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Un avión ligero se estrelló contra un edificio en el sudeste de Brasil: al menos dos muertos y tres heridos graves

La aeronave se precipitó en una zona urbana cercana al aeropuerto de Pampulha y activó un amplio despliegue de bomberos y servicios de emergencia. El piloto había reportado “dificultades” poco después del despegue

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La aeronave se precipitó en una zona urbana cercana al aeropuerto de Pampulha y activó un amplio despliegue de bomberos y servicios de emergencia. El piloto había reportado “dificultades” poco después del despegue

Una avioneta de pequeño porte impactó este lunes contra un edificio residencial en el barrio brasileño de Silveira, en la zona nordeste de Belo Horizonte, poco después de despegar del aeropuerto de Pampulha.

El accidente dejó dos muertos y tres heridos graves, que fueron trasladados de urgencia al hospital João XXIII. Ningún residente del inmueble resultó lesionado.

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Según los primeros reportes del Cuerpo de Bomberos, la aeronave, un modelo EMB-721C “Sertanejo” fabricado en 1979, había despegado a las 12:16 con cinco personas a bordo. El piloto llegó a informar a la torre de control que experimentaba dificultades poco después del despegue.

La aeronave perdió altitud y colisionó con la caja de escaleras entre el tercer y cuarto piso de un edificio ubicado en la calle Ilacir Pereira Lima.

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El teniente Raul, portavoz de los bomberos, detalló que el impacto se produjo en la estructura interna del inmueble y no en los laterales, lo que evitó consecuencias mayores para los vecinos.

Un avión ligero se estrelló contra un edificio en el sudeste de Brasil: al menos dos muertos y tres heridos graves
Un avión ligero se estrelló contra un edificio en el sudeste de Brasil: al menos dos muertos y tres heridos graves

La aeronave se incrustó en la caja de escalera. Si hubiera golpeado los apartamentos, habría habido más víctimas, pues estaban ocupados”, explicó el oficial. Inmediatamente después del choque, todos los habitantes fueron evacuados. La operación de rescate logró desalojar el edificio poco antes de las 14:00, hora local.

El accidente se produjo a tan solo seis kilómetros del punto de partida y a menos de cuatro kilómetros de la cabecera 31 del aeropuerto. La emergencia movilizó tres unidades de bomberos, ambulancias y equipos de la Defensa Civil municipal. Las tareas incluyeron la contención de un derrame de combustible en el estacionamiento del supermercado contiguo al edificio, riesgo que fue rápidamente controlado con espuma especial para evitar una explosión.

Un avión ligero se estrelló contra un edificio en el sudeste de Brasil: al menos dos muertos y tres heridos graves
La aeronave perdió altitud y colisionó con la caja de escaleras entre el tercer y cuarto piso de un edificio de Belo Horizonte

La aeronave, de matrícula PT-EYT y propiedad de una empresa de internet de Teófilo Otoni, estaba habilitada para operar y tenía capacidad para cinco pasajeros más el piloto. Sin embargo, no contaba con permiso para funcionar como taxi aéreo, por lo que no podía realizar vuelos comerciales de transporte de pasajeros o cargas mediante pago.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informó que funcionarios del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) se desplazaron al lugar para determinar las causas del siniestro. Equipos del Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (SERIPA III) recolectaron pruebas y preservaron el área para facilitar el trabajo pericial. La Policía Civil de Minas Gerais también abrió una investigación y realizó los primeros peritajes en el sitio.

Testimonios de los residentes reflejaron el pánico vivido tras el impacto. “Oscureció todo, cayeron un montón de estillas y pensé que era el fin del mundo”, relató Avani Soares, habitante del edificio, quien recordó los gritos de auxilio en los pisos superiores.

Un avión ligero se estrelló contra un edificio en el sudeste de Brasil: al menos dos muertos y tres heridos graves
La aeronave, de matrícula PT-EYT y propiedad de una empresa de internet de Teófilo Otoni, estaba habilitada para operar y tenía capacidad para cinco pasajeros más el piloto

Solo tomé mi celular y mis gafas, y bajé corriendo. Olía a combustible por todas partes”, añadió, describiendo el ambiente tras el choque.

Los cuerpos del piloto y de uno de los pasajeros fallecidos serán trasladados al Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette para los exámenes de rigor. La situación de las otras tres personas heridas es crítica y permanecen internadas bajo observación.

Las investigaciones de las autoridades buscarán esclarecer si el siniestro obedeció a una falla mecánica, error humano o condiciones adversas al momento del despegue.

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