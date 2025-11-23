Tecno

Cómo resumir videos de YouTube en segundos usando la IA de Gemini

Los usuarios pueden pedir a la IA que desarrolle puntos específicos del vídeo o formule respuestas a preguntas concretas

La herramienta Gemini ofrece resúmenes
La herramienta Gemini ofrece resúmenes instantáneos de tutoriales, recetas, conferencias y reseñas en YouTube.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Una de las herramientas que tiene Gemini, el sistema de IA desarrollado por Google, es la posibilidad de resumir vídeos de YouTube en cuestión de segundos, de modo gratuito y sin necesidad de recurrir a plataformas de pago o extensas visualizaciones.

Una característica ideal para aquellos que quieren tener un tutorial, guía, receta, conferencias o reseñas en segundos, sin tener que consumir todo el contenido visual.

Así se pueden realizar resúmenes de vídeos en Gemini

El proceso para obtener resúmenes de vídeos de YouTube a través de Gemini es sencillo, eficiente y se adapta tanto a dispositivos móviles como al escritorio. Existen distintas opciones para interactuar con la herramienta según el contexto del usuario.

El proceso para obtener resúmenes
El proceso para obtener resúmenes de vídeos en Gemini es sencillo y funciona tanto en móviles Android como en escritorio.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En teléfonos con sistema Android, Gemini está disponible directamente a través de Google Assistant. El proceso habitual es el siguiente:

  • Se activa Google Assistant manteniendo pulsado el botón de apagado.
  • Si Gemini está configurado como el asistente predeterminado, se muestra de inmediato.
  • Al reproducir un vídeo en YouTube, surge la opción de “Hacer una pregunta sobre este video”.
  • El usuario puede solicitar un resumen, indicar un idioma específico para el resultado o pedir una lista de puntos clave a través de comandos como “Haz un resumen de este video” o “Resume este video en inglés”.
  • Gemini procesa el vídeo y en unos segundos devuelve un resumen o esquema textual que recoge los detalles principales detectados.

Gemini también puede emplearse en navegadores web, para hacer el resumen los pasos son los siguientes:

  • Acceder a la configuración de cuenta de Gemini y habilitar la extensión para YouTube en la sección de “Extensiones”.
  • Copiar la URL del vídeo que se desea resumir y pegarla en el entorno de Gemini, o bien utilizar un comando directo, como: “Haz un resumen de este video: [URL]”.
  • Tras el procesamiento, Gemini entregará una síntesis del contenido. Se puede optar entre un resumen general, una lista de ideas principales o incluso una explicación detallada por fragmentos del vídeo, según las instrucciones especificadas en el prompt.
Gemini también funciona en navegadores
Gemini también funciona en navegadores web mediante la extensión para YouTube y comandos directos con la URL del vídeo. (REUTERS/Dado Ruvic/)

Trucos para personalizar los resúmenes de YouTube en Gemini

El funcionamiento de Gemini ofrece diversas posibilidades de personalización al usuario, con el fin de adaptar la salida de la IA a necesidades particulares:

  • Puede solicitarse un resumen esquemático, por bullet points, lo que facilita la lectura rápida y la identificación de ideas clave.
  • Es posible adaptar el formato del resumen, el idioma de la síntesis o el tipo de público objetivo para el que se redacta.
  • La herramienta permite que el usuario indique explícitamente qué puntos del vídeo desea que sean desarrollados o ampliados, de modo que el resultado obtenido sea lo más relevante y útil posible para su búsqueda.
  • Cuando el usuario lo requiere, en vez de pedir un resumen, puede formular preguntas directas sobre puntos concretos del vídeo. Gemini buscará en el archivo remitido la información para responder de manera precisa a la consulta planteada.
Los usuarios pueden pedir a
Los usuarios pueden pedir a Gemini que desarrolle puntos específicos del vídeo o formule respuestas a preguntas concretas.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En la práctica, los prompts que se pueden utilizar varían entre lo esquemático y lo detallado. Ejemplos recomendados incluyen:

  • “Quiero que me hagas un resumen del contenido del vídeo del enlace. Haz el resumen de forma esquemática mediante puntos o bulletpoints. [Enlace].”
  • “Quiero que busques la información en el vídeo que te adjunto, y que me digas [pregunta] [enlace].”

Es importante tener en cuenta que no todos los videos van a generar la misma exactitud de resultados. Por eso se requiere precisión en la petición realizada y buscar videos que cuenten con subtítulos activados, que no sean solamente imágenes y tener en cuenta que las respuestas generadas estarán basadas en lo que diga el video, no información en internet, ya que la IA está usando ese contenido como su fuente.

