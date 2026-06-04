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Honduras: Más de 180 agentes no superan evaluación para integrar nueva unidad antiextorsión de la Policía Nacional

La transformación de la estrategia policial avanza en Honduras. Mientras los primeros 38 agentes fueron certificados para integrar la nueva Dirección Antiextorsión y Terrorismo (DAET)

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Red de extorsiones Honduras (Foto: Policía Nacional de Honduras)
Red de extorsiones Honduras (Foto: Policía Nacional de Honduras)

La Dirección Antiextorsión y Terrorismo (DAET) avanza en su conformación dentro de la Policía Nacional de Honduras: el comisionado de policía Jorge Daniel Molina confirmó que 38 agentes aprobaron las pruebas de confianza para integrarla y que 187 fueron remitidos a la Dirección de Recursos Humanos tras no superar la evaluación.

Los agentes certificados pertenecían antes a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), que durante años encabezó operaciones contra estructuras criminales vinculadas a la extorsión. La DAET concentrará funciones contra ese delito y amenazas ligadas al terrorismo.

Molina indicó que el proceso de certificación y evaluación del personal sigue en marcha para definir la estructura operativa de la nueva dependencia.

Cuántos agentes no aprobaron la evaluación

187 agentes fueron puestos a disposición de la Dirección de Recursos Humanos después de no aprobar las evaluaciones aplicadas durante la fase de selección, según Molina.

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El comisionado precisó que esa decisión no implica una salida definitiva de la institución, sino que será Recursos Humanos la que determine el futuro laboral de cada uno.

“Las pruebas de confianza son la certificación, es una prueba conjunta. Nosotros ponemos a disposición este personal y Recursos Humanos toma las decisiones que corresponde”, manifestó.

Dos policías hondureños escoltan a una mujer esposada hacia una patrulla con luces azules y rojas en carretera rural oscura, con un camión amarillo estacionado.
Dos agentes de policía hondureños acompañan a una mujer, posiblemente detenida, hacia una patrulla en una carretera rural de Honduras durante un operativo nocturno, con un camión de carga estacionado cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las evaluaciones buscan determinar qué agentes reúnen el perfil requerido para integrar una unidad especializada que enfrentará estructuras criminales complejas y operaciones de alto riesgo.

Qué se evalúa para ingresar a la DAET

Molina explicó que la evaluación incluye factores vinculados con la conducta, el desempeño profesional y las capacidades requeridas para incorporarse a la nueva dirección.

Según dijo, el criterio de idoneidad no se limita a aspectos disciplinarios o legales.

“Idoneidad es, por ejemplo, una persona que no sea puntual, que no ejecute bien su trabajo o que no sea responsable. Esos casos pueden ser reubicados en otras asignaciones”, explicó.

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Bajo ese criterio, parte de los agentes que no fueron certificados podrían seguir en la Policía Nacional, aunque en funciones distintas de las previstas para la nueva estructura especializada.

Proceso de certificación

El comisionado detalló que la revisión avanza a un ritmo de entre 60 y 80 agentes por día, con el objetivo de completar de manera progresiva la evaluación del personal previsto.

La meta institucional es revisar a 780 efectivos, que deberán pasar por los mismos procedimientos antes de que se conozca la conformación definitiva de la DAET.

La creación de la DAET forma parte de los esfuerzos del Gobierno y de la Policía Nacional para reforzar las capacidades operativas contra la extorsión, un delito que durante años afectó a comerciantes, transportistas, emprendedores y familias hondureñas.

La evaluación para la DAET envía a 187 policías a Recursos Humanos tras no aprobar pruebas
La evaluación para la DAET envía a 187 policías a Recursos Humanos tras no aprobar pruebas

Las organizaciones criminales dedicadas a ese ilícito cambiaron sus métodos de operación, lo que llevó a las autoridades a replantear estrategias de combate y reforzar mecanismos de inteligencia e investigación.

En ese esquema, la certificación del personal ocupa un lugar central porque apunta a que quienes integren la unidad cumplan con los estándares requeridos para enfrentar estructuras criminales cada vez más complejas.

Consultado sobre la posibilidad de que los resultados deriven en una depuración de gran escala dentro de la Policía Nacional, Molina evitó anticipar conclusiones y sostuvo que las cifras finales dependerán de lo que arroje la evaluación cuando termine el proceso sobre todos los agentes.

Por ahora, los 38 efectivos certificados y la exclusión inicial de 187 elementos muestran el nivel de exigencia aplicado en la conformación de la nueva Dirección Antiextorsión y Terrorismo.

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