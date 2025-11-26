Ofertas históricas en PS Store: 10 juegos de lujo con grandes descuentos que no pueden faltar en tu PS4 y PS5

La PS Store lanza grandes descuentos y ofertas para el Black Friday - (PlayStation)

La tienda digital de PlayStation anunció su mayor abanico de rebajas en lo que va del año con motivo del Black Friday, y la PS Store se convirtió en el epicentro de oportunidades para los entusiastas de PS4 y PS5.

Sony abrió la puerta a una lista selecta de diez títulos AAA (videojuegos de alta calidad) que, gracias a descuentos excepcionales, entraron en la categoría de imprescindibles para cualquier usuario que busque renovar su biblioteca.

Los nuevos precios acompañan una tendencia ascendente en el mercado digital: el acceso a experiencias de alta calidad se vuelve más asequible para una comunidad gamer en expansión.

Experiencia AAA y estrenos exclusivos en la gran venta anual de PlayStation - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Según la propia tienda, se encuentran rebajas considerables en géneros tan variados como lucha, terror, rol, deportes y aventuras en mundos abiertos. Esta mezcla permite que cada jugador encuentre un título que se adapte a sus preferencias o que descubra nuevas propuestas para su consola.

Cuáles son los juegos con descuento en PlayStation

Entre los títulos destacados figura Mortal Kombat 1, el renacimiento de la icónica franquicia de lucha de NetherRealm Studios, que con una jugabilidad renovada y un descuento cercano al 80%, se posiciona como una de las apuestas más atractivas.

Junto a él, Dead Space Remake, la versión moderna del clásico de terror espacial de EA Motive, invita a recorrer pasillos oscuros y enfrentarse a horrores implacables, ahora con una rebaja que facilita su adquisición a nuevos públicos.

No podía faltar en la lista Hogwarts Legacy, adaptación en mundo abierto del universo de Harry Potter situada en el siglo XIX. El juego, con un precio muy rebajado para PS4 y PS5, se convierte en una opción ineludible para los seguidores de la saga y quienes buscan una historia cargada de descubrimientos.

Hogwarts Legacy, de Avalanche Software, es uno de los juegos que tendrá descuento en la PS Store durante el Black Friday

Otro ejemplo es Star Wars Jedi: Survivor, continuación de las aventuras de Cal Kestis en el universo de Star Wars, también a un valor reducido que lo presenta como una puerta de entrada ideal para quienes esperan la próxima entrega de la serie.

Los metroidvania tienen presencia con Prince of Persia: The Lost Crown, que destaca por sus mecánicas de plataformas y habilidades temporales en un viaje visual y de acción que ha sido catalogado entre los mejores del género. Sus descuentos en la PS Store lo presentan como una recomendación central para quienes exploran propuestas exigentes y originales.

Juegos de aventura, deportes extremos y acción zombi con rebajas

La variedad de las rebajas se amplía con juegos como The Pathless, una propuesta centrada en la exploración con tintes místicos y una dirección de arte cuidada, o Dead Island 2, experiencia cooperativa de acción y combates contra zombis ambientada en una California distópica.

Quienes buscan deportes pueden aprovechar Riders Republic, un parque de aventuras en el que las disciplinas extremas como el ciclismo, el ski y el wingsuit comparten el protagonismo; su descuento del 90% lo ubica como una de las mejores oportunidades de la campaña.

El aclamado juego de EA Sports UFC 5, está en descuento para los amantes de las artes marciales mixtas

En cuanto a lucha realista, EA Sports UFC 5 llega con animaciones renovadas y un motor gráfico que transmite toda la intensidad de los eventos del octágono, mientras que Like a Dragon: Infinite Wealth invita a sumergirse en una trama de rol llena de combates y giros inesperados, ideal para quienes desean una experiencia profunda y de largo recorrido.

Sony apuesta por juegos independientes

Además de los juegos consolidados, la estrategia de Sony para la campaña incluyó el lanzamiento de Skate Story directamente en PlayStation Plus Extra y Deluxe, sin presentaciones previas ni anuncios tradicionales.

Esta apuesta por propuestas independientes refuerza la versatilidad del catálogo y otorga valor adicional a quienes optan por las suscripciones más completas, asegurando el acceso a experiencias novedosas y originales.

Las promociones estarán disponibles hasta el 2 de diciembre de 2025 a las 00:59 (hora peninsular española), lo que convierte a este periodo en la ocasión perfecta para quienes deseen ampliar sus horizontes lúdicos, descubrir novedades o adquirir títulos de renombre sin afectar su presupuesto.