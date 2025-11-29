Tecno

¿Dejar el televisor enchufado consume electricidad? Esta es la realidad

Este electrodoméstico sí consume energía, ya que muchos modelos mantienen algunos circuitos activos para responder al control remoto, conservar configuraciones o actualizar el software automáticamente

Dejar el televisor conectado sí genera consumo eléctrico. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Dejar el televisor enchufado a la corriente eléctrica sí implica un consumo de electricidad, incluso cuando el equipo se encuentra apagado o en modo de espera.

Esto se debe a que muchos televisores mantienen ciertos circuitos activos para responder al control remoto, guardar configuraciones o actualizar software automáticamente.

Este consumo, conocido como “consumo fantasma” o “stand-by”, puede representar un gasto energético acumulativo a lo largo del tiempo.

Por ello, si se busca ahorrar energía y reducir la factura eléctrica, es recomendable desconectar completamente el televisor o utilizar regletas con interruptor cuando no esté en uso.

Este gasto, llamado “consumo fantasma” o “stand-by”, puede acumularse con el tiempo.(Imagen ilustrativa Infobae).

Cómo evitar el consumo fantasma en electrodomésticos

El consumo fantasma, también conocido como consumo en stand-by, ocurre cuando los electrodomésticos siguen utilizando electricidad aunque estén apagados, solo por permanecer conectados a la corriente.

Este fenómeno puede incrementar considerablemente la factura eléctrica y generar un gasto de energía innecesario a lo largo del año.

Para evitarlo, uno de los métodos más eficaces es desconectar los aparatos directamente del enchufe cuando no se estén utilizando.

Otra alternativa práctica consiste en emplear regletas con interruptor, que permiten cortar de manera sencilla el suministro eléctrico a varios dispositivos a la vez, tales como televisores, consolas, microondas o equipos de audio.

Además, existen enchufes inteligentes que pueden programarse para desconectarse automáticamente durante las horas de inactividad o cuando detectan que el aparato ya no está en uso.

Para ahorrar energía y bajar la factura, es mejor desconectar el televisor o usar regletas con interruptor. (Imagen ilustrativa Infobae).

Revisar y desactivar las funciones de actualización automática, luces de espera o sensores en los dispositivos puede reducir también el consumo innecesario.

Por último, informarse y elegir electrodomésticos de bajo consumo y con certificación de eficiencia energética ayuda a minimizar el impacto del consumo fantasma. Adoptar estos hábitos no solo contribuye al ahorro económico, sino que también reduce el impacto ambiental asociado al uso de energía en el hogar.

Cómo ahorrar energía al usar el televisor

Ahorrar energía al utilizar el televisor es una práctica sencilla que puede tener un impacto positivo tanto en la factura eléctrica como en el cuidado del medio ambiente. Para comenzar, se recomienda ajustar el brillo y el contraste de la pantalla, ya que niveles demasiado altos incrementan el consumo energético sin mejorar significativamente la experiencia visual.

Es importante apagar el televisor cuando no se está utilizando en vez de dejarlo en modo de espera, pues este estado sigue generando consumo eléctrico, conocido como “consumo fantasma”.

Otra opción útil es usar regletas con interruptor. (Imagen ilustrativa Infobae).

Otra forma eficaz de ahorrar energía es utilizar regletas con interruptor para desconectar el televisor y dispositivos relacionados, como consolas o equipos de audio, cuando no se están usando.

Activar el modo ahorro de energía, disponible en la mayoría de los modelos actuales, permite que el aparato regule automáticamente parámetros como el brillo o el apagado de la pantalla tras periodos de inactividad. También es recomendable revisar periódicamente las funciones de actualización automática y desactivarlas si no son esenciales.

Finalmente, elegir televisores con certificación de eficiencia energética y tamaño acorde a la habitación ayuda a reducir el consumo eléctrico. Pequeños cambios en el uso diario, como evitar dejar el televisor encendido de fondo, contribuyen notablemente al ahorro y la sostenibilidad.

Ahorrar energía con el televisor es fácil y ayuda tanto al bolsillo como al medio ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar energía en casa

Ahorrar energía en casa es posible adoptando hábitos sencillos y eficientes. Apagar las luces y electrodomésticos cuando no se usan, aprovechar la luz natural y utilizar bombillas LED son prácticas recomendadas. Desconectar cargadores y aparatos en stand-by ayuda a reducir el consumo fantasma.

Mantener electrodomésticos en buen estado y elegir aquellos con certificación de eficiencia energética también contribuye al ahorro.

Regular la temperatura del aire acondicionado y calefacción, así como emplear programas cortos en lavadoras y lavavajillas, optimiza el uso de recursos. Estas acciones, junto con un uso consciente, disminuyen gastos y cuidan el medio ambiente.

