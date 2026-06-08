República Dominicana graduó a 642 profesionales del ITLA, la mayor cifra en su historia

República Dominicana celebró en el ITLA la graduación de 642 nuevos profesionales, la cifra más alta en la historia de la institución. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

República Dominicana celebró la graduación de 642 nuevos profesionales formados en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), la cifra más alta en la historia de la institución. El acto, encabezado por el presidente Luis Abinader, se realizó en el Centro de Convenciones de Sansouci y reunió a autoridades, estudiantes y familiares.

Los graduados de esta vigésima promoción recibieron formación en áreas clave para el desarrollo del país: ciencia, tecnología e innovación. El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, destacó en su discurso el crecimiento y la transformación de la institución, que ha pasado de operar en dos recintos a constituirse en una red nacional.

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“Pasamos de ser una institución concentrada en dos recintos del país para convertirnos en una red nacional de oportunidades. Hoy llegamos a más regiones, a más jóvenes, a más familias que antes veían la educación tecnológica como un sueño lejano”, afirmó.

El ITLA ha graduado a más de 7,161 profesionales y ha impactado a más de 136,000 personas a través de programas de educación continua en todo el país. La oferta académica se ha ampliado con la incorporación de las carreras de Tecnología en Semiconductores y Microelectrónica, y Animación Digital, alcanzando un total de 18 programas de educación superior.

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La vigésima promoción del ITLA recibió formación en ciencia, tecnología e innovación para áreas clave del desarrollo del país. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Becas ITLA: acceso a la tecnología y la innovación

Las becas del ITLA permiten a jóvenes dominicanos acceder a estudios superiores en tecnología y áreas afines sin costo. Solo este año, se han otorgado más de 8,000 becas en capacitaciones tecnológicas, con una inversión superior a los 60 millones de pesos dominicanos, equivalentes a más de un millón de dólares.

Estas becas cubren formación en carreras técnicas y tecnológicas, facilitando la inclusión de estudiantes de distintas regiones.

El rector del ITLA también destacó la colaboración con empresas tecnológicas globales, la institución lanzó la primera cohorte docente especializada en inteligencia artificial junto con NVIDIA y creó el primer Hub Nacional de Inteligencia Artificial Educativa en alianza con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

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El ITLA presentó su primer tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica, marcando un hito en la educación técnica de República Dominicana.

Innovación y expansión territorial

Entre los avances institucionales recientes, sobresale el lanzamiento de ITLA App, una aplicación que permite a los estudiantes gestionar sus servicios académicos desde el celular, y la creación de ITLA Plus, un programa de beneficios y descuentos para la comunidad académica.

El ITLA continúa ampliando su presencia territorial; este año abrirá centros en Mao, La Romana, Hato Mayor y Puerto Plata, además de fortalecer sus instalaciones en Santiago.

Esta expansión busca acercar la formación tecnológica a más jóvenes en todo el país.

En el ámbito internacional, los estudiantes del ITLA han representado a la República Dominicana en competencias como el NASA Human Exploration Rover Challenge, celebrado en Alabama, Estados Unidos. “Nuestros estudiantes demostraron que los dominicanos también sabemos hacer ciencia”, expresó Jimmy Rosario Bernard.

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Las nuevas carreras del ITLA estarán disponibles para postulaciones a partir de la convocatoria de admisión del 11 de mayo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Reconocimientos y respaldo institucional

El ITLA es la primera academia dominicana en recibir el Premio Nacional a la Calidad y cuenta con la acreditación internacional ABET, referencia en programas universitarios de ingeniería, tecnología e informática. Esta distinción sitúa a la institución al nivel de entidades académicas de clase mundial.

Durante el evento, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, resaltó el apoyo del gobierno a la expansión del ITLA, que ha pasado de tener un solo centro en 2020 a contar con once sedes en 2026. Además, anunció una inversión de RD 56 millones para habilitar los centros del ITLA en Puerto Plata y Hato Mayor.

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