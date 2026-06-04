Panamá

Panameños presentan 1,157 quejas por malos servicios de las empresas funerarias, por un total de $174,041.86

La falta de información encabeza los reclamos con 900 casos, seguido de la rescisión y el incumplimiento de los contrato

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Funerarias ofrecen servicios de velatorios, arreglos florales, urnas de diferentes materiales y recordatorios, que incrementan el valor final. (Tomada de Internet)
Funerarias ofrecen servicios de velatorios, arreglos florales, urnas de diferentes materiales y recordatorios, que incrementan el valor final. (Tomada de Internet)

Morirse en Panamá y ser despedido de manera solemne depende en muchos casos del plan funerario que se tenga. El precio de un lote en un cementerio municipal ronda los $150, con un costo anual de mantenimiento que varía entre $10 y $20.

Pero, si para el descanso eterno se quiere estar en un cementerio privado la suma empieza en aproximadamente $7,250, cantidad que en la mayoría de los casos garantiza el derecho de uso por muchos años, amén de estar cubierto el precio del ataúd y con derecho de tener hasta seis urnas adicionales.

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Lo que falta es morirse, pues las empresas funerarias tienen varias opciones para diferentes tipos de clientes.

No obstante, estas empresas que incluso facilitan el pago por cuotas, arrastran desde enero de 2020 a abril de este año unas 1,157 quejas por supuestos malos servicios, que suman un total de $174,041.86.

La principal causa de reclamos, de acuerdo con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), es la supuesta falta de información que se le brinda al público, con 923 casos y un monto de $66,190.60.

Aconsejan a que antes de contratar un plan funerario hay que verificar las condiciones de la cobertura. (Tomada de Internet)
Aconsejan a que antes de contratar un plan funerario hay que verificar las condiciones de la cobertura. (Tomada de Internet)

A esta queja le sigue la resolución de contrato, con 144 reclamos por $63,243.20, al igual que la rescisión de contrato, con 37 casos por $1,146.00 y el incumplimiento de contrato, con 16 casos por un monto de $13,880.00.

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Otra de las reclamaciones presentadas ante la autoridad de protección al consumidor es la falta de devolución de dinero, con nueve casos, para un total de $11,073.00.

De acuerdo con el informe estadístico de la institución, la mayor cantidad de reclamaciones correspondió a Inversiones Crepúsculo, S.A., con 1,035 casos; seguida de Tu Bienestar Company, S.A., con 55; y Casa de Funerales Vida Panamá, S.A., con nueves quejas, entre otros agentes económicos.

En lo que va de 2026, según datos del “Termómetro de la Acodeco”, se han presentado 26 quejas contra servicios funerarios por una cuantía de $7,006.25. Inversiones Crepúsculo, S.A. encabeza la lista con 18 reclamos, seguida de Huellas Eternas, con dos casos. Otros seis agentes económicos registran una queja cada uno.

Ante esta situación, la Acodeco recomienda a los consumidores informarse detalladamente sobre todas las cláusulas de los contratos de planes o servicios funerarios antes de adquirirlos, especialmente en lo relacionado con pagos, cobertura, vigencia, restricciones y condiciones de uso.

Hombre de mediana edad con barba, la cabeza entre las manos, apoyado sobre un ataúd de madera oscura con flores blancas. Detrás, una foto y velas encendidas.
Las empresas funerarias tienen varias opciones, dependiendo del tipo de cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también exhorta a la población a no firmar documentos sin leerlos previamente y comprender plenamente su contenido.

En diversas reclamaciones por falta de información, los consumidores han manifestado que han firmado documentos durante encuestas o actividades promocionales, sin recibir explicaciones suficientes sobre el alcance de los compromisos adquiridos.

Antes de contratar un plan funerario, es importante verificar las condiciones de cobertura, solicitar una copia del contrato y conservar toda la documentación relacionada con la compra. Estas medidas permiten tomar decisiones informadas y evitar inconvenientes futuros.

De acuerdo con el sector, las empresas también ofrecen opciones de cremación, que afirman han ganado preferencia en la población local.

El servicio de cremación directa alcanza un precio aproximado de $825, y para las personas jubiladas la ley panameña establece descuentos de hasta el 20%, por lo que el costo puede bajar a cerca de $660, más impuestos.

En los cementerios municipales el precio de los lotes es de aproximadamente $150. (AMUPA)
En los cementerios municipales el precio de los lotes es de aproximadamente $150. (AMUPA)

En su afán por hacerse del mercado, las funerarias permiten sumar servicios como velatorios, arreglos florales, urnas de diferentes materiales y recordatorios, que incrementan el valor final.

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