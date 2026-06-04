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Así es la impresora 3D que puede construir rascacielos de hasta 100 metros

La tecnología combina la estructura de una grúa torre con impresión robótica de hormigón

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Impresora 3D de edificios
La impresora 3D Ascend puede levantar rascacielos de hasta 100 metros de altura. (Concepto/Luyten)

La empresa australiana de robótica y tecnología Luyten presentó en Melbourne la primera impresora 3D de grúas torre capaz de levantar edificios de hasta 100 metros de altura. El sistema, denominado Ascend, combina robótica, inteligencia artificial y flujos digitales avanzados para transformar la industria de la construcción y responder a retos de vivienda y productividad globales.

En un comunicado, Ahmed Mahi, director ejecutivo y fundador de la compañía, dijo que la importancia de Ascend no radica en que sea una nueva impresora 3D de hormigín, sino que “transforma una de las máquinas más importantes de la industria de la construcción en un sistema de fabricación robótica capaz de construir directamente a partir de diseños digitales”.

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La integración entre la arquitectura de la grúa torre y la impresión 3D de hormigón permite levantar edificios de varios pisos e infraestructura compleja en tiempos reducidos. El sistema también busca aliviar la escasez de mano de obra, el desperdicio de materiales y las presiones derivadas del aumento de la demanda de vivienda en grandes urbes.

Impresora 3D de edificios
Luyten desarrolló el sistema en Melbourne para automatizar la construcción de grandes edificios. (Concepto/Luyten)

Características de la ‘megaimpresora’ 3D

El equipo Ascend puede operar en un radio de trabajo de hasta 45 metros (148 pies) y soporta estructuras de hasta 100 metros (328 pies) de altura. La instalación y puesta en marcha requieren entre uno y dos días, lo que agiliza el inicio de proyectos de gran envergadura y reduce costos operativos en comparación con métodos tradicionales.

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La tecnología de impresión 3D de Ascend automatiza procesos de construcción, minimiza la necesidad de encofrados y reduce la dependencia de trabajadores calificados para tareas repetitivas. El sistema emplea algoritmos de inteligencia artificial que optimizan rutas de impresión, supervisan el avance de la obra en tiempo real y ajustan parámetros para mejorar la eficiencia y la seguridad.

“Necesitamos tecnologías que se integren con la infraestructura que ya está dando forma a nuestras ciudades”, subrayó Mahil. El directivo insistió en que la automatización no requiere reemplazar las grúas existentes, sino adaptar la maquinaria a los nuevos flujos digitales y de fabricación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema emplea inteligencia artificial para optimizar flujos de trabajo y supervisar obras en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hormigón imprimible y digitalización integral

Uno de los elementos clave de la tecnología es el uso de Ultimatecrete, un material de hormigón de formulación propia para impresión aditiva a gran escala. Este compuesto ofrece alta resistencia, control de fluidez y mejor adherencia entre capas, lo que permite levantar muros y soportes para rascacielos y estructuras de uso intensivo.

La impresora 3D Ascend se integra al ecosistema digital de construcción de la empresa, lo que facilita la gestión y supervisión de proyectos desde su concepción hasta la ejecución. La digitalización permite reducir errores, optimizar recursos y mejorar la trazabilidad de cada etapa constructiva.

Este desarrollo responde a desafíos del sector, como la necesidad de construir más rápido, con menos recursos y mayor precisión. Para la compañía, la automatización de la construcción mediante robótica e impresión 3D representa una respuesta ante la escasez de viviendas, el aumento del coste de la mano de obra y la demanda de infraestructuras seguras en ciudades en expansión.

Skyline de una ciudad en construcción al atardecer, mostrando numerosos rascacielos en obra y grúas, con grandes carteles de empresa constructora en primer plano.
El hormigón Ultimatecrete permite fabricar estructuras resistentes mediante impresión 3D. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El sector de la construcción no necesita reemplazar su infraestructura existente para beneficiarse de la automatización”, concluyó Mahil. “Necesita tecnologías que se integren con la infraestructura que ya está dando forma a nuestras ciudades”.

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