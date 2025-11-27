Tecno

Cómo saber si ha llegado el momento de cambiar tu Smart TV

Si observas que el balón o los jugadores se ven borrosos en las jugadas rápidas, es probable que estás usando un equipo con una baja tasa de refresco

Los televisores de nueva generación
Los televisores de nueva generación integran sistemas compatibles con Dolby Atmos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Cuando se aproxima el Mundial, la Copa América o un partido crucial de la selección nacional, muchas personas comienzan a planificar dónde ver el encuentro si no tienen entradas para el estadio. En este contexto, suele elegirse el televisor más grande y con mejores prestaciones para asegurar una experiencia óptima. Con la inminente final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, son muchos quienes revisan el estado de su Smart TV para evitar contratiempos durante el partido.

Para no perderse ningún momento clave, conviene prestar atención a ciertas señales que indican que ha llegado el momento de renovar el televisor. Después de alrededor de 10 años de uso, es común que los Smart TV comiencen a mostrar pérdida de brillo, alteración en los colores, disminución en el contraste y menor fluidez en la imagen. Detectar estos síntomas es esencial para garantizar una visualización clara y disfrutar de los grandes eventos deportivos.

Cuándo conviene renovar tu Smart TV para ver partidos con mejor calidad

Uno de los principales indicios de que tu televisor está envejeciendo es la aparición de estelas en las imágenes de movimiento rápido, fenómeno conocido como “ghosting”. Si observas que el balón o los jugadores se ven borrosos en las jugadas rápidas, es probable que estás usando un equipo con una baja tasa de refresco.

El desgaste de los componentes
El desgaste de los componentes internos con el paso del tiempo puede provocar fallos en los Smart TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los televisores actuales alcanzan hasta 144 Hz y emplean tecnologías avanzadas como MEMC, que suavizan el movimiento y ofrecen una visualización mucho más fluida, ideal para enfrentamientos deportivos.

Otro síntoma característico es la pérdida de detalle en escenas oscuras, donde todo puede volverse una mancha negra. Esto suele suceder en equipos con control de luz limitado. Las tecnologías modernas, como QD-Mini LED, incorporan miles de fuentes de luz miniaturizadas que se ajustan individualmente, permitiendo disfrutar de negros profundos, escenas nocturnas vívidas y repeticiones técnicas llenas de detalles.

No hay que pasar por alto el sonido. Si el audio resulta plano y no logra reproducir la atmósfera del estadio, incluso cuando el volumen está alto, es señal de que la tecnología ha quedado atrás. Los televisores de nueva generación integran sistemas compatibles con Dolby Atmos, capaces de crear un entorno envolvente y realista que transporta al espectador al corazón de la acción.

Las actualizaciones de software incompletas
Las actualizaciones de software incompletas o los problemas de conectividad afectan el funcionamiento de las aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, el sobrecalentamiento y el alto consumo energético son señales de envejecimiento. Con el paso de los años, los componentes internos requieren más energía para funcionar, lo que no solo incrementa el gasto eléctrico, sino que también puede acortar la vida útil del equipo y generar fallos inesperados justo en el momento más emocionante del partido.

Los Smart TV recientes están diseñados para ser energéticamente eficientes y operar a temperaturas más bajas, asegurando un funcionamiento más estable a largo plazo.

Si identificas alguna de estas señales en tu televisor, quizás sea el momento de considerar una actualización. Un televisor moderno no solo realzará la experiencia visual y sonora de los eventos deportivos, sino que optimizará el rendimiento y la durabilidad en tu día a día.

Una ventilación inadecuada o las
Una ventilación inadecuada o las variaciones de voltaje pueden causar apagados inesperados y deterioro en la calidad de imagen. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para mejorar la calidad de imagen en tu Smart TV

Para optimizar la calidad de imagen de un Smart TV, lo primero es ajustar correctamente los parámetros de brillo, contraste y color desde el menú de configuración. La mayoría de los televisores incluyen modos preestablecidos como “Cine”, “Deporte” o “Vívido”, pero personalizar estos valores permite adaptarlos a las condiciones de iluminación del entorno y a las preferencias personales.

También es recomendable activar la función de reducción de ruido y ajustar la nitidez para evitar imágenes borrosas o con exceso de grano, especialmente al visualizar contenido de menor resolución.

Otro aspecto fundamental para mejorar la experiencia visual es asegurarse de que el Smart TV recibe una señal de alta calidad. Para ello, conviene utilizar fuentes en alta definición, como plataformas de streaming con contenido en 4K o Blu-ray, y conectar los dispositivos mediante cables HDMI de buena calidad.

Además, mantener actualizado el software del televisor garantiza la compatibilidad con los últimos estándares de imagen y el acceso a nuevas funciones de mejora visual.

