Tecno

Suplantan a Nequi y Daviplata en Black Friday para robar datos y dinero: cómo prevenirse

Apps falsas y sitios fraudulentos buscan capturar datos aprovechando el aumento de compras en línea

Guardar
Estafas pueden aumentan con la
Estafas pueden aumentan con la suplantación de identidad en Nequi y Deviplata. (Foto: Composición)

Durante el Black Friday, uno de los eventos comerciales más concurridos del año, usuarios de Nequi y Daviplata están siendo blanco de una ola de intentos de suplantación de identidad. Los ciberdelincuentes están aprovechando el incremento en las compras digitales para desplegar campañas fraudulentas que buscan robar datos personales, acceder a las cuentas y apropiarse del dinero de las víctimas.

Los reportes más recientes indican que las estafas se presentan principalmente mediante mensajes de texto, enlaces maliciosos y aplicaciones falsas que imitan a las plataformas oficiales. Las técnicas utilizadas reproducen logotipos, colores y mensajes institucionales, lo que aumenta la probabilidad de engaño, especialmente en un contexto donde las personas buscan descuentos rápidos y se encuentran más dispuestas a interactuar con promociones.

Una de las señales más claras de alerta es el envío de mensajes SMS desde números que no corresponden a los oficiales. En el caso de Nequi, cualquier mensaje que no provenga del 85954 debe considerarse sospechoso, sobre todo si incluye enlaces o solicitudes para actualizar datos. Las plataformas recalcan que nunca piden contraseñas, números de documento u otro tipo de información sensible por mensaje, correo o llamada.

Nequi y Deviplata se vuelven
Nequi y Deviplata se vuelven el blanco de ciberdelincuentes durante el Black Friday. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra modalidad común consiste en enlaces distribuidos por redes sociales o correos electrónicos que dirigen a páginas falsas. Estos sitios fraudulentos fueron creados para capturar credenciales de acceso y permitir que los delincuentes entren a las cuentas sin autorización. Los expertos recomiendan ingresar a estas plataformas únicamente a través de la aplicación instalada o los portales oficiales, evitando cualquier link recibido por terceros.

Las aplicaciones falsas también se han multiplicado durante estas fechas. Algunas imitan la apariencia de Nequi o Daviplata y prometen funciones adicionales o supuestos bonos de Black Friday. Sin embargo, su verdadero propósito es instalar software malicioso que robe información o siga los movimientos del usuario. Descargar únicamente desde Google Play Store o App Store sigue siendo la forma más segura de evitar estos riesgos.

Entre las medidas básicas de protección también está el uso de contraseñas seguras, que incluyan combinaciones menos predecibles y se actualicen con frecuencia. Además, se aconseja evitar redes Wi-Fi públicas para realizar transacciones o iniciar sesión en cuentas financieras, ya que estas conexiones pueden ser intervenidas con facilidad.

Evitar responder SMS, abrir links
Evitar responder SMS, abrir links sospechosos y entre otras cosas, ayudan a evitar ser estafados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación en los canales oficiales es otra herramienta que reduce la vulnerabilidad. Si un usuario recibe un mensaje sobre promociones, problemas de acceso o supuestos beneficios, lo recomendable es revisar el estado del servicio directamente en la página o en las redes verificadas de las plataformas antes de realizar cualquier acción.

¿Qué hacer si soy víctima de estafa?

Si a pesar de las precauciones se sospecha que ha ocurrido un intento de robo o un acceso no autorizado, es fundamental actuar con rapidez para minimizar los daños. Los especialistas en seguridad digital recomiendan seguir estos pasos:

  • Contactar inmediatamente a la entidad afectada: Nequi o Daviplata pueden bloquear la cuenta y detener movimientos sospechosos.
  • Reportar el caso ante las autoridades: Presentar una denuncia en la Fiscalía General de la Nación permite iniciar una investigación formal.
  • Reunir evidencias: Guardar mensajes, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier rastro que demuestre cómo ocurrió la estafa.
  • Cambiar las contraseñas de inmediato: Esto evita que los delincuentes sigan accediendo a la cuenta o a otros servicios vinculados.
  • Monitorear movimientos recientes: Revisar las transacciones permite identificar operaciones no autorizadas y reportarlas rápidamente.
Guardar las evidencias y denunciar
Guardar las evidencias y denunciar ante las autoridades, es el primer paso que debes de dar si eres víctima de ciberestafa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente actividad de los ciberdelincuentes durante el Black Friday obliga a extremar las medidas de seguridad. Mantener hábitos digitales responsables y desconfiar de mensajes que soliciten información personal es clave para proteger tanto los datos como el dinero.

Temas Relacionados

Black FridayEstafaNequiDaviplatacolombia-noticias

Últimas Noticias

Así se pueden detectar estafas en línea en Black Friday 2025

Los delincuentes utilizan ofertas falsas, anuncios engañosos y mensajes que imitan a marcas reconocidas para robar datos y dinero

Así se pueden detectar estafas

Los electrodomésticos que hay que desenchufar para prevenir daños durante las tormentas

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) aconseja desconectar los aparatos eléctricos durante temporales para evitar daños por sobrecargas y detallaron cuáles deben ser retirados de la red eléctrica en estos casos

Los electrodomésticos que hay que

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es la cotización

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin

El bitcoin fue la primera criptomoneda lanzada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Mercado de criptomonedas: cuál es

Grandes tecnológicas advierten sobre una escasez de chips de memoria debido al ‘boom’ de la IA

El encarecimiento de componentes clave y la presión sobre la cadena de suministro obligan a fabricantes a buscar nuevas estrategias

Grandes tecnológicas advierten sobre una
DEPORTES
Antes de la clasificación para

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto quedó 20° en la única práctica del Gran Premio de Qatar

La chicana de Verón antes del choque de Estudiantes con Central Córdoba: “¿Quién está en el VAR? Te bajan la mística en dos minutos”

Verón rompió el silencio, dijo que no pretende ser presidente de la AFA y aseguró: “Tengo que estar alerta porque esto puede terminar en un descenso”

Anotó 3 triples en 10 segundos sobre el final del partido, dio vuelta el marcador y desató la locura en la clasificación al Mundial de básquet

Lennart Karl, la joya del Bayern Múnich que rompe récords y conquista Europa con solo 17 años

TELESHOW
Luis Brandoni sufrió un problema

Luis Brandoni sufrió un problema de salud y suspendió las últimas funciones de su obra en Buenos Aires

Fue a Ahora Caigo con su novio y sorprendió a Darío Barassi por la diferencia de edad: “Estoy incómodo”

El inesperado gesto de Cande Tinelli para Coti Sorokin: “De otro planeta”

Chechu Bonelli habló del romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras: “Estoy trabajando mucho la aceptación”

Milo J recordó sus inicios en la música y reveló en qué gastó su primer sueldo

INFOBAE AMÉRICA

Asfura, Moncada y Nasralla: los

Asfura, Moncada y Nasralla: los tres candidatos para suceder a Xiomara Castro en Honduras

Operativo de Israel en el sur de Siria: capturaron a tres terroristas y “varios fueron eliminados”

Crisis cambiaria en Bolivia: el Gobierno estima que en nueve meses los ahorristas podrán recuperar sus dólares

Rafael Grossi: “Las Naciones Unidas deben acordarse para qué fueron creadas”

De Delfos a Woodstock: cómo nació el fenómeno global de los festivales de música