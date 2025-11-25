Tecno

Google niega que Gmail entrene a Gemini con correos privados

La compañía enfatiza que los datos procesados bajo las Funciones Inteligentes se destinan únicamente a personalizar la experiencia de servicios

La confusión surgió tras un cambio en la descripción y localización de las Funciones Inteligentes. (Composición Infobae: REUTERS/Andrew Kelly / Gmail / Gemini)

Informes habían generado preocupación sobre el posible uso de los correos electrónicos de los usuarios de Gmail por parte de Google para entrenar su modelo de inteligencia artificial Gemini. Ante las versiones difundidas en redes sociales, Google desmintió los supuestos informes.

Según la compañía, ni la política ni la configuración de Gmail han sido modificadas con el objetivo de recolectar o analizar mensajes privados para fines de entrenamiento de modelos de IA.

Es pertinente indicar que la confusión surgió principalmente tras un cambio en la descripción y localización de las Funciones Inteligentes de la plataforma, lo que llevó a usuarios a temer que su información personal estuviera siendo utilizada sin consentimiento explícito.

Gemini ahora resume extensos correos
Gemini ahora resume extensos correos de Gmail. (Composición Gmail y Gemini)

Google no usa el contenido de Gmail para entrenar el modelo de IA Gemini

Recientemente, publicaciones en X advirtieron que los usuarios debían desactivar las Funciones Inteligentes de Gmail para impedir la recopilación de sus mensajes y archivos adjuntos con supuestos fines de entrenamiento de IA. Este ajuste supone desactivar herramientas populares como el filtrado automático de spam o las sugerencias de redacción, aspectos que despertaron inquietud entre quienes dieron por hecho un cambio en la gestión de su privacidad.

Más de un usuario llegó a interpretar que, por defecto, la compañía accedía a contenidos privados para nutrir a Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google.

Sin embargo, la portavoz Jenny Thompson, en declaraciones a The Verge, aclaró que la compañía no implementó cambios en la configuración de los usuarios y sostuvo que las funciones inteligentes llevan años operando bajo el mismo esquema. Fue categórica al afirmar: “No usamos el contenido de Gmail para entrenar nuestro modelo de IA Gemini”.

Gmail no ha cambiado su
Gmail no ha cambiado su política ni configuración para usar mensajes privados en el entrenamiento de modelos de IA. REUTERS/Dado Ruvic

La compañía enfatiza que los datos procesados bajo estas funciones se destinan únicamente a personalizar la experiencia de servicios, no a alimentar modelos avanzados de IA con mensajes privados.

Funciones Inteligentes en Gmail y protección de la privacidad

La descripción de las Funciones Inteligentes dentro de Google Workspace ha añadido complejidad al debate. El texto especifica que, al activar estas herramientas, el usuario acepta que Gmail, Chat y Meet utilicen contenido y actividad para “proporcionar funciones inteligentes y personalizar su experiencia”.

Esto no implica, según Google, entrenar sistemas de IA como Gemini con datos personales. En cambio, la finalidad sería facilitar tareas como el seguimiento automático de pedidos o la integración de vuelos con el calendario del usuario mediante una experiencia de servicio más eficiente.

Gmail, aplicación de correo electrónico
Gmail, aplicación de correo electrónico de Google. (Google)

No obstante, el medio citado reporta que Google ha habilitado automáticamente ciertas opciones de Funciones Inteligentes que antes permanecían desactivadas por defecto. Pese a ello, la compañía sostiene que no utiliza el contenido de los correos de Gmail como base de entrenamiento para Gemini, insistiendo en la transparencia y en el mantenimiento de la privacidad de la información de los usuarios.

Así puedes deshabilitar la IA en Gmail

Aunque no es posible eliminar por completo Gemini de Gmail, sí se pueden desactivar sus funciones desuniéndose del programa Google Workspace Labs, donde está integrada esta herramienta de inteligencia artificial. Cabe advertir que, al abandonar Workspace Labs, se perderá el acceso completamente a todas las características experimentales y no será posible volver a registrarse en el futuro.

Para desactivar Gemini en Gmail, hay que seguir estos pasos:

  • Iniciar sesión como administrador en la consola de administración de Google.
  • Ir al menú principal y seleccionar IA generativa, luego buscar la aplicación de Gemini.
  • En la sección correspondiente, abrir la configuración y acceder al Estado del servicio.
  • Elegir la opción Desactivado para todos si se desea retirar la IA de toda la organización y guardar la selección.
  • Para desactivar solo en determinados grupos o departamentos, puede aplicarse el ajuste solo a una unidad organizativa o grupo específico.
  • Después de realizar este proceso, los cambios pueden demorar hasta 24 horas en hacerse efectivos.

