El emoji de las manos juntas es positivo o negativo: conoce el significado

El nombre de este emoji es manos juntas. (Emojipedia)

El emoji de las manos juntas se utiliza con frecuencia en redes sociales como Instagram, WhatsApp y Facebook, entre otras plataformas.

Según Emojipedia, su significado principal representa dos manos firmemente unidas, asociadas a expresiones de “por favor” o “gracias” en la cultura japonesa. Además, este símbolo se emplea comúnmente para indicar una oración o acto de meditación, ya que el gesto coincide con el de las manos dispuestas para rezar.

Este emoji también refleja un saludo respetuoso o una muestra de devoción en diversas religiones y culturas del sudeste asiático, como el namasté hindú o el añjali mudra dentro del budismo. Por esta razón, puede expresar respeto, gratitud o reverencia en diferentes contextos.

WhatsApp es una de las plataformas más comunes para usar emojis. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre las consultas frecuentes de usuarios en Google destaca la duda sobre si se trata de un emoji con connotación positiva o negativa.

En la mayoría de los casos, se considera positivo, ya que suele emplearse para transmitir agradecimiento, buena voluntad o solicitar algo de forma educada. Sin embargo, su interpretación final depende del contexto en el que se utilice, y algunas personas pueden atribuirle un sentido de súplica o disculpa.

De esta forma, el emoji de las manos juntas ha adquirido múltiples significados interculturales, consolidándose como un símbolo de agradecimiento, oración, respeto y cortesía en la comunicación digital.

Este emoji se puede acompañar de corazones de cualquier color. (Emojipedia / WhatsApp)

Cómo usar el emoji de las manos juntas

El emoji de las manos juntas es uno de los símbolos más reconocidos y versátiles en la comunicación digital, presente en aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter.

Su significado original proviene de la cultura japonesa, donde se emplea para expresar gratitud (“gracias”) o hacer una petición (“por favor”). Sin embargo, su uso ha evolucionado hasta abarcar distintas interpretaciones según el contexto y la cultura.

Uno de los usos más comunes es para dar las gracias. Por ejemplo, si alguien te ayuda con una tarea o te envía un mensaje de aliento, puedes responder: “¡Muchas gracias por tu apoyo!”. En situaciones donde se necesite solicitar un favor, este emoji transmite humildad y cortesía: “¿Me podrías ayudar con este trabajo?”.

Los emojis de manos juntas suelen ser comunes en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En el ámbito religioso y espiritual, el emoji de las manos juntas suele emplearse para transmitir oraciones, buenos deseos o esperanza. Un mensaje típico es “Espero que todo salga bien en tu operación” u “Orando por ti y tu familia”.

Además, representa el saludo tradicional de “namasté” en la cultura hindú y el gesto “añjali mudra” en el budismo, usado para señalar respeto y reverencia.

También es habitual verlo en publicaciones relacionadas con momentos de agradecimiento público o logros personales, por ejemplo: “Gracias a todos por el apoyo durante este proyecto” u “Hoy celebro un año más de vida, gracias por acompañarme”.

Por último, en conversaciones casuales, el emoji puede servir para manifestar reconciliación, humildad o cerrar una discusión con buena fe, como en: “Si te hice sentir mal, te pido disculpas”.

Los emojis de manos son más de 10. (WhatsApp)

El emoji de las manos juntas es, en definitiva, un recurso universal para transmitir gratitud, respeto, apoyo y solidaridad, aportando un toque de humanidad y empatía a la comunicación digital cotidiana.

Qué otros emojis de manos existen

Existen numerosos emojis de manos que expresan diferentes emociones, gestos y significados en las plataformas digitales. Entre los más populares se encuentran:

Pulgar arriba: Indica aprobación, acuerdo o felicitación.

Pulgar abajo: Expresa desacuerdo o desaprobación.

Manos aplaudiendo: Se utiliza para aplaudir, reconocer logros o celebrar.

Mano levantada: Simboliza pedir la palabra, detenerse o llamar la atención.

Mano alzada (con palmas abiertas): Usada para saludar, jurar o expresar apertura.

Manos orientadas hacia la derecha, izquierda, abajo o arriba: Representan dirección o movimiento específico.

Puño cerrado: Señala poder, determinación o saludo tipo “puño de amigos”.

Mano “Love-You”: Gesto de amor en lengua de señas estadounidense.

Ok: Indica que todo está bien o correcto.

Mano en señal de paz o victoria: Asociada a la paz o el triunfo.

Dedos cruzados: Simboliza deseo de buena suerte.

Manos con palmas abiertas hacia arriba: Expresa dar, recibir o pedir algo.

Manos formando un corazón: Empleado para mostrar amor o cariño.