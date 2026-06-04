Costa Rica

Lluvias en Costa Rica: Comisión Nacional de Emergencias declara alerta verde por riesgo de inundaciones y deslizamientos

La Comisión Nacional de Emergencias decretó la medida preventiva en todo el país ante el incremento de precipitaciones y la saturación de los suelos. Autoridades instaron a extremar precauciones y a seguir recomendaciones para evitar tragedias

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Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde en todo el terriotorio nacional ante posibilidad de deslizamientos o inundaciones (Imagen ilustrativa) REUTERS / Stringer
Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde en todo el terriotorio nacional ante posibilidad de deslizamientos o inundaciones (Imagen ilustrativa) REUTERS / Stringer

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró una alerta verde en todo el territorio de Costa Rica debido al incremento en las lluvias que se prevé se mantendrán hasta el próximo martes 9 de junio. Según información confirmada por la CNE y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las condiciones actuales favorecen el desarrollo de un sistema de baja presión sobre el océano Pacífico, lo que podría reforzar la actividad de la zona de convergencia intertropical y desencadenar precipitaciones más intensas en varias regiones del país.

De acuerdo con los reportes del IMN, los aguaceros recientes han provocado una importante saturación en los suelos de regiones como la vertiente del Caribe, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y la zona norte. Esta acumulación de agua aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables, según precisó la CNE.

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Las autoridades meteorológicas advierten que la interacción entre la baja presión y la zona de convergencia intertropical podría mantener condiciones inestables durante los próximos días.

Se espera que el patrón lluvioso se intensifique principalmente en las tardes y noches, con posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El llamado de la CNE a la población es a permanecer en estado de alerta y a vigilar cualquier cambio en el entorno inmediato. “Instamos a las comunidades a monitorear el comportamiento de ríos y quebradas, y a estar pendientes de posibles señales de desbordamientos o movimientos de tierra”, señaló Alejandro Picado, presidente de la CNE.

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La saturación de suelos es uno de los factores que más preocupa a las autoridades, ya que dificulta la absorción de nuevas lluvias y aumenta la probabilidad de emergencias.

Según datos del IMN, la humedad acumulada en varias regiones supera el promedio habitual para esta época del año, lo que eleva el nivel de riesgo.

Mapa de la alerta verde emitida en todo el territorio nacional. Crédito: CNE
Mapa de la alerta verde emitida en todo el territorio nacional. Crédito: CNE

El sistema de alerta verde implica la activación de protocolos de vigilancia y prevención en coordinación con los comités municipales de emergencia. La CNE mantiene una comunicación permanente con gobiernos locales y cuerpos de socorro, listos para atender incidentes que puedan surgir por las lluvias.

Entre las recomendaciones principales para la ciudadanía, se destaca:

  • Evitar acercarse a ríos, quebradas y zonas inundables, especialmente durante periodos de lluvia intensa.
  • No cruzar puentes ni caminos anegados, ya que la fuerza del agua puede resultar peligrosa.
  • Revisar y asegurar los techos, canaletas y bajantes de las viviendas para evitar filtraciones o daños estructurales.
  • Mantener despejadas las salidas de agua y desagües en patios y calles.
  • Preparar un plan familiar de emergencia y tener a mano los números de contacto de autoridades locales y del sistema 911.
  • Prestar especial atención a personas adultas mayores, niñas, niños y personas con movilidad reducida en zonas de riesgo.

Las autoridades sugieren a las comunidades rurales y urbanas estar atentas a posibles avisos especiales, ya que los escenarios pueden cambiar en cuestión de horas.

En la última semana, varias localidades del Valle Central y la zona norte reportaron incidentes menores asociados a crecidas de ríos y pequeños deslizamientos, aunque sin víctimas ni daños graves. Las condiciones actuales podrían agravar la situación, por lo que la prevención adquiere un papel central en las próximas jornadas.

El sistema de alertas preventivas contempla la posibilidad de elevar la alerta a niveles más altos si se confirma el desarrollo del sistema de baja presión y su impacto directo sobre el territorio nacional. Las autoridades mantienen constante monitoreo y actualización de los pronósticos.

La CNE solicita a la población no difundir información no verificada y consultar únicamente los canales oficiales para evitar rumores que puedan causar alarma injustificada. Frente a cualquier emergencia, el organismo recuerda que el número 911 se encuentra disponible para reportar incidentes o solicitar asistencia inmediata.

Autoridades piden a las personas estar alerta a los medios oficiales de las instituciones EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo
Autoridades piden a las personas estar alerta a los medios oficiales de las instituciones EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo

Las lluvias previstas para los próximos días también podrían afectar la movilidad en carreteras y caminos secundarios, por lo que se recomienda a conductores extremar la precaución, reducir la velocidad y evitar traslados innecesarios en áreas bajo alerta.

El país experimenta cada año un marcado periodo lluvioso durante los meses de mayo a noviembre, con impactos recurrentes en infraestructura y comunidades. Las autoridades insisten en que la prevención y la vigilancia comunitaria son herramientas clave para reducir riesgos y proteger vidas.

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