El gobierno Dominicano presenta más de 38 kilómetros de obras del sistema integrado de transporte

Presidente Luis Abinader en apertura de la 31.ª Reunión Internacional de los Comités Técnicos de ALAMYS 2026. Foto cortesía.

El avance de la movilidad sostenible en República Dominicana cobra un nuevo impulso con la apertura de la 31.ª Reunión Internacional de los Comités Técnicos de ALAMYS (Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos) 2026, que se celebra desde el domingo en Santo Domingo.

De acuerdo a la información divulgada en redes sociales de la presidencia de República Dominicana, el evento reune a autoridades, operadores y especialistas en transporte masivo de más de quince países de Iberoamérica, consolidando la posición del país como referente regional en innovación y conectividad.

Durante la ceremonia de apertura, el presidente Luis Abinader y el vicepresidente de la Empresa Metropolitana de Transporte, Jhael Isa Tavárez, presentaron los progresos logrados en el Sistema Integrado de Transporte (SIT).

PUBLICIDAD

Entre los hitos destacados, se exhibió la construcción de más de treinta y ocho kilómetros de infraestructuras para movilidad masiva, junto con proyectos regionales que buscan modernizar los desplazamientos urbanos y reducir los tiempos de viaje de la población.

Proyectos clave y visión de futuro

El evento, que se desarrollará del 7 al 11 de junio, permitirá mostrar iniciativas como el Tren Metropolitano y la integración tarifaria, dos propuestas esenciales para optimizar la experiencia de los usuarios y conectar grandes centros poblacionales en menos tiempo.

La administración de Abinader subrayó que estos esfuerzos están orientados a transformar la movilidad diaria, facilitando la conexión entre comunidades y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

PUBLICIDAD

República Dominicana se ha propuesto consolidarse como un modelo de movilidad sostenible en la región, apostando por la innovación técnica y la colaboración internacional.

Con la presencia de delegaciones internacionales, el país expuso su estrategia para modernizar el transporte, sentando un precedente para otras naciones de la región interesadas en implementar sistemas similares. Foto cortesía.

La apertura de la reunión de ALAMYS 2026 refuerza este objetivo, al posicionar al país ante la mirada de expertos internacionales y promover el intercambio de buenas prácticas en materia de transporte.

Durante la inauguración, se enfatizó que el Sistema Integrado de Transporte no solo reduce drásticamente los tiempos de desplazamiento, sino que también contribuye a la cohesión social y al desarrollo económico, al conectar zonas urbanas y periurbanas que antes quedaban aisladas o mal comunicadas.

PUBLICIDAD

Contexto regional y relevancia internacional

ALAMYS 2026 no solo representa un foro técnico, sino también una oportunidad para que República Dominicana exhiba su liderazgo en una transformación que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas.

Durante los días que dure el evento el país expondrá su estrategia para modernizar el transporte, sentando un precedente para otras naciones de la región interesadas en implementar sistemas similares.

La designación de Santo Domingo como anfitriona permitirá exhibir avances en sistemas como el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y el Monorriel de Santiago . (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

República Dominicana es sede por primera vez de la 31.ª Reunión Internacional de los Comités Técnicos de ALAMYS, según informó el sitio oficial de ALAMYS.

La agenda contempla intercambios técnicos durante cinco días sobre operaciones ferroviarias, planificación, mantenimiento, seguridad, gestión de proyectos, innovación tecnológica, marketing, comunicaciones y movilidad integrada, de acuerdo con el programa preliminar publicado por ALAMYS.

PUBLICIDAD

El cronograma incluye mesas de trabajo, sesiones plenarias, encuentros especializados y visitas técnicas, según la misma fuente.

La designación de Santo Domingo como anfitriona permitirá exhibir avances en sistemas como el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y el Monorriel de Santiago, según publicó Noticias SIN.

ALAMYS fue fundada en 1986 y agrupa a operadores y entidades vinculadas al transporte sobre rieles en Iberoamérica, según El Día.