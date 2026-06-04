El Arsenal cerró la Champions League con dos récords históricos: más partidos sin título y primer subcampeón invicto

Arsenal perdió la final de la Champions League 2025–26 frente al PSG en una dramática tanda de penales (REUTERS/Phil Noble)

La sequía europea del Arsenal sumó un nuevo capítulo tras la derrota en la final de la Champions League 2025–26. El equipo dirigido por Mikel Arteta cayó ante Paris Saint-Germain en una tanda de penales que amplió su récord como el club con más partidos en la máxima competición sin haber conquistado nunca el trofeo.

El partido, disputado en Budapest ante la mirada de miles de aficionados, comenzó con un gol de Kai Havertz a los seis minutos. El tanto encendió las ilusiones de los hinchas ingleses, que confiaban en que el equipo, recientemente coronado campeón de la Premier League, ganaría por primera vez el trofeo. Sin embargo, el empate de Ousmane Dembélé desde el punto penal en el minuto 65 forzó la prórroga.

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Durante más de dos horas, los Gunners se aferraron a su ventaja inicial con una estrategia defensiva marcada. El plan era esperar en su campo y buscar el contragolpe, una fórmula que había dado frutos en la liga inglesa, pero que en Budapest evidenció sus limitaciones. El equipo londinense apenas consiguió un disparo a puerta en 120 minutos —el gol de Havertz— y terminó el encuentro con un 24,7% de posesión, la cifra más baja desde que existen registros en finales de Champions (temporada 2003–04).

El club inglés amplió su histórica sequía europea y suma 226 partidos en la competición sin conquistar el ansiado trofeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

PSG dominó el juego: los franceses completaron 806 pases frente a los 196 de Arsenal. A pesar de este desequilibrio, el equipo de Luis Enrique solo pudo igualar gracias a la pena máxima, mientras que los ingleses resistieron hasta el desenlace desde el punto de penalti.

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En la tanda definitiva, Arsenal vio cómo Viktor Gyökeres, Declan Rice y Gabriel Martinelli transformaron sus lanzamientos, pero los fallos de Eberechi Eze y Gabriel provocaron la derrota en la tanda. Ninguno de los dos remates obligó a intervenir al portero ruso Matvéi Safónov, lo que selló el 4-3 final a favor de los parisinos.

El rendimiento individual y la táctica de Arteta

La derrota no solo se explicó por la estrategia elegida. Jugadores clave como Bukayo Saka y el capitán Martin Ødegaard ofrecieron actuaciones discretas. Saka completó apenas cuatro pases en 83 minutos, no generó ninguna ocasión y vio bloqueado su único disparo. Además, falló en sus cuatro intentos de regate y solo ganó cuatro de quince duelos en el suelo.

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Por su parte, Ødegaard, que disputó 67 minutos de la final, solo registró seis pases y dos entradas. La única ocasión que creó resultó insuficiente para cambiar el rumbo de la final. Los fallos en los penales de Eze y Gabriel, que ni siquiera lograron disparar entre los tres palos, resumieron la derrota de un equipo que volvió a quedarse a las puertas de la gloria.

Arsenal alcanzó el porcentaje de posesión más bajo en una final de Champions League desde 2003-04, con solo un 24,7% del balón (REUTERS/Andrew Boyers)

La táctica de Arteta, basada en el repliegue y la búsqueda del error rival, fue eficaz para contener al ataque del PSG. Sin embargo, la ausencia de control en el centro del campo y la falta de presencia ofensiva dejaron al conjunto inglés sin recursos, confiando el desenlace a la suerte de la tanda de penaltis, una apuesta que dejó al equipo sin margen de error en la tanda.

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El récord negativo que alcanzó Arsenal

Arsenal llegó a 226 partidos en la competencia europea sin ganar el trofeo tras caer ante PSG en la final de la Champions League 2025–26: empató 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga y perdió 4-3 en la tanda de penales.

La final dejó un dato: Arsenal tuvo el menor porcentaje de posesión jamás registrado en una final de Champions con once jugadores en el campo, según OptaJoe. Además de que es el primer subcampeón que finaliza el torneo de manera invicta.

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