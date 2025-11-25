Google retrasa el fin de Assistant hasta marzo de 2026

Gemini no solo replica los comandos más habituales, sino que añade nuevas funciones conversacionales.

El adiós al tradicional Google Assistant ya tiene fecha definitiva: marzo de 2026. Google ha anunciado que extenderá el periodo de convivencia entre el Asistente y su relevo, Gemini, para dar a los usuarios y desarrolladores margen de adaptación a la transición.

A partir de entonces, Gemini se convertirá en el asistente digital único en todos los dispositivos Android.

La transición de Google Assistant a Gemini en dispositivos Android

El anuncio fue revelado a través de un banner en la página de soporte de Android Auto, donde se lee claramente que “Gemini está reemplazando a Google Assistant en la mayoría de dispositivos móviles. Google Assistant seguirá estando disponible para su uso hasta marzo de 2026”.

El adiós al tradicional Google Assistant ya tiene fecha definitiva: marzo de 2026. (foto: Real Mi Central)

Esta decisión otorga a los usuarios un plazo adicional para familiarizarse con la nueva interfaz y funcionalidades, especialmente considerando las diferencias clave entre ambos asistentes.

Gemini, basado en IA generativa multimodal y modelos como Gemini 2.5 y la nueva versión 3.0, supera en capacidades de razonamiento, contexto y respuesta natural al Asistente presentado en 2016. Mientras que Assistant funcionó durante años con procesamiento de lenguaje natural clásico y comandos predefinidos, la nueva generación puede analizar, interpretar y responder en tiempo real, con matices emocionales y contextualización visual según la pantalla del usuario.

La transición, que arrancó en 2024 con el despliegue paulatino de Gemini como aplicación independiente y la integración con Google Home, Android TV y Android Auto, marca un cambio estratégico.

Gemini está basado en IA generativa multimodal y modelos como Gemini 2.5 y la nueva versión 3.0. GOOGLE

Es preciso indicar que Gemini no solo replica los comandos más habituales —como reproducir música, llamar a contactos o programar alarmas—, sino que añade nuevas funciones conversacionales y una comprensión más profunda del entorno digital.

Con el traspaso definitivo previsto para marzo de 2026, el botón y comando de voz clásicos de Google Assistant en Android se reasignarán a Gemini. El usuario experimentará un cambio en la interfaz: de un ejecutor de tareas pasará a dialogar y recibir ayuda de una IA conversacional avanzada.

Cómo migrar a Gemini en tu dispositivo

Para quienes prefieren anticipar el cambio, la migración voluntaria es sencilla y reversible. Simplemente basta con descargar la app de Gemini desde Play Store o aceptar la invitación en la tarjeta de bienvenida que aparece al invocar el asistente. Al hacerlo, los comandos “Hey, Google” y la pulsación larga del botón de encendido abrirán directamente la interfaz de Gemini, dejando atrás la barra tradicional del Asistente.

El usuario puede aprovechar las funcionalidades de Gemini también para programar, traducir textos y obtener explicaciones sobre temas específicos. REUTERS/Dado Ruvic

La experiencia resultante es distinta: Gemini actuarán como un chatbot conversacional que, además de ejecutar comandos de hardware, es capaz de analizar el contenido en pantalla y ofrecer respuestas contextualizadas, lo que aporta un nivel avanzado de personalización y asistencia inteligente en la vida digital diaria.

Qué permite realizar Gemini, la inteligencia artificial de Google

El modelo de inteligencia artificial Gemini de Google permite realizar tareas avanzadas de comprensión de lenguaje, generación de texto y análisis de datos en múltiples idiomas. Gemini se encuentra disponible mediante diferentes plataformas, incluidas la aplicación de Google y el buscador, facilitando el acceso tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.

Para utilizarlo, los usuarios pueden ingresar consultas escritas o por voz y recibir respuestas detalladas, sugerencias o redacciones de textos con base en la información solicitada. Google integró esta herramienta en su ecosistema para apoyar búsquedas complejas, creación de documentos y actividades creativas como resúmenes o redacciones especializadas.

La seguridad de la información y la interacción intuitiva constituyen pilares fundamentales del servicio. El usuario puede aprovechar las funcionalidades de Gemini también para programar, traducir textos y obtener explicaciones sobre temas específicos. El modelo se actualiza automáticamente y amplía su capacidad de uso conforme evoluciona la tecnología en inteligencia artificial.