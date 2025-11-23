Tecno

Qué alternativa es mejor para movilizarse en la ciudad: auto o patineta eléctrica

Las scooter se llevan una gran ventaja sobre los vehículos por ser algunas plegables y sin necesidad de usar combustible

Guardar
La expansión de las patinetas
La expansión de las patinetas eléctricas redefine la movilidad en las grandes ciudades - REUTERS/Sarah Meyssonnier/

Las grandes ciudades han comenzado a experimentar una transformación en la movilidad urbana debido al uso creciente de patinetas eléctricas.

Antes consideradas una alternativa marginal, estas soluciones de transporte han pasado a formar parte central de la vida diaria de millones de personas en la grandes metrópolis, generando una duda si son mejores o no que los tradicionales carros.

Costos y precios en carros VS. patinetas eléctricas

El auge de las patinetas eléctricas coincide con una serie de factores sociales y económicos que afectan a los habitantes de urbes densamente pobladas. El coste de propiedad de un automóvil se ha convertido en una barrera considerable.

Datos del portal de automovilismo, CarEdge muestran que el precio promedio de un coche nuevo en los Estados Unidos rondaba los 47.218 dólares en marzo de 2024, con autos de lujo superando habitualmente los 60.000 dólares. Además, el gasto anual en combustible para un conductor promedio asciende a más de 1.800 dólares.

Estos vehículos se están polarizando
Estos vehículos se están polarizando en las diferentes ciudades a nivel mundial - crédito Secretaría de Movilidad

Estos costos no incluyen estacionamiento ni mantenimiento, dos aspectos donde las patinetas eléctricas marcan una gran diferencia. De acuerdo a la empresa Apollo Scooters, el costo de cargar una patineta eléctrica raramente supera los 4 centavos por ciclo de carga, mientras que el estacionamiento suele ser gratuito o muy barato.

La sencillez de uso y el bajo mantenimiento sitúan a estos vehículos como una alternativa eficiente. No requieren cambios de aceite, ajustes frecuentes o una revisión mecánica exhaustiva; el usuario solo necesita revisar neumáticos, batería y frenos de forma periódica.

Aunque los vehículos eléctricos también han ganado espacio, el costo de carga y las tarifas de las estaciones públicas pueden variar notablemente. Por ejemplo, cargar un Tesla Model Y en casa cuesta cerca de 3,82 dólares cada 160 kilómetros, mientras que utilizar redes de carga rápida puede elevar la tarifa a 19 dólares por la misma distancia, según Car and Driver.

Las patinetas eléctricas, al depender de baterías de baja capacidad, pueden recorrer hasta 100 kilómetros con una sola carga por una fracción de ese gasto.

La economía es uno de
La economía es uno de los factores que hacen priorizar el uso de patinetas eléctricas

Qué beneficios tiene una patineta eléctrica en comparación a un carro

Los efectos positivos no se limitan al bolsillo. El uso de patinetas eléctricas reduce el tiempo perdido en congestiones de tráfico. Conductores en ciudades como Chicago pasan una media anual de 155 horas atascados, mientras que en metrópolis como Nueva York o Miami la cifra supera las 100 horas.

La adopción masiva de estos vehículos permite recuperar parte de ese tiempo para otras actividades, facilitando trayectos más directos y menos estresantes.

En términos ambientales, los beneficios resultan evidentes. Las patinetas eléctricas no producen emisiones directas de gases de efecto invernadero y consumen menos energía por kilómetro recorrido que cualquier automóvil o motocicleta.

Un aspecto central de esta tendencia es el acceso sin barreras burocráticas. Muchas jurisdicciones no exigen licencia, registro ni seguro para el uso de patinetas eléctricas, lo que simplifica su adopción.

Con plataformas intuitivas, costos bajos
Con plataformas intuitivas, costos bajos y mínima burocracia, las patinetas eléctricas emergen como la opción preferida entre jóvenes adultos y trabajadores en entornos urbanos altamente demandantes (Europa Press)

Esta accesibilidad ha sido un factor decisivo, especialmente entre jóvenes adultos y trabajadores que buscan alternativas al transporte público saturado. Algunos modelos son plegables y pueden transportarse en autobuses, trenes o metros, lo que optimiza la relación entre diferentes sistemas de movilidad.

El impacto sobre la salud física y mental es otro punto destacado. Usar patinetas eléctricas implica ejercitar la coordinación y el equilibrio, así como una mayor exposición al aire libre. Estas condiciones ofrecen un contrapeso a la rutina sedentaria que conlleva el uso de vehículos particulares o el confinamiento en el transporte público.

Puntos negativos de las scooters

No obstante, existen desafíos y limitaciones en la integración urbana de las patinetas eléctricas. La autonomía de sus baterías, que suele oscilar entre 20 y 60 kilómetros, puede resultar escasa para trayectos largos.

La velocidad máxima, generalmente entre 15 y 50 kilómetros por hora, limita su uso a ciertos entornos urbanos. Además, la infraestructura aún no está completamente adaptada para garantizar la seguridad de los usuarios, ya que muchos trayectos no cuentan con carriles exclusivos.

El clima constituye otro factor de restricción. La mayoría de las patinetas eléctricas no operan de forma óptima durante lluvias o en superficies resbaladizas, y su resistencia a la humedad suele variar según el modelo.

La decisión entre patinetas eléctricas y automóviles responde a las necesidades concretas de cada usuario y entorno urbano. Las patinetas destacan por su bajo costo, agilidad y menor impacto ambiental, mientras que los carros ofrecen mayor autonomía y capacidad para trayectos largos. Al final, la mejor opción la determina cada usuario según sus propias prioridades y hábitos de movilidad.

Temas Relacionados

Patinetas eléctricasMovilidadTecno Autos y MovilidadLo último en tecnologíaCiudades

Últimas Noticias

Estos son los campos laborales en los que la IA no reemplazará la fuerza humana, según Bill Gates

Frente a la automatización, el liderazgo de figuras tecnológicas destaca el valor de la originalidad, la capacidad de invención y la especialización digital como escudos frente al reemplazo por algoritmos

Estos son los campos laborales

Qué tan seguro es usar memorias USB para guardar archivos importantes y personales

La comodidad que brindan estos dispositivos, no implica que existan riesgos de almacenamiento y transporte

Qué tan seguro es usar

Gemini 3 ya está aquí: la inteligencia artificial de Google que todo lo puede cambiar

La integración de este agente de IA con Gmail, Calendar y YouTube permite a usuarios y empresas administrar tareas, proyectos y hasta negocios sin escribir una sola línea de código

Gemini 3 ya está aquí:

Conoce el robot biónico que se mueve como una persona y analiza billones de tareas por segundo

El androide se llama IRON y cuenta con piel sintética y músculos artificiales, además de tres chips con inteligencia artificial que le permite procesar imágenes y datos en tiempo real y responder con acciones físicas

Conoce el robot biónico que

Crean un robot que dobla ropa, limpia y hasta prepara café: se llama Memo y ya es el nuevo miembro de la familia

La compañía Sunday presenta un asistente multifuncional capaz de automatizar tareas, aprender habilidades cada mes y adaptarse gracias a datos recogidos en casas

Crean un robot que dobla
DEPORTES
Se definió el rival de

Se definió el rival de Argentina en el debut de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: quién será y dónde se jugará la serie

Arranca el Argentina Open WTA 125: dos tenistas nacionales y una baja sensible en el cuadro principal

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Rosario Central recibirá a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi irá en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
Entre mancuernas y pesas, Milett

Entre mancuernas y pesas, Milett Figueroa mostró los detalles de su exigente rutina de entrenamiento

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

Julián Cerati interpreta a Pipo Cipolatti en La Dicha en Movimiento: “Necesité saber sus miedos, motivaciones y heridas”

Martín Fierro Latino 2025: todo lo que hay que saber sobre los premios que se entregan esta noche en Miami

La esperanza de Alejandra Maglietti tras el incendio que consumió la fábrica de su marido: “Ocurrió un milagro”

INFOBAE AMÉRICA

El auge de la IA

El auge de la IA está cambiando de velocidad: ¿por qué la gente no puede dejar de preocuparse?

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra el sistema energético de Ucrania mientras se negocia la paz en Ginebra

“Homo Argentum” cierra el festival de cine de Miami

Revelan una posible entrada secreta en una de las pirámides de Giza

La entidad serbia de Bosnia elige presidente en medio de la peor crisis política desde la guerra