Nueva animación de confeti en WhatsApp: descubre los emojis que activan la función

Esta nueva animación en WhatsApp funciona solo con algunos emojis. (WhatsApp / Emojipedia)

WhatsApp está probando una animación de confeti que se activa al reaccionar con determinados emojis en un mensaje, según WaBetaInfo. Los emojis habilitados para esta animación son el de confeti, la botella de champaña y la cara de fiesta.

Esta función, de carácter decorativo, busca que la experiencia de mensajería sea más interactiva y atractiva visualmente en ocasiones especiales, tanto en chats como en canales y estados.

Dichas nuevas animaciones son útiles para la época de diciembre, que se aproxima, ya que acompañan celebraciones como Navidad y Año Nuevo.

Las animaciones se activan con los emojis de confeti, champaña y cara de fiesta. (WaBetaInfo)

Cómo funcionan las nuevas animaciones de WhatsApp

Las nuevas animaciones de WhatsApp ofrecen una experiencia visual más atractiva al reaccionar a mensajes con ciertos emojis. Esta función, actualmente en fase de prueba, consiste en una animación de confeti que aparece en la pantalla cuando el usuario utiliza emojis específicos al reaccionar a un mensaje.

Según información de WaBetaInfo, los emojis compatibles con la animación son el de confeti, la botella de champaña y la cara de fiesta.

Cuando alguien reacciona a un mensaje utilizando uno de estos emojis, de inmediato se activa una animación festiva que adorna la pantalla con confeti y otros efectos visuales.

Estas nuevas animaciones no afectan la experencia de mensajería. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Esta función es pensada para hacer que las conversaciones sean más interactivas y divertidas, sobre todo en ocasiones especiales, como cumpleaños, celebraciones o festividades. La animación se despliega en chats individuales o grupos, siempre que se utilicen los emojis habilitados.

Cabe mencionar que la característica es puramente decorativa y no afecta el contenido del mensaje ni su privacidad. El propósito de estas animaciones es añadir un elemento lúdico y diferenciar celebraciones dentro de la aplicación.

Estas novedades son oportunas para épocas festivas, como diciembre, ya que permiten a los usuarios compartir su alegría y emociones de una forma visual y dinámica.

Cómo hacer mensajes de Navidad y Año Nuevo con IA en WhatsApp

Para crear mensajes de Navidad y Año Nuevo personalizados con inteligencia artificial directamente en WhatsApp, es posible utilizar Meta AI, la herramienta de IA integrada en la plataforma.

Meta AI puede generar mensajes navideños basados en las sugerencias del usuario. REUTERS/Yves Herman/File Photo

El procedimiento es sencillo: el usuario debe iniciar una conversación con Meta AI, disponible en la sección de chats, y solicitarle que genere mensajes adaptados a sus necesidades.

Por ejemplo, se puede pedir un saludo navideño formal para compañeros de trabajo, una felicitación creativa para amigos o un mensaje cálido para la familia. Basta con especificar el tono, el destinatario y cualquier detalle relevante para obtener un texto acorde a la ocasión.

Meta AI procesa las instrucciones y genera mensajes originales, que el usuario puede copiar y enviar fácilmente en sus conversaciones de WhatsApp. Además, la herramienta puede sugerir ideas para imágenes, emojis y frases temáticas, ayudando a que los saludos sean más atractivos y personales.

Meta AI cuenta con la capacidad de generar tarjetas de Navidad. (WhatsApp)

Esta función es útil durante las celebraciones de diciembre, cuando el tiempo es limitado y se busca enviar mensajes únicos a distintos contactos.

La inteligencia artificial facilita la redacción de saludos, ahorra tiempo y permite mantener la originalidad en cada mensaje.

Cómo crear tarjetas de Navidad con Meta AI

Para crear tarjetas de Navidad con Meta AI en WhatsApp, inicia una conversación con el asistente de inteligencia artificial desde la aplicación. Indica que deseas generar una tarjeta navideña y proporciona detalles como el mensaje, el destinatario y el estilo que prefieres, por ejemplo formal, divertido o familiar.

Meta AI creará una sugerencia personalizada que incluirá un texto acorde a la ocasión y recomendaciones de emojis o imágenes temáticas.

Si lo deseas, puedes pedir ajustes en el diseño o el contenido hasta obtener el resultado ideal. Luego, copia la tarjeta digital generada por Meta AI y compártela con tus contactos en WhatsApp.