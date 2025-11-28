Así se pueden detectar estafas en línea en Black Friday 2025

Las estafas digitales aumentan durante el Black Friday. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia enfrenta un incremento sostenido de fraudes digitales debido al Black Friday 2025, una temporada en la que los ciberdelincuentes aprovechan el alto volumen de compras para distribuir enlaces, anuncios y páginas falsas destinadas a robar datos y dinero.

De acuerdo con el Panorama de Amenazas para Colombia de Kaspersky, en el último año se registraron 99 millones de ataques de phishing en el país, lo que equivale a más de 273.000 intentos diarios. Esta técnica, una de las más utilizadas del cibercrimen, se intensifica durante los eventos de descuentos, cuando los usuarios están más propensos a caer en engaños.

Los datos evidencian el impacto económico: 37% de los usuarios afectados en Colombia perdió entre 100 y 500 dólares en fraudes relacionados con compras en línea. Estos delitos suelen iniciar con ofertas demasiado atractivas o notificaciones que simulan provenir de tiendas, bancos o servicios de entrega. Mensajes por correo, redes sociales o aplicaciones de mensajería generan una sensación de urgencia que impulsa a los consumidores a actuar sin verificar el origen de la información.

Las empresas de ciberseguridad advierten que este comportamiento impulsa la primera fase del fraude. Durante el Black Friday, proliferan publicaciones y anuncios que imitan a grandes marcas o pequeños comercios, con promociones exclusivas diseñadas para atraer clics. También se han identificado alertas falsas sobre fallos en el pago o problemas en la entrega de un pedido, tácticas que buscan provocar una reacción inmediata. Un estudio reciente indica que el 51% de los colombianos ha sido víctima de fraudes que aprovechan estos impulsos.

El segundo paso del engaño se produce cuando las víctimas ingresan a sitios falsos. Estas páginas copian logotipos, colores, diseños y hasta reseñas para simular una tienda legítima. Los delincuentes modifican mínimamente la dirección web y crean portales con apariencia profesional, lo que dificulta su detección. A nivel nacional, el 60% de los usuarios no logra identificar un sitio fraudulento y ya ha ingresado por error a uno.

En ese entorno manipulado se produce la pérdida de información. Los formularios de pago parecen auténticos, pero los datos personales y bancarios terminan en manos de los estafadores. Esto permite clonar tarjetas, realizar compras no autorizadas, suplantar identidades o vender la información en mercados ilegales. En Colombia, el 23% de los usuarios ha sufrido algún tipo de fraude vinculado a sus cuentas o tarjetas.

Especialistas en ciberseguridad explican que el éxito del phishing radica en su bajo costo y alto alcance. Durante las temporadas de descuentos, los delincuentes pueden distribuir un único mensaje que llega a miles de personas y adaptarlo a diferentes plataformas. La prevención, insisten, comienza mucho antes de realizar una compra: cada clic debe ser verificado y cada oferta evaluada con cautela.

¿Cómo puedo detectar estafas en línea?

Durante el Black Friday 2025, la mejor defensa contra los fraudes es aprender a identificar señales tempranas de riesgo. Muchos engaños se descubren en segundos si el usuario revisa ciertos detalles clave antes de ingresar información personal o bancaria.

Para evitar caer en estafas digitales, tenga en cuenta lo siguiente:

Desconfíe de ofertas demasiado agresivas o mensajes que lo presionen a comprar “ahora o nunca”.

Verifique que la página tenga un candado en la barra de direcciones y comience con “https”.

Revise que el diseño, las imágenes y los textos del portal sean coherentes y profesionales.

En redes sociales, confirme que el perfil del vendedor sea real: comentarios auténticos, fechas de publicación y actividad reciente.

Evite ingresar datos bancarios en sitios o aplicaciones que no reconozca.

Prefiera métodos como tarjetas digitales con códigos de seguridad dinámicos.

No comparta contraseñas ni información financiera por correo, mensaje o llamada.

Active alertas de compra para recibir notificaciones de movimientos no autorizados.

Realice transacciones solo desde dispositivos actualizados y protegidos.

Evite redes Wi-Fi públicas al hacer compras o ingresar datos sensibles.

Cabe precisar que adoptar hábitos de navegación segura se ha vuelto indispensable. La verificación constante y la protección de la información personal permitirán a los consumidores aprovechar las ofertas del Black Friday 2025 sin exponerse a riesgos innecesarios.