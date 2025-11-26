Tecno

Fans en la mira: estrenos como Zootopia 2 y Stranger Things desatan oleada de ciberestafas

Falsas plataformas de streaming, sorteos y promociones engañosas buscan obtener información valiosa de usuarios durante la ola de lanzamientos globales

El crecimiento de la expectativa ante lanzamientos globales como Zootopia 2 y la quinta temporada de Stranger Things ha motivado una advertencia internacional de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, que alerta sobre la multiplicación de estafas en línea dirigidas a las comunidades de fans. Estas campañas aprovechan la emoción de los estrenos para propagar fraudes sofisticados, según explica el último estudio “Lenguaje Digital” de la firma.

Cómo es el método de estafa con streaming

Los ciberdelincuentes diseñan sitios falsos que reproducen hasta el mínimo detalle la apariencia de plataformas legítimas de streaming o páginas oficiales asociadas a grandes estrenos. El objetivo es sencillo: convencer a los usuarios de que están ante una oportunidad auténtica para acceder de manera anticipada, gratuita o exclusiva a nuevos lanzamientos. La campaña suele arrancar en redes sociales o anuncios destacados que incitan a hacer clic para ver “avance exclusivo” o “estreno filtrado”.

Uno de los factores clave en estos engaños es la presión por la inmediatez. La compañía de ciberseguridad advirtió que más del 66% de los latinoamericanos no sabe detectar un sitio fraudulento.

Así, muchas víctimas terminan en portales cuidadosamente maquetados donde, a cambio de una supuesta cuenta gratuita, se solicitan datos personales como nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento e incluso información de tarjetas bancarias bajo el pretexto de “verificación de identidad”.

Las páginas fraudulentas solicitan información sensible que se utiliza para diferentes tipos de fraudes.

El reporte destacó que los datos recogidos son empleados comúnmente para robos de dinero, suplantación de identidad o su venta en mercados ocultos, como la Dark Web.

Además, existen variantes de engaño centradas en sorteos exclusivos, promociones de mercancía limitada o accesos VIP para ver episodios antes del estreno. Estas mecánicas requieren rellenar nuevos formularios e, incluso, realizar pagos anticipados para “cubrir costos de envío” o “confirmar la participación”, sin que exista genuinamente ningún premio.

Publicidad engañosa, malware y riesgos para dispositivos

El impacto de las campañas fraudulentas no termina en la obtención de datos personales. En el informe fue detallado que muchas de estas páginas redirigen a los internautas hacia portales con publicidad agresiva, descargas no solicitadas o ventanas emergentes que buscan instalar programas potencialmente peligrosos.

El riesgo aumenta al considerar que algunos enlaces contienen malware, código capaz de monitorear la actividad, robar claves de acceso o comprometer la seguridad de las cuentas personales.

Leandro Cuozzo, Investigador de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, advirtió que este patrón de estafas se ha vuelto reiterativo durante los lanzamientos de obras audiovisuales populares: “La emoción del estreno hace que los usuarios bajen la guardia y pasen por alto señales de alerta, como direcciones web sospechosas o solicitudes inusuales de datos”.

Consejos de seguridad: cómo protegerse ante estrenos en streaming

Para reducir el riesgo de convertirse en víctima, los expertos recomiendan verificar cuidadosamente la información sobre las fechas y sitios oficiales de lanzamiento. La compañía de ciberseguridad enfatizó en desconfiar de cualquier oferta que incluya acceso anticipado, gratuita o promociones demasiado generosas.

Antes de ingresar datos en una página, se debe examinar con detalle la URL y detectar anomalías como faltas de ortografía, símbolos extraños o nombres que no coinciden exactamente con los portales oficiales.

Así mismo se debe tener en cuenta que las productoras no habilitan estrenos anticipados en plataformas ajenas ni a través de sorteos en redes sociales. Si una página pide datos bancarios o personales con el argumento de entregar un premio especial, la probabilidad de que se trate de una estafa es alta.

Las campañas maliciosas asociadas a lanzamientos como Zootopia 2 y Stranger Things confirman la necesidad de estar atentos y actuar con precaución digital ante la oleada de fraudes que acompaña cada fenómeno global del entretenimiento.

