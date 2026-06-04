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La “otra Selección de Scaloni”: quiénes son las parejas de los campeones que alentarán a la Argentina en el Mundial 2026

Los futbolistas tendrán un apoyo extra durante la Copa del Mundo, que comenzará en una semana en Estados Unidos, Canadá y México

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Antonela Roccuzzo, con cabello largo y un vestido oscuro, posa con un bolso esférico. Lionel Messi, con barba, sonríe a su lado
Antonela Roccuzzo acompañará a Lionel Messi durante el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos

A una semana del comienzo del Mundial 2026, la selección argentina se encuentra concentrada en Kansas City a la espera del debut oficial del 16 de junio ante Argelia por el Grupo J. Los jugadores, que buscarán repetir el título conseguido en Qatar 2022 tendrán un apoyo extra que los motivará a ir por la cuarta estrella.

El soporte fundamental para los futbolistas de la Scaloneta será la familia, que alentará desde cada estadio, tal como lo hicieron en los últimos grandes torneos donde la Argentina consiguió la gloria. Una de las mujeres que estarán bajo los focos será Antonela Roccuzzo, la esposa del capitán Lionel Messi. La rosarina siempre está presente para ver al 10 junto con sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro y en la Copa del Mundo no será la excepción, máxime sabiendo que se juega en el país donde residen.

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La amistad más cercada de Messi en el plantel es Rodrigo De Paul, compañero de Leo en Inter Miami. El Motorcito también tendrá el apoyo firme de la artista Tini Stoessel, con quien volvió a apostar al amor. Ambos se acompañan en sus proyectos cuando el calendario se los permite.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, una pareja que se apoya mutuamente en cada proyecto
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, una pareja que se apoya mutuamente en cada proyecto

Otra de las mujeres de los campeones que también mantiene un perfil alto y activo en redes sociales con sus trabajos en el rubro de la indumentaria es Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández. Tras un paso por el programa Masterchef Celebrity y un regreso a Inglaterra para acompañar al futbolista y criar a sus hijos, Valu se enfoca en potenciar su marca de ropa. Por su parte, Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, suele presenta como empresaria e influencer. La mendocina impulsa proyectos ligados al bienestar, la alimentación saludable y el fitness, y comparte su vida cotidiana junto al delantero y sus hijos Nina y Theo en redes sociales.

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Enzo Fernández y Valu Cervantes durante la presentación de la marca de la mujer (Jaime Olivos)
Enzo Fernández y Valu Cervantes durante la presentación de la marca de la mujer (Jaime Olivos)

En un registro más reservado, asoma Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, quien suele mostrar momentos familiares y acompañó al mediocampista de Boca Juniors durante gran parte de su carrera en Europa, además de ser una fiel seguidora en La Bombonera. La familia seguramente no deje de alentar a la Selección, como hizo en los últimos años, en el Mundial.

Siguiendo con la recorrida de las campeonas, Carolina Calvagni, casada con Nicolás Tagliafico también impulsa su propia marca de productos relacionados con el bienestar mientras acompaña a la carrera deportiva de su marido. Un perfil diferente aporta Amanda Mandinha Gama, esposa de Emiliano Dibu Martínez, según Aire de Santa Fe. El medio precisa que nació en Inglaterra, tiene raíces brasileñas y portuguesas, acompaña desde hace años al arquero campeón del mundo y suele mostrarse cercana al público argentino en cada competencia internacional.

Balón de oro
Dibu Martínez y su esposa Mandinha en la alfombra roja del Balón de Oro (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Uno de los nuevos convocados por Scaloni es Leonardo Balerdi. El defensor está en pareja con Giulia Ciancio, una modelo italiana que se enamoró de la Argentina tras visitar las Cataratas del Iguazú junto al futbolista, días antes de la convocatoria. “Uno de los viajes más bellos de mi vida. Por cada emoción, por cada mirada, por cada risa, por cada abrazo, por cada momento en este lugar en el que dejo parte de mi corazón. Con la promesa de volver, hasta pronto Iguazú”, escribió la italiana, que alentará a la Selección en Estados Unidos.

Por su parte, Magui Alcacer, pareja de Giovani Lo Celso, uno de los que tendrá revancha en el Mundial tras perderse la cita en Qatar 2022, es kinesióloga, nació en Rosario y desarrolló su carrera profesional mientras acompañaba el recorrido deportivo del mediocampista del Betis en Europa. Otra de las firmes acompañantes de la Selección son Ailén Cova (Alexis Mac Allister), Emilia Ferrero (Julián Álvarez), Karen Cavaller (Cuti Romero), Muriel López Benítez (Lisandro Martínez) y Karina Nacucchio (Gonzalo Montiel).

LAS PAREJAS DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN:

Mujer de cabello oscuro y largo, Antonela Roccuzzo, posa sonriendo de espaldas, luciendo un vestido largo oscuro sin espalda y un bolso negro. Fondo con estantes
Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi
Tini Stoessel sentada, con cabello rubio ondulado, top de encaje negro, chaqueta de plumas y collar de brillantes. Un pastel decorado y una lámpara están en la mesa
La cantante Tini Stoessel, novia de Rodrigo De Paul (Instagram)
Valu Cervantes, para Casino
Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández
Agustina Gandolfo
Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez
evento camila galante
Camila Galante, esposa de Leandro Paredes (Chule Valerga)
El look de Ailén Cova
Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, luce su panza de embarazada
Giulia Ciancio novia de leo balerdi
Giulia Ciancio novia de Leonardo Balerdi
emilia ferrero novia julian alvarez
Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez
dibu martínez y su esposa mandinha de vacaciones en italia
Mandinha junto a su marido, Dibu Martínez, de vacaciones

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