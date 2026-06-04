Bank of America rebaja la calificación de Nubank tras la salida de su CFO y alerta por fuga de directivos

BofA rebajó la calificación de Nubank a underperform y recortó su precio objetivo a 10 dólares desde 16 dólares. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Bank of America rebajó la calificación de Nubank a underperform y recortó su precio objetivo a 10 dólares desde 16 dólares, después de que el neobanco brasileño informara la salida de su director financiero Guilherme Lago a partir del 13 de julio.

Según la firma, este movimiento agrava las dudas sobre la ejecución en un momento de presión para el crédito en Brasil y de expansión hacia México, Colombia y Estados Unidos.

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A esta decisión se suma que Bank of America prevé que Nubank ganará más dinero, pero asumirá mucho más riesgo. Aunque se estima que sus ingresos por intereses crecerán con fuerza en 2026, el banco tendrá que disparar en un 80% su fondo de emergencia para cubrir posibles impagos (hasta los 8.040 millones de dólares).

Por qué la firma ve un riesgo en la salida de directivos de Nubank

BofA Securities advirtió que las salidas de ejecutivos de primer nivel en Nubank aumentan la incertidumbre sobre la solidez del grupo directivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

De acuerdo con BofA Securities, las salidas en la alta dirección se han vuelto “más difíciles de ignorar”. Para el banco de inversión, ese recambio “incrementa la incertidumbre sobre la ejecución y la solidez del equipo directivo”.

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A la salida de Lago se suman las de otros cuatro ejecutivos de primer nivel en los últimos dos años: el presidente y director de operaciones Youssef Lahrech, el director de producto Jag Duggal, el director de Tecnología Vitor Olivier y el director de crédito Ravi Prakash.

La firma identifica a Lago como “uno de los ejecutivos más importantes de la compañía, que supervisó su salida a bolsa y contribuyó a forjar la disciplina financiera de Nu durante un período de rápido crecimiento y aumento de la rentabilidad”, además de ser “el principal ejecutivo de cara al mercado y una figura central en la comunicación con los accionistas”.

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Quién era el CFO de Nubank y quién lo reemplazará

Varios directivos han salido de Nubank en los últimos dos años. (Foto: REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

Guilherme Lago, que se incorporó a Nubank en 2019 y ocupa el cargo de CFO desde 2021, dejará esa función el 13 de julio y pasará a ser Asesor Especial hasta finales de agosto.

Su reemplazo será Rob Livingston, que venía de desempeñarse como CFO para América del Norte en Visa y aporta más de 30 años de experiencia en servicios financieros.

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Mario Pierry, analista de Bank of America, escribió en una nota: “Si bien la experiencia de Livingston en servicios financieros es positiva, el momento de la transición añade dudas, sobre todo porque Nu está atravesando una fase más difícil para el crédito en Brasil y buscando expandirse a México, Colombia y Estados Unidos”.

Analistas prevén un aumento del 80.9% en el gasto en provisiones para cubrir posibles impagos de clientes de cara a 2026. (Foto: Europa Press)

La rebaja de calificación fue acompañada por un recorte en la valoración. Según Investing, Bank of America revisó su múltiplo objetivo a 13 veces su estimación de beneficio por acción de 2026, fijada en 0,89 dólares, frente a 18 veces en la evaluación anterior.

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Según la firma, ese nuevo múltiplo queda dos desviaciones estándar por debajo de la media de dos años de Nubank y refleja “riesgos crecientes de ejecución y estratégicos”. La proyección de beneficio por acción de 0,89 dólares se ubica por encima del consenso de Bloomberg de 0,86 dólares y del consenso de Visible Alpha de 0,88 dólares.

Cuáles son las proyecciones de Bank of América sobre Nubank

La firma prevé que los préstamos brutos de Nubank crecerán hasta 42.790 millones de dólares en 2026 y que la ratio préstamos-depósitos llegará al 76,5%. (Foto: REUTERS/Paulo Whitaker)

La previsión central del bróker es que el total de préstamos brutos a clientes de Nubank aumente hasta 42.790 millones de dólares en 2026 desde 27.690 millones de dólares. En paralelo, la ratio préstamos-depósitos escalaría al 76,5% desde el 66%, de acuerdo con BofA Securities.

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Asimismo, la firma espera que la rentabilidad sobre el patrimonio neto tangible caiga al 26,4% en 2026 desde el 27,1% en 2025. Esa trayectoria extendería el descenso desde el 28,9% de 2024.

En ingresos y costos, BofA proyecta un crecimiento de los ingresos del 58,2% para 2026 y un alza de los gastos operativos del 54,8%. Esa combinación reduciría el apalancamiento operativo a 3,4 puntos porcentuales desde 20,2 puntos porcentuales en 2025.

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