelectual, elementos que no suelen ser reconocidos por los canales tradicionales de crédito.

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El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, abordó esta problemática microeconómica y puntualizó que la falta de sintonía del sistema bancario y de fomento convencional actúa como un freno para el despegue de nuevos proyectos. Desde el organismo técnico señalaron la necesidad de formular regulaciones específicas que dejen atrás los esquemas de apoyo tradicionales.

“Las industrias creativas tienen una enorme capacidad para generar empleo, producir valor agregado y proyectar la identidad de nuestros territorios. Todos conocemos el potencial de este sector, pero también sabemos que requiere herramientas específicas para acompañar su crecimiento y consolidación. Necesitamos herramientas financieras, regulatorias y de promoción que contemplen las características propias de un sector que muchas veces no encaja en los esquemas tradicionales de apoyo productivo”, detalló Lamothe.

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El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, señaló la necesidad de diseñar instrumentos públicos que permitan a la banca tradicional asistir a sectores que carecen de garantías físicas.

El titular del organismo graficó el inconveniente normativo que enfrentan los emprendedores creativos al intentar acceder a líneas de inversión de la banca comercial, donde las exigencias de respaldo físico anulan las posibilidades de los generadores de contenido y desarrolladores tecnológicos.

“No es lo mismo para un banco dar un crédito a una metalmecánica que a una industria de carácter creativo que no tiene garantías de por medio, por lo tanto necesitamos desde el sector público, los tres niveles de gobierno, diseñar los instrumentos que estimulen y apalanquen y empujen este sector de la producción”, puntualizó el secretario general del CFI.

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Para contrarrestar estas asimetrías, equipos técnicos de las diferentes jurisdicciones trabajaron durante el último año en la confección de diagnósticos específicos sobre diez subsectores creativos. El objetivo final de estas mesas de trabajo, que continúan desarrollándose en Mendoza, es la consolidación de una “hoja de ruta” federal que unifique criterios institucionales y diseños tributarios, además de incorporar la participación de fondos de garantía y Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para viabilizar el financiamiento de proyectos basados en el conocimiento.

El puntapié inicial en Cuyo

Como parte del inicio de las tres jornadas de planificación estratégica, se avanzó en la institucionalización de los primeros acuerdos regionales del encuentro. Las provincias de la región cuyana procedieron a formalizar un espacio de articulación política y económica orientado a unificar sus programas de fomento sectorial y potenciar su escala de negociación de inversiones.

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Los gobernadores de Mendoza y San Luis, junto al titular del CFI, firmaron el acta acuerdo para la constitución del Ente Regional Cuyo Cultura. La iniciativa busca coordinar las acciones estatales entre Mendoza, San Luis y San Juan, provincia cuyo mandatario, Marcelo Orrego, no pudo asistir por razones de agenda pero suscribirá el documento con posterioridad. El propósito del ente es dotar de un marco institucional común a la región para optimizar recursos, mejorar el acceso a financiamiento y coordinar el corredor comercial y cultural de la zona.

En el marco del encuentro federal, las provincias cuyanas institucionalizaron el Ente Regional Cuyo Cultura para potenciar el empleo sectorial y el corredor turístico y comercial de la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, ratificó el impacto que se busca obtener mediante este nuevo instrumento regional, vinculando las agendas identitarias con las metas de empleo de las provincias socias.

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“La cultura no solo representa la identidad de nuestros pueblos; también es una verdadera herramienta de desarrollo económico y de generación de empleo. Las industrias culturales y creativas son generadoras de trabajo y oportunidades para nuestras comunidades. Es muy importante que hoy las provincias de Cuyo avancemos en la conformación de un ente regional de cultura. Este acuerdo nos permitirá institucionalizar una agenda común y fortalecer el trabajo conjunto entre Mendoza, San Luis y San Juan para potenciar el desarrollo cultural de toda la región”, concluyó Poggi.

De acuerdo con el programa del Eficc, las delegaciones provinciales continuarán con las mesas de debate técnico orientadas a definir las herramientas tributarias, normativas y de promoción comercial que sirvan de base para la consolidación de las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendedores de la economía creativa en el entramado productivo nacional.