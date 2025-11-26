Tecno

Ofertas históricas en PS Store: 10 juegos de lujo con grandes descuentos que no pueden faltar en tu PS4 y PS5

La campaña de Black Friday incluye rebajas de hasta el 90% en icónicos títulos de lucha, rol, terror y deportes, ampliando las opciones para renovar bibliotecas y explorar nuevos géneros

Guardar
La PS Store lanza grandes
La PS Store lanza grandes descuentos y ofertas para el Black Friday - (PlayStation)

La tienda digital de PlayStation anunció su mayor abanico de rebajas en lo que va del año con motivo del Black Friday, y la PS Store se convirtió en el epicentro de oportunidades para los entusiastas de PS4 y PS5.

Sony abrió la puerta a una lista selecta de diez títulos AAA (videojuegos de alta calidad) que, gracias a descuentos excepcionales, entraron en la categoría de imprescindibles para cualquier usuario que busque renovar su biblioteca.

Los nuevos precios acompañan una tendencia ascendente en el mercado digital: el acceso a experiencias de alta calidad se vuelve más asequible para una comunidad gamer en expansión.

Experiencia AAA y estrenos exclusivos
Experiencia AAA y estrenos exclusivos en la gran venta anual de PlayStation - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Según la propia tienda, se encuentran rebajas considerables en géneros tan variados como lucha, terror, rol, deportes y aventuras en mundos abiertos. Esta mezcla permite que cada jugador encuentre un título que se adapte a sus preferencias o que descubra nuevas propuestas para su consola.

Cuáles son los juegos con descuento en PlayStation

Entre los títulos destacados figura Mortal Kombat 1, el renacimiento de la icónica franquicia de lucha de NetherRealm Studios, que con una jugabilidad renovada y un descuento cercano al 80%, se posiciona como una de las apuestas más atractivas.

Junto a él, Dead Space Remake, la versión moderna del clásico de terror espacial de EA Motive, invita a recorrer pasillos oscuros y enfrentarse a horrores implacables, ahora con una rebaja que facilita su adquisición a nuevos públicos.

No podía faltar en la lista Hogwarts Legacy, adaptación en mundo abierto del universo de Harry Potter situada en el siglo XIX. El juego, con un precio muy rebajado para PS4 y PS5, se convierte en una opción ineludible para los seguidores de la saga y quienes buscan una historia cargada de descubrimientos.

Hogwarts Legacy, de Avalanche Software,
Hogwarts Legacy, de Avalanche Software, es uno de los juegos que tendrá descuento en la PS Store durante el Black Friday

Otro ejemplo es Star Wars Jedi: Survivor, continuación de las aventuras de Cal Kestis en el universo de Star Wars, también a un valor reducido que lo presenta como una puerta de entrada ideal para quienes esperan la próxima entrega de la serie.

Los metroidvania tienen presencia con Prince of Persia: The Lost Crown, que destaca por sus mecánicas de plataformas y habilidades temporales en un viaje visual y de acción que ha sido catalogado entre los mejores del género. Sus descuentos en la PS Store lo presentan como una recomendación central para quienes exploran propuestas exigentes y originales.

Juegos de aventura, deportes extremos y acción zombi con rebajas

La variedad de las rebajas se amplía con juegos como The Pathless, una propuesta centrada en la exploración con tintes místicos y una dirección de arte cuidada, o Dead Island 2, experiencia cooperativa de acción y combates contra zombis ambientada en una California distópica.

Quienes buscan deportes pueden aprovechar Riders Republic, un parque de aventuras en el que las disciplinas extremas como el ciclismo, el ski y el wingsuit comparten el protagonismo; su descuento del 90% lo ubica como una de las mejores oportunidades de la campaña.

El aclamado juego de EA
El aclamado juego de EA Sports UFC 5, está en descuento para los amantes de las artes marciales mixtas

En cuanto a lucha realista, EA Sports UFC 5 llega con animaciones renovadas y un motor gráfico que transmite toda la intensidad de los eventos del octágono, mientras que Like a Dragon: Infinite Wealth invita a sumergirse en una trama de rol llena de combates y giros inesperados, ideal para quienes desean una experiencia profunda y de largo recorrido.

Sony apuesta por juegos independientes

Además de los juegos consolidados, la estrategia de Sony para la campaña incluyó el lanzamiento de Skate Story directamente en PlayStation Plus Extra y Deluxe, sin presentaciones previas ni anuncios tradicionales.

Esta apuesta por propuestas independientes refuerza la versatilidad del catálogo y otorga valor adicional a quienes optan por las suscripciones más completas, asegurando el acceso a experiencias novedosas y originales.

Las promociones estarán disponibles hasta el 2 de diciembre de 2025 a las 00:59 (hora peninsular española), lo que convierte a este periodo en la ocasión perfecta para quienes deseen ampliar sus horizontes lúdicos, descubrir novedades o adquirir títulos de renombre sin afectar su presupuesto.

Temas Relacionados

PlayStationPS4Ps5PS StoreVideojuegosBlack FridayLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cinco claves para alargar la vida de la batería si trabajas largas horas en tu laptop

El uso continuo de laptops por más de ocho horas diarias acelera el desgaste de la batería si no se aplican prácticas básicas de cuidado

Cinco claves para alargar la

Cómo crear una foto tuya como un personaje de Stranger Things usando Nano Banana de Google

Para tener buenos resultados se recomienda cargar una imagen con claridad facial e iluminación

Cómo crear una foto tuya

Qué tan posible es que Alexa pueda espiar tus conversaciones: expertos en ciberseguridad resuelven la duda

Estudios destacan que los altavoces inteligentes pueden interpretarse erróneamente sonidos cotidianos como la orden de activación, generando registros de audio no deseados

Qué tan posible es que

¿Quedó sin internet? Lo que debes hacer antes de conectar el celular a una red WiFi pública para evitar robos

Técnicas como el ataque de hombre en el medio y redes trampa, que permiten interceptar datos personales y contraseñas bancarias cuando se navega, reflejan la necesidad de tomar las medidas de seguridad adecuadas

¿Quedó sin internet? Lo que

5 estrategias para realizar compras seguras y aprovechar los beneficios del Black Friday

El uso de tarjetas virtuales, notificaciones en tiempo real y verificación de webs seguras figura entre las estrategias recomendadas para no caer en fraudes en la jornada de descuentos masivos

5 estrategias para realizar compras
DEPORTES
Los hinchas del Nápoli recordaron

Los hinchas del Nápoli recordaron a Maradona a cinco años de su muerte y Conte le dedicó el triunfo

El crudo relato de un subcampeón con Argentina en 2014 sobre el dolor que vivió tras el retiro: “Estaba en un pozo”

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez recibirá al Inter de Lautaro Martínez por la Champions League: la agenda completa

Se dieron a conocer los días y horarios de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

La inédita decisión que tomó FIFA para evitar un cruce entre Argentina y España hasta la final del Mundial

TELESHOW
La China Suárez contó si

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

Flor Regidor respondió a las críticas luego de hacerse a una cirugía estética: “Estoy dolida y cansada”

La China Suárez fue contundente sobre su vínculo con Wanda Nara: “Nunca fui amiga de ella”

Cris Morena habló a corazón abierto de la muerte de su nieta Mila: “El dolor no se puede explicar”

Las Trillizas de Oro lanzaron un divertido challenge de su nuevo tema: nostalgia y complicidad a orillas del mar

INFOBAE AMÉRICA

Moldavia exhibió un dron ruso

Moldavia exhibió un dron ruso caído tras la violación de su espacio aéreo y convocó al embajador de Moscú

El emotivo mensaje de Richard Branson tras la muerte de su esposa, Joan Templeman: “Me rompe el corazón”

La anulación del impuesto a las grandes fortunas genera polémica en Bolivia

El Vaticano terminó 2024 con un superávit de más de 1,8 millones de dólares y bajó su déficit estructural

Ordenaron el arresto de cuatro jueces que ocuparon cargos por casi dos años fuera del plazo legal en Bolivia