Modo puma en WhatsApp: cómo se activa fácil

Este modo consiste en una serie de configuraciones que se activan de forma manual. (Fotocomposición: Infobae)

El modo puma en WhatsApp consiste en una serie de configuraciones personalizadas que alteran la apariencia de la aplicación móvil para reflejar características asociadas a este animal.

Es una opción atractiva para quienes sienten afinidad por los pumas y desean que su experiencia en WhatsApp sea temática.

Los usuarios pueden generar imágenes de pumas utilizando inteligencia artificial a través de Meta AI, el chatbot integrado en la plataforma, así como configurar el sonido de las notificaciones para que incluyan el rugido característico del animal.

Es importante mencionar que esta modalidad se logra mediante ajustes manuales y no corresponde a una función oficial de WhatsApp.

Meta AI cuenta con la capacidad de entender las instrucciones del usuario para generar una imagen. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo puma, el usuario debe dirigirse al ícono de Meta AI. Este se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la aplicación móvil y es un círculo azul con morado.

Una vez se inicie el chat, se le pueden agregar estos prompts a la IA:

Un puma descansando en una roca al atardecer.

Puma caminando silenciosamente por el bosque.

Puma y cachorros jugando en un claro.

Un puma bajo la lluvia en la selva.

Puma mirando atentamente desde una montaña.

Ilustración artística de un puma con colores vibrantes.

Puma saltando sobre un río bajo la luna llena.

Puma en invierno sobre la nieve.

Retrato realista de un puma de perfil.

Puma camuflado entre arbustos en la sabana.

Puma corriendo a gran velocidad en campo abierto.

Puma con fondo de paisajes nevados.

Puma descansando en la rama de un árbol.

Un puma bajo la luz dorada del amanecer.

Puma acechando a su presa en la oscuridad.

Estas imágenes pueden usarse como fondos en los chats de WhatsApp, personalizando la apariencia de las conversaciones según las preferencias del usuario. De este modo, es posible crear una experiencia visual única y temática dentro de la aplicación.

Las imágenes generadas por la IA se pueden usar como fondo de chats. (WhatsApp)

Cómo cambiar el tono de las notificaciones en WhatsApp

El proceso para cambiar el tono de las notificaciones en WhatsApp en el modo puma tiene como primer paso descargar un sonido referente a este animal. Hecho esto, se debe seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen como un puma. (WhatsApp)

Cómo crear un chatbot con IA en WhatsApp

Asimismo, los usuarios pueden crear un chatbot con inteligencia artificial en WhatsApp inspirado en la personalidad de un puma. El proceso consta de estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a la pestaña de ‘Contactos‘. Seleccionar ‘Chatear con las IA‘. Pulsar el signo de +. Crear el chatbot.

Es importante que el usuario sea muy detallado y específico al describir cómo desea que sea el chatbot, ya que cuanto más clara sea la descripción, mejor podrá la inteligencia artificial generar resultados acordes a sus preferencias.

La creación del chatbot con IA consta de pasos muy cortos y toma pocos minutos. (WhatsApp)

Para quiénes es el modo puma en WhatsApp

El modo puma en WhatsApp está dirigido a usuarios que desean personalizar su experiencia en la aplicación y sienten afinidad por este animal.

Es ideal para quienes disfrutan de temas relacionados con la naturaleza, la fauna silvestre o la simbología del puma, asociada a la fuerza, el sigilo y la independencia.

Aquellas personas que buscan diferenciar sus chats y crear un ambiente visual único pueden aprovechar este modo, combinando imágenes generadas por inteligencia artificial, sonidos e incluso fondos temáticos.

Además, puede resultar atractivo para quienes gustan de experimentar con las funciones de personalización disponibles en la plataforma de WhatsApp, aunque se realiza mediante ajustes manuales y no es una función oficial integrada en la app.