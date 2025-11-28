Cómo la adopción de la IA y sistemas de automatización revolucionarán a clínicas y hospitales en 2026

En 2026, las clínicas y hospitales empezarán a emigrar a sistemas de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modernización tecnológica en el sector salud de América Latina avanza hacia un punto de transformación decisivo. A partir de 2026, los centros médicos de la región comenzarán a operar bajo ecosistemas digitales más integrados, impulsados por inteligencia artificial, automatización administrativa e infraestructura interoperable. Este giro coincide con el crecimiento global del mercado de sistemas de información hospitalaria, que proyecta superar los 116.000 millones de dólares hacia 2030, un reflejo de la aceleración en la digitalización de los servicios de salud.

De acuerdo con Robert Parada, CEO de COCO Tecnologías, una de las principales necesidades del sector en la región es la construcción de plataformas que conecten áreas clínicas, administrativas y logísticas. Esta integración —ya presente en sistemas de salud de países como España, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos o Estados Unidos— será clave para mejorar la calidad de la atención, reducir costos y avanzar hacia modelos preventivos basados en datos.

Entre los cambios más relevantes que marcarán este nuevo ciclo se encuentra la incorporación masiva de la IA como herramienta de apoyo para el personal médico. Su uso en procesos como clasificación de pacientes, interpretación de imágenes, análisis de laboratorios o predicción de riesgos clínicos está comenzando a consolidarse en hospitales de referencia mundial. La meta es agilizar la atención y respaldar decisiones con evidencia más precisa, permitiendo que los profesionales aumenten su capacidad de respuesta. Plataformas ya operativas en la región han demostrado mejoras significativas en estos procesos.

La integración de la IA ayudará a que el sistema de salud sea más eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automatización inteligente será otro pilar central en la transformación del sector. Las instituciones están migrando hacia modelos donde la experiencia del paciente se gestiona a través de sistemas capaces de programar citas, coordinar el call center, optimizar la facturación o ejecutar auditorías automatizadas.

Este tipo de herramientas también permiten fortalecer portales de autogestión, realizar check-in digital y ofrecer asistencia mediante bots conversacionales. Los beneficios van desde la reducción de costos operativos hasta el incremento de ingresos, además de una experiencia más rápida y personalizada para los pacientes.

En paralelo, surge un enfoque cada vez más orientado hacia la salud poblacional basada en datos. La combinación de plataformas hospitalarias inteligentes, dispositivos IoT y analítica avanzada permitirá construir modelos predictivos para anticipar congestiones, planificar recursos y gestionar enfermedades crónicas. El uso de gemelos digitales —réplicas virtuales de operaciones o poblaciones de pacientes— comienza a posicionarse como una herramienta clave para simular escenarios, identificar riesgos y reforzar estrategias de prevención.

Médicos tendrán el apoyo de la IA para lograr diagnósticos más precisos.

Otro de los elementos que transformará el funcionamiento de los centros médicos es la consolidación de historias clínicas de nueva generación. La migración hacia registros electrónicos en la nube se vuelve prioritaria debido a su escalabilidad, seguridad y capacidad de integrar módulos de IA, aplicaciones móviles y plataformas nacionales de intercambio de datos.

Los estándares internacionales de interoperabilidad, como FHIR y HL7, serán fundamentales para lograr que la información fluya entre proveedores, dispositivos y sistemas sin fricciones. Aunque gran parte de la región aún opera con sistemas en servidores locales, las soluciones en la nube ganan terreno como base para una gestión clínica más eficiente.

Finalmente, la telemedicina evolucionará hacia un modelo más completo y autónomo. Las nuevas plataformas permitirán unir teleconsultas, monitoreo remoto, mensajería clínica segura y registros digitales en un solo flujo continuo. Esta modalidad ya muestra avances en la atención de pacientes en zonas rurales, mediante esquemas donde especialistas de grandes ciudades brindan soporte remoto a comunidades alejadas. Tecnologías para transcripción automatizada y redes de especialistas virtuales están acelerando esta transición hacia un entorno híbrido, flexible y más accesible.

Con la automatización, la telemedicina evolucionará. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este conjunto de innovaciones plantea un escenario donde clínicas y hospitales latinoamericanos darán un salto decisivo hacia la digitalización integral. La próxima etapa del sector se definirá por sistemas conectados, decisiones basadas en datos y una experiencia más eficiente tanto para pacientes como para profesionales, inaugurando un modelo de salud más inteligente y sostenible para los años venideros.