Stranger Things 5: qué es, cuándo sale la nueva temporada y quiénes son los villanos

A través de Google, los seguidores de esta serie de Netflix están buscando respuestas antes del estreno de su última entrega

La historia mezcla ciencia ficción,
La historia mezcla ciencia ficción, aventura, misterio y sucesos paranormales en el pueblo de Hawkins. REUTERS/Isabel Infantes

Stranger Things es una de las series más populares de Netflix. La trama combina ciencia ficción, aventuras, misterio y sucesos sobrenaturales en el pequeño pueblo de Hawkins.

La esperada quinta y última temporada se dividirá en tres partes: los primeros cuatro episodios estarán disponibles el 26 de noviembre; los siguientes tres capítulos se estrenarán el 25 de diciembre; y el octavo y último episodio podrá verse tanto en Netflix como en algunas salas de cine de Estados Unidos el 31 de diciembre.

La expectativa por esta temporada se refleja en Google, espacio en el que los fanáticos realizan preguntas relacionadas sobre la trama. Algunas de las preguntas más populares se resolverán a continuación.

La quinta y última temporada
La quinta y última temporada llegará dividida en tres entregas. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Qué es Stranger Things

Stranger Things es una serie original de Netflix que mezcla ciencia ficción, terror y aventuras, ambientada en la década de los 80 en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana.

La historia comienza con la misteriosa desaparición de un niño y la aparición de una niña con poderes sobrenaturales, conocida como Once. A lo largo de sus temporadas, el grupo de amigos protagonista enfrenta sucesos paranormales ligados al laboratorio local y a una dimensión alterna llamada “El Otro Lado”.

Su atmósfera nostálgica, personajes carismáticos y enigmáticos misterios la han convertido en una de las producciones más exitosas y queridas mundialmente.

Stranger Things, serie original de
Stranger Things, serie original de Netflix, combina ciencia ficción, terror y aventura en los años 80 en Hawkins, Indiana. REUTERS/Isabel Infantes

Cuándo sale la nueva temporada

La nueva temporada de Stranger Things llegará de manera especial, dividida en tres partes. Los primeros cuatro episodios estarán disponibles en Netflix a partir del 26 de noviembre. Posteriormente, los siguientes tres episodios se estrenarán el 25 de diciembre.

Finalmente, el octavo y último capítulo de la serie podrá verse tanto en la plataforma como en algunas salas de cine de Estados Unidos desde el 31 de diciembre. Esta será la quinta y última temporada, marcando el cierre de una de las series más exitosas y esperadas por los fans.

Quiénes son los villanos de Stranger Things

En Stranger Things, los villanos principales provienen tanto del mundo real como de la dimensión alternativa conocida como “El Otro Lado”.

Antes de ser Vecna, se
Antes de ser Vecna, se llamaba Henry Creel o Uno, el primer niño con poderes del laboratorio de Hawkins. (Netflix)

Entre los antagonistas más destacados se encuentra Vecna, una poderosa entidad originaria del Otro Lado, que se convierte en el enemigo central en la cuarta temporada. Antes de convertirse en Vecna, era conocido como Henry Creel o Uno, el primer niño con habilidades especiales del laboratorio de Hawkins.

Otro de los villanos más recordados es el Demogorgon, la criatura monstruosa que aterroriza Hawkins en la primera temporada. A medida que avanza la serie, surgen nuevos enemigos como el Azotamentes (Mind Flayer), un ser que controla a otras criaturas y tiene la capacidad de poseer humanos.

Además, el laboratorio de Hawkins y varios personajes vinculados a experimentos secretos también representan amenazas para los protagonistas, al igual que distintos monstruos y fuerzas oscuras que habitan el Otro Lado.

Once es otra niña con
Once es otra niña con habilidades especiales dentro de la serie. (Netflix)

Qué enseñanza deja Stranger Things

Stranger Things ofrece varias enseñanzas a lo largo de sus temporadas, pero una de las más destacadas es el valor de la amistad y la importancia de la lealtad.

A pesar de los peligros sobrenaturales, los personajes demuestran que el trabajo en equipo, la confianza mutua y el apoyo incondicional les permite superar cualquier obstáculo.

La serie también transmite la importancia de la valentía, al mostrar cómo los protagonistas, incluso con miedo, enfrentan situaciones desconocidas por el bien de quienes aman. Además, promueve la aceptación de las diferencias y el coraje para ser uno mismo, resaltando la fuerza interior de cada personaje.

Serie alemana de Netflix que
Serie alemana de Netflix que aborda viajes en el tiempo, secretos familiares y eventos extraños en un pequeño pueblo. (Netflix)

Qué ver si te gusto Stranger Things

Si disfrutaste Stranger Things, existen varias series que combinan misterio, aventuras sobrenaturales y un aire nostálgico que podrían interesarte. Algunas recomendaciones son:

  • Dark: Producción alemana de Netflix que explora viajes en el tiempo, secretos familiares y fenómenos inexplicables en un pequeño pueblo.
  • The OA: Misterio y ciencia ficción se combinan en la historia de una joven desaparecida que regresa con habilidades sorprendentes y un enigmático relato.
  • Chilling Adventures of Sabrina: Aventuras oscuras, magia y adolescentes en una versión más siniestra de la clásica serie.

