Si buscas Stranger Things en Google te sorprenderás como en Netflix: prueba gratis

Así es la animación de Google que lleva el Mundo del Revés de Stranger Things al navegador

Google desplegó una función interactiva vinculada al estreno esperado de la quinta temporada de Stranger Things, replicando el ambiente de la popular serie de la plataforma de streaming.

Durante el miércoles 26 de noviembre de 2025, se liberó la primera parte de la quinta temporada de la serie producida por los hermanos Matt y Ross Duffer, un acontecimiento que volvió a ubicar a la producción entre los principales temas en redes y otros medios digitales. Esta movilización digital propició que Google introdujera una experiencia visual específica para la búsqueda del nombre de la producción de Netflix.

Una pirinola roja y pantalla invertida: la función secreta que Google activó para Stranger Things

Qué hizo Google para el lanzamiento de la quinta temporada de Stranger Things

Google habilitó una animación especial que se despliega al ingresar ‘Stranger Things’ en el campo de búsqueda. En la parte inferior aparece una pirinola roja, que crece de tamaño tras presionarla.

Esta imagen icónica toma sentido en la pantalla, pues al girar y fijar el número marcado, el fondo adopta tonos rojizos y surgen grietas, evocando el ‘Upside Down’ (Mundo del Revés) característico de la narrativa de Hawkins. En segundos, la información se muestra invertida, creando un efecto visual donde toda la interfaz se voltea, reflejo fiel del universo alternativo explorado en la serie.

Al escribir el nombre de la serie en el buscador, la interfaz se transforma y adopta colores, grietas y efectos relacionados con el universo alternativo de Hawkins

Cómo utilizar la función de Google en homenaje a Stranger Things

Para finalizar la animación es posible pulsar una ‘X’ que restablece el formato usual del buscador, y repetir la experiencia las veces que se desee escribiendo nuevamente el nombre de la serie. Esta característica exclusiva aprovecha el lenguaje visual de la franquicia sin requerir descargas ni instalaciones extra, tan solo basta con acceder a la web y realizar la búsqueda directa.

El lanzamiento de esta función coincide con la expectación que genera la conclusión de la saga estrenada en 2016. Stranger Things es la primera serie en la historia de Netflix en lograr que cuatro temporadas precedentes se ubiquen simultáneamente dentro del Top 10 mundial de visualizaciones.

El fenómeno creció tras el final abierto de la cuarta entrega, que presenció la batalla más devastadora hasta la fecha con la confrontación entre Eleven y Vecna. Hawkins quedó fracturado y las brechas entre el mundo real y el alternativo se abrieron, dejando a los protagonistas frente a una amenaza mayor.

Cómo será el lanzamiento de la quinta temporada de Stranger Things

La quinta temporada, última de la serie, se emite en tres entregas: la inicial se habilitó el 26 de noviembre con cuatro episodios, el segundo bloque llegará el 25 de diciembre y el final, titulado ‘The Rightside Up’, estará disponible el 31 de diciembre en simultáneo para salas de cine de Estados Unidos y Canadá y en la plataforma digital.

El fenómeno Stranger Things ahora también transforma las búsquedas en Google (Netflix)

Esta decisión representa la primera vez que un episodio de una serie original de Netflix se proyecta de manera coordinada en cine y streaming, multiplicando el alcance y las posibilidades de consumo del desenlace.

Durante el desarrollo de la nueva temporada, la trama sitúa a los personajes de nuevo en 1987, ya bajo una cuarentena militar y con Eleven oculta ante la persecución de las autoridades. El aniversario de la desaparición de Will Byers se convierte en catalizador para el enfrentamiento definitivo con Vecna, cuya localización moviliza a los grupos protagonistas.

El listado de capítulos y sus duraciones, publicados por Netflix, permite anticipar jornadas de visualización extensas para los aficionados: solo el episodio final tendrá una extensión de dos horas.

La interacción entre ficción y tecnología digital cobra otro sentido cuando iniciativas como la de Google transforman la experiencia de buscar información en un gesto lúdico y referencial.

Mientras el universo de Hawkins se aproxima a su desenlace, los fanáticos de la popular serie pueden tener un poco de la producción en su buscador gracias a Google.