Suplantan a Nequi y Daviplata en Black Friday para robar datos y dinero: cómo prevenirse

Estafas pueden aumentan con la suplantación de identidad en Nequi y Deviplata. (Foto: Composición)

Durante el Black Friday, uno de los eventos comerciales más concurridos del año, usuarios de Nequi y Daviplata están siendo blanco de una ola de intentos de suplantación de identidad. Los ciberdelincuentes están aprovechando el incremento en las compras digitales para desplegar campañas fraudulentas que buscan robar datos personales, acceder a las cuentas y apropiarse del dinero de las víctimas.

Los reportes más recientes indican que las estafas se presentan principalmente mediante mensajes de texto, enlaces maliciosos y aplicaciones falsas que imitan a las plataformas oficiales. Las técnicas utilizadas reproducen logotipos, colores y mensajes institucionales, lo que aumenta la probabilidad de engaño, especialmente en un contexto donde las personas buscan descuentos rápidos y se encuentran más dispuestas a interactuar con promociones.

Una de las señales más claras de alerta es el envío de mensajes SMS desde números que no corresponden a los oficiales. En el caso de Nequi, cualquier mensaje que no provenga del 85954 debe considerarse sospechoso, sobre todo si incluye enlaces o solicitudes para actualizar datos. Las plataformas recalcan que nunca piden contraseñas, números de documento u otro tipo de información sensible por mensaje, correo o llamada.

Nequi y Deviplata se vuelven el blanco de ciberdelincuentes durante el Black Friday. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra modalidad común consiste en enlaces distribuidos por redes sociales o correos electrónicos que dirigen a páginas falsas. Estos sitios fraudulentos fueron creados para capturar credenciales de acceso y permitir que los delincuentes entren a las cuentas sin autorización. Los expertos recomiendan ingresar a estas plataformas únicamente a través de la aplicación instalada o los portales oficiales, evitando cualquier link recibido por terceros.

Las aplicaciones falsas también se han multiplicado durante estas fechas. Algunas imitan la apariencia de Nequi o Daviplata y prometen funciones adicionales o supuestos bonos de Black Friday. Sin embargo, su verdadero propósito es instalar software malicioso que robe información o siga los movimientos del usuario. Descargar únicamente desde Google Play Store o App Store sigue siendo la forma más segura de evitar estos riesgos.

Entre las medidas básicas de protección también está el uso de contraseñas seguras, que incluyan combinaciones menos predecibles y se actualicen con frecuencia. Además, se aconseja evitar redes Wi-Fi públicas para realizar transacciones o iniciar sesión en cuentas financieras, ya que estas conexiones pueden ser intervenidas con facilidad.

Evitar responder SMS, abrir links sospechosos y entre otras cosas, ayudan a evitar ser estafados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación en los canales oficiales es otra herramienta que reduce la vulnerabilidad. Si un usuario recibe un mensaje sobre promociones, problemas de acceso o supuestos beneficios, lo recomendable es revisar el estado del servicio directamente en la página o en las redes verificadas de las plataformas antes de realizar cualquier acción.

¿Qué hacer si soy víctima de estafa?

Si a pesar de las precauciones se sospecha que ha ocurrido un intento de robo o un acceso no autorizado, es fundamental actuar con rapidez para minimizar los daños. Los especialistas en seguridad digital recomiendan seguir estos pasos:

Contactar inmediatamente a la entidad afectada: Nequi o Daviplata pueden bloquear la cuenta y detener movimientos sospechosos.

Reportar el caso ante las autoridades: Presentar una denuncia en la Fiscalía General de la Nación permite iniciar una investigación formal.

Reunir evidencias: Guardar mensajes, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier rastro que demuestre cómo ocurrió la estafa.

Cambiar las contraseñas de inmediato: Esto evita que los delincuentes sigan accediendo a la cuenta o a otros servicios vinculados.

Monitorear movimientos recientes: Revisar las transacciones permite identificar operaciones no autorizadas y reportarlas rápidamente.

Guardar las evidencias y denunciar ante las autoridades, es el primer paso que debes de dar si eres víctima de ciberestafa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente actividad de los ciberdelincuentes durante el Black Friday obliga a extremar las medidas de seguridad. Mantener hábitos digitales responsables y desconfiar de mensajes que soliciten información personal es clave para proteger tanto los datos como el dinero.