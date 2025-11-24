Tecno

Crean una supercomputadora en Chile que impulsa la innovación en América Latina: investigadores anticipan el cáncer

El sistema de cómputo avanzado está disponible como recurso abierto para universidades, empresas y centros de investigación en Chile, según AMD

Guardar
La supercomputadora incluye procesadores AMD
La supercomputadora incluye procesadores AMD EPYC de última generación y GPUs AMD Instinct. (Tabulado y Pisapapeles)

La incorporación de sistemas avanzados supone un avance significativo en eficiencia y capacidad, favoreciendo el impulso de la innovación en múltiples sectores. En este contexto, Chile presentó Leftraru 2, la supercomputadora ubicada en el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento (NLHPC) de la Universidad de Chile, que se ha consolidado como un recurso medular para fortalecer la investigación científica e industrial del país.

Su infraestructura de última generación y su modelo de acceso colaborativo la posicionan como un motor clave para el desarrollo y la cooperación en el ámbito tecnológico nacional.

Leftraru 2 y la evolución del cómputo avanzado en Chile

La supercomputadora Leftraru 2 simboliza la consolidación de Chile como un referente regional en el ámbito del cómputo de alto desempeño. Diseñada con arquitecturas de vanguardia que incluyen procesadores AMD EPYC de última generación y GPUs AMD Instinct para aceleración, esta plataforma permite abordar retos complejos en áreas como inteligencia artificial, simulaciones científicas y análisis masivo de datos.

Aceleradores AMD Instinct MI210. (AMD)
Aceleradores AMD Instinct MI210. (AMD)

En palabras de Ginés Guerrero, director ejecutivo del NLHPC, “la incorporación de las soluciones de AMD ha sido decisiva para expandir las capacidades científicas del país. Hoy cientos de investigadores pueden ejecutar modelos, procesar datos y acelerar descubrimientos con un nivel de eficiencia y rendimiento que antes simplemente no existía en Chile”.

Los servidores Lenovo ThinkSystem y los procesadores con hasta 128 núcleos y 768 GB de memoria han permitido que el sistema cuente con 6.912 núcleos para gestionar tareas en paralelo. Además, la presencia de aceleradores gráficos en la infraestructura posibilita llevar a cabo trabajos exigentes, como el entrenamiento de algoritmos de IA y la simulación de escenarios complejos en cuestión de horas.

Este avance tecnológico se refleja en la capacidad de Leftraru 2 de cuadruplicar su rendimiento a nivel nacional, usando solo el doble de energía eléctrica, y garantizando eficiencia y sostenibilidad dentro del panorama digital global.

AMD EPYC serie 9000 es
AMD EPYC serie 9000 es el procesador que impulsa los servidores Lenovo que integran el supercomputador Leftraru 2. (Tabulado y Pisapapeles)

Infraestructura de alto rendimiento y el beneficio en la región

En el contexto de América Latina, la disponibilidad de esta supercomputadora impulsa la competitividad de Chile como centro de investigación y desarrollo científico. El modelo de acceso público y colaborativo que promueve el NLHPC difunde el cómputo avanzado más allá de los límites institucionales, aumentando las oportunidades de formación, investigación e innovación para un amplio espectro de usuarios.

Según Juan Moscoso, gerente del segmento Commercial para la región SOLA de AMD, “nuestra misión es que el poder de cómputo que impulsa a los supercomputadores más avanzados del mundo también esté disponible en la región”.

Es preciso indicar que procesos que antes llevaban semanas pueden resolverse en horas, democratizando el acceso a la tecnología de punta y contribuyendo al desarrollo sustentable e inclusivo.

La serie 9000 de AMD
La serie 9000 de AMD EPYC es la base de los servidores Lenovo que conforman el supercomputador Leftraru 2. (Tabulado y Pisapapeles)

Leftraru 2 está disponible para universidades, empresas y centros de investigación

El alcance de Leftraru 2 trasciende su arquitectura y hardware; se posiciona como motor de colaboración al estar disponible como recurso abierto para universidades, empresas y centros de investigación en Chile. Esto estimula la formación de talento y la innovación colectiva en investigaciones de alto calibre.

Tal capacidad es importante para proyectos científicos y sociales que requieren tratar enormes conjuntos de datos o ejecutar procesos de simulación en tiempos acotados.

Ejemplo de esta aplicación lo ofrece el proyecto MIRAI Chile, liderado por Susana Mondschein desde la Universidad de Chile, orientado a anticipar el cáncer de mama en el sistema público de salud. Gracias a la infraestructura del NLHPC, análisis que antes necesitaban meses se realizan ahora en pocos días.

Asimismo, el trabajo del proyecto DASH AI, bajo la dirección de Felipe Bravo, busca democratizar el acceso de empresas y organizaciones a la inteligencia artificial en la gestión de grandes bases de datos a través de los recursos de Leftraru 2.

Temas Relacionados

SupercomputaciónSupercomputadoraChileLeftraru 2Lo último en tecnología

Últimas Noticias

No más perfiles falsos en Tinder: ahora exigirán verificación facial en América Latina

Face Check opera verificando que el usuario esté presente físicamente y que su rostro se corresponde inequívocamente con las imágenes de perfil subidas a la app

No más perfiles falsos en

Robots asistentes son peligrosos para los humanos y aumentan la discriminación, según estudio

Investigación encontró que los modelos de inteligencia artificial incorporados en máquinas inteligentes aprobaron conductas como amenazar con un cuchillo o señalar a personas por sus creencias

Robots asistentes son peligrosos para

Es tendencia: HBO Max asegura el futuro de las franquicias de Juego de Tronos con más temporadas

El caballero de los siete reinos y La casa del dragón irán hasta 2028 y América Latina será epicentro de producciones

Es tendencia: HBO Max asegura

A menos de 5 dólares: ofertas en noviembre de juegos para Nintendo Switch y Switch 2

La tienda digital de Nintendo presenta promociones en nueve títulos, incluyendo aventuras, misterio y acción, con rebajas que alcanzan el 80% y precios accesibles para la mayoría de jugadores

A menos de 5 dólares:

Lista de las 44 profesiones con mayor riesgo de ser reemplazadas por la IA, según OpenAI

El análisis de los creadores de ChatGPT muestra que los modelos más avanzados de inteligencia artificial ya igualan o superan el desempeño humano en sectores como la atención al cliente, la edición e ingeniería

Lista de las 44 profesiones
DEPORTES
Ruggeri criticó a los jugadores

Ruggeri criticó a los jugadores de Estudiantes por su actitud en el pasillo a Rosario Central: “Yo no lo hubiese permitido”

El estremecedor grito de Nacho Arce tras sufrir una fractura en un choque contra Bruera en Riestra-Barracas: salió entre lágrimas

Sancionaron a otro piloto de F1 y deberá cumplir la pena en Qatar: cómo puede beneficiar a Colapinto

En un verdadero partidazo y con un gol sobre la hora, Racing eliminó 3-2 a River en los octavos del Torneo Clausura

Insólita expulsión en la Premier League: discutió con un compañero, le pegó un cachetazo y el árbitro le mostró la roja directa

TELESHOW
Marina Bellati le contó a

Marina Bellati le contó a Riquelme cuál es su mayor sueño como fanática de Boca : “Sería una maravilla”

El llanto de Lourdes de Bandana y sus polémicas frases sobre su ex: “No necesita estar preso, requiere ayuda como yo”

¿Vuelven los Midachi? El reencuentro de Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato

Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa que es furor: “Mucha gente quiere hacer terapia y me piden consultas”

Cachete Sierra reveló detalles de su reconciliación con Fio Giménez: “Nos dimos cuenta que estábamos hasta las manos”

INFOBAE AMÉRICA

Israel acusó al dictador Nicolás

Israel acusó al dictador Nicolás Maduro de ser el principal nexo del narcoterrorismo islamista en Sudamérica

Trump ordenó designar a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamas

Crisis en Cuba: la dictadura admitió su ahogo financiero

Zelensky aseguró que las conversaciones en Ginebra permitieron cambiar elementos clave del plan de paz presentado por Trump

El principal grupo paramilitar de Sudán declaró un alto el fuego unilateral tras el fracaso de la mediación internacional