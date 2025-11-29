Tecno

Modo puma en WhatsApp: cómo se activa fácil

Los usuarios pueden crear imágenes de pumas con Meta AI, el chatbot integrado, y también ajustar el tono de notificaciones para añadir el rugido del animal

Guardar
Este modo consiste en una
Este modo consiste en una serie de configuraciones que se activan de forma manual. (Fotocomposición: Infobae)

El modo puma en WhatsApp consiste en una serie de configuraciones personalizadas que alteran la apariencia de la aplicación móvil para reflejar características asociadas a este animal.

Es una opción atractiva para quienes sienten afinidad por los pumas y desean que su experiencia en WhatsApp sea temática.

Los usuarios pueden generar imágenes de pumas utilizando inteligencia artificial a través de Meta AI, el chatbot integrado en la plataforma, así como configurar el sonido de las notificaciones para que incluyan el rugido característico del animal.

Es importante mencionar que esta modalidad se logra mediante ajustes manuales y no corresponde a una función oficial de WhatsApp.

Meta AI cuenta con la
Meta AI cuenta con la capacidad de entender las instrucciones del usuario para generar una imagen. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo puma, el usuario debe dirigirse al ícono de Meta AI. Este se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la aplicación móvil y es un círculo azul con morado.

Una vez se inicie el chat, se le pueden agregar estos prompts a la IA:

  • Un puma descansando en una roca al atardecer.
  • Puma caminando silenciosamente por el bosque.
  • Puma y cachorros jugando en un claro.
  • Un puma bajo la lluvia en la selva.
  • Puma mirando atentamente desde una montaña.
  • Ilustración artística de un puma con colores vibrantes.
  • Puma saltando sobre un río bajo la luna llena.
  • Puma en invierno sobre la nieve.
  • Retrato realista de un puma de perfil.
  • Puma camuflado entre arbustos en la sabana.
  • Puma corriendo a gran velocidad en campo abierto.
  • Puma con fondo de paisajes nevados.
  • Puma descansando en la rama de un árbol.
  • Un puma bajo la luz dorada del amanecer.
  • Puma acechando a su presa en la oscuridad.

Estas imágenes pueden usarse como fondos en los chats de WhatsApp, personalizando la apariencia de las conversaciones según las preferencias del usuario. De este modo, es posible crear una experiencia visual única y temática dentro de la aplicación.

Las imágenes generadas por la
Las imágenes generadas por la IA se pueden usar como fondo de chats. (WhatsApp)

Cómo cambiar el tono de las notificaciones en WhatsApp

El proceso para cambiar el tono de las notificaciones en WhatsApp en el modo puma tiene como primer paso descargar un sonido referente a este animal. Hecho esto, se debe seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’.
  3. Pulsar ‘Tono de notificación’.
  4. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’.
  5. Seleccionar el audio previamente descargado.
Los usuarios pueden configurar las
Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen como un puma. (WhatsApp)

Cómo crear un chatbot con IA en WhatsApp

Asimismo, los usuarios pueden crear un chatbot con inteligencia artificial en WhatsApp inspirado en la personalidad de un puma. El proceso consta de estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a la pestaña de ‘Contactos‘.
  3. Seleccionar ‘Chatear con las IA‘.
  4. Pulsar el signo de +.
  5. Crear el chatbot.

Es importante que el usuario sea muy detallado y específico al describir cómo desea que sea el chatbot, ya que cuanto más clara sea la descripción, mejor podrá la inteligencia artificial generar resultados acordes a sus preferencias.

La creación del chatbot con
La creación del chatbot con IA consta de pasos muy cortos y toma pocos minutos. (WhatsApp)

Para quiénes es el modo puma en WhatsApp

El modo puma en WhatsApp está dirigido a usuarios que desean personalizar su experiencia en la aplicación y sienten afinidad por este animal.

Es ideal para quienes disfrutan de temas relacionados con la naturaleza, la fauna silvestre o la simbología del puma, asociada a la fuerza, el sigilo y la independencia.

Aquellas personas que buscan diferenciar sus chats y crear un ambiente visual único pueden aprovechar este modo, combinando imágenes generadas por inteligencia artificial, sonidos e incluso fondos temáticos.

Además, puede resultar atractivo para quienes gustan de experimentar con las funciones de personalización disponibles en la plataforma de WhatsApp, aunque se realiza mediante ajustes manuales y no es una función oficial integrada en la app.

Temas Relacionados

WhatsAppPumaMeta AIInteligencia artificialAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo detectar si tu proveedor de internet ralentiza tu conexión cuando juegas

La gestión del ancho de banda por parte de los proveedores puede provocar interrupciones y latencia determinadas actividades

Cómo detectar si tu proveedor

Los 10 animes más populares en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares

Palmeiras vs Flamengo, Copa Libertadores: dónde verlo, a qué hora empieza y lo más buscado en Google

Millones de usuarios consultan en el buscador los diversos pormenores del partido que definirá al campeón continental a nivel de clubes

Palmeiras vs Flamengo, Copa Libertadores:

De gratuito a pieza de colección: un comprador desembolsa 40 mil dólares por este videojuego

La pieza obtuvo la máxima certificación de Wata Games, un sello que dispara el valor entre coleccionistas

De gratuito a pieza de

Netflix: cuál es el código para desbloquear películas de terror

Al ingresar la combinación numérica 8711 en el buscador de la plataforma streaming, aparecen títulos como ‘La llorona’ o ‘Slenderman’

Netflix: cuál es el código
DEPORTES
Sufrió un brutal golpe en

Sufrió un brutal golpe en el estómago, perdió por KO y tuvo una inesperada reacción en el combate por el título

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verla en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

“Fue toda mía, manejé mal”: la desolación de Colapinto tras quedar último en la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1

TELESHOW
La tarde de furia de

La tarde de furia de Ivana Figueiras: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita”

El orgullo de Flavio Mendoza por su hijo Dionisio: “Cada nota que canta me recuerda lo bendecido que soy de ser su papá”

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

INFOBAE AMÉRICA

Murió Tom Stoppard, relevante autor

Murió Tom Stoppard, relevante autor teatral y guionista de ‘Shakespeare enamorado’ y ‘El imperio del sol’

Godwin Friday asumió como nuevo primer ministro de San Vicente y las Granadinas

La verdadera historia detrás de la “mandíbula Habsburgo”: política, poder y deformidad genética

Qué es un dandi y por qué su estilo y actitud siguen vigentes en la cultura moderna

La vida oculta de Michelangelo: del niño huérfano fascinado por el mármol al genio del Renacimiento