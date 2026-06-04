Sociedad

Un hombre de 75 años salió a caminar y se perdió: lo encontraron cuatro días después con hipotermia

Ocurrió en una zona rural de Córdoba. Relató a los rescatistas que se desorientó y no logró encontrar el camino de regreso. Fue localizado tras un operativo múltiple

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El hombre fue hallado con vida en el paraje Las Sales, en el norte de la provincia de Córdoba, tras cuatro días extraviado en zona rural
El hombre fue hallado con vida en el paraje Las Sales, en el norte de la provincia de Córdoba, tras cuatro días extraviado en zona rural

Cuatro días. Ese fue el tiempo que un hombre de 75 años estuvo extraviado en una zona rural del norte de Córdoba, sin posibilidad de regresar por sus propios medios, hasta que un amplio operativo de búsqueda lo localizó con vida en el paraje Las Sales.

El hombre había salido a caminar y no volvió. Ante su ausencia, se activó un dispositivo de búsqueda que involucró a múltiples dependencias de la Policía de Córdoba y organismos de emergencia. Los equipos partieron desde el punto cero establecido en la investigación y lo encontraron a tan solo 481 metros de ese lugar, una distancia que, en el contexto de una búsqueda de varios días en terreno rural, refleja las dificultades que enfrentó para orientarse.

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Al momento del hallazgo, el hombre presentaba un cuadro de hipotermia, producto de las condiciones climáticas y del tiempo transcurrido a la intemperie. Fue asistido y estabilizado en el lugar por los rescatistas antes de ser trasladado al hospital de La Dormida, donde quedó bajo atención médica para los controles correspondientes.

Según informó la Policía de Córdoba, el propio hombre relató a los rescatistas que se había desorientado tras salir a caminar aproximadamente cuatro días antes y que no había logrado encontrar el camino de regreso.

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El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Departamental Tulumba, la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), la Policía Rural, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), la División Canes, la Brigada de Investigaciones, la Guardia de Infantería y Bomberos Voluntarios.

Las tareas se desarrollaron en una amplia zona rural, donde los equipos desplegaron recursos terrestres y personal especializado.

Desde la fuerza policial se destacó la coordinación entre las distintas áreas participantes, cuya intervención conjunta permitió encontrar al hombre con vida y brindarle asistencia de manera inmediata.

Rescatan a una mujer encerrada por su pareja mientras sus hijos lloraban en la vereda

Una mujer fue rescatada por la policía tras ser retenida contra su voluntad en una vivienda de Melchor Romero
Una mujer fue rescatada por la policía tras ser retenida contra su voluntad en una vivienda de Melchor Romero

Policías de la comisaría Decimocuarta de La Plata rescataron a una mujer que permanecía encerrada contra su voluntad en una vivienda de Melchor Romero, mientras sus hijos menores de edad lloraban en la vereda. El hombre que la mantenía retenida fue detenido en el lugar.

Todo sucedió este sábado 30 de mayo, cuando los agentes de esa comisaría respondieron a un llamado de alerta que advertía sobre una mujer a quien su pareja no le permitía salir de la vivienda de la calle 178 entre 526 y 526 bis. Al llegar al lugar, el panorama fue elocuente: muebles y pertenencias esparcidos por el patio, y dos niños en la calle, visiblemente alterados. Los chicos les contaron a los uniformados que su madre estaba encerrada y que su padre no la dejaba salir.

Los agentes intentaron comunicarse con quienes estaban dentro, pero no recibieron respuesta en un primer momento. Minutos después, un hombre abrió la puerta y, según el reporte oficial, bloqueó el ingreso de los policías. Fue categórico al decirles que su pareja no saldría.

Fue entonces cuando los efectivos comenzaron a escuchar pedidos de auxilio desde el interior. Ante la presunta existencia de una persona privada de su libertad, actuaron bajo las facultades previstas en el artículo 222 del Código Procesal Penal e ingresaron al inmueble sin más demoras. El hombre fue reducido y detenido en el acto.

La mujer relató después a los investigadores que su pareja había arrojado sus pertenencias fuera de la vivienda y luego la mantuvo encerrada durante varios minutos, impidiéndole salir por la fuerza.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 5 de La Plata, encabezada por el fiscal Juan Menucci, quien ordenó actuar por los delitos de “privación ilegal de la libertad y resistencia a la autoridad”. El acusado permanece detenido y será trasladado a sede judicial para prestar declaración en las próximas horas.

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