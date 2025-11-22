Teléfono de Google incorporará “Llamadas Expresivas” para marcar comunicaciones como urgentes

Google viene probando una nueva actualización para su app de llamadas. (Google)

Google avanza en el desarrollo de una función que transformará la forma en que los usuarios gestionan sus llamadas telefónicas. Se trata de “Llamadas Expresivas”, una característica diseñada para que el destinatario pueda conocer el motivo del contacto incluso antes de responder.

La herramienta aún no ha sido anunciada oficialmente, pero su presencia en la versión beta más reciente de la app Teléfono de Google indica que el lanzamiento podría estar cerca. Según los indicios técnicos, el sistema permitiría incluir mensajes breves que acompañarán la llamada y aparecerán tanto en la pantalla entrante como en las notificaciones.

Esta futura opción funcionará mediante el envío automático de un SMS que incluirá una razón predefinida asociada a la llamada. Entre las posibilidades que Google estaría preparando figuran frases como “Ponernos al día”, “Noticias para compartir” o “Pregunta rápida”, todas pensadas para dar contexto inmediato y reducir la fricción en comunicaciones cotidianas. La función se activará únicamente con la autorización del usuario, quien deberá permitir a la aplicación enviar estos mensajes en segundo plano.

Las Llamadas Expresivas buscan comunicar de manera urgente a la persona que busca contactarse. (Foto: Captura Google)

La novedad más destacada dentro de las opciones filtradas es la que marcará la llamada como urgente. La categoría “¡Es urgente!” permitiría priorizar el contacto en situaciones críticas.

Cuando tanto quien llama como quien recibe utilicen la función, una llamada marcada con esta etiqueta podrá sonar incluso si el dispositivo está configurado en modo No molestar.

Además, el sistema generará avisos especiales, como “Perdiste una llamada urgente”, para reforzar la importancia del intento de comunicación. Esta dinámica apunta a convertirse en un recurso que permita alertar de manera más efectiva sin recurrir a métodos alternativos como mensajes por múltiples aplicaciones.

Si no se contesta una llamada urgente, el aplicativo de Google lo mostrará como lo que es, algo urgente. (Google)

La existencia de estas funciones se conoció tras el análisis del archivo APK correspondiente a la versión beta de la app Teléfono de Google. Allí se encontraron cadenas internas que hacen referencia tanto al nombre de la herramienta como a los textos que se mostrarán durante su uso.

El identificador interno “expresso” sería el término que Google emplea en el desarrollo para referirse a esta característica. Si bien esto no garantiza su activación inmediata, sí indica que se encuentra en un estado avanzado de pruebas.

Por ahora, las pistas apuntan a que la herramienta será exclusiva, al menos en un inicio, de la línea Google Pixel. Esta estrategia coincide con el enfoque de la empresa en los últimos años, en el que nuevas funciones experimentales se prueban primero en sus dispositivos antes de ampliarse a otros fabricantes que utilicen Android.

Las llamadas que son expresivas, buscan que el usuario le indique al receptor para qué lo está llamando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mismo ocurrió con características como la transcripción en tiempo real, la detección automática de llamadas comerciales o la identificación de música desde la pantalla de bloqueo, que debutaron en el ecosistema Pixel antes de expandirse a nivel global.

El objetivo detrás de Llamadas Expresivas es brindar mayor claridad y reducir incertidumbre en las comunicaciones breves. En muchos casos, las personas descartan llamadas por desconocer su importancia o por temor a interrupciones innecesarias. Un sistema que muestra de antemano el motivo del contacto puede facilitar la toma de decisiones, evitar pérdidas de tiempo y ayudar a priorizar. Este tipo de funciones ya ha tenido aproximaciones en mensajería instantánea, pero su llegada a las llamadas tradicionales supone un cambio relevante en la manera en que se organiza la comunicación móvil.

Además del contexto previo, la posibilidad de identificar llamadas urgentes introduce un nivel de utilidad que podría tener impacto en situaciones reales como emergencias familiares, coordinaciones laborales o cualquier caso en el que se requiera una respuesta inmediata. La combinación de notificaciones destacadas y la capacidad de sobrescribir el modo No molestar evidencia el interés de Google por ofrecer canales más directos y eficientes para momentos críticos.

La función de Llamadas Expresivas aún se encuentra en fase de pruebas. Crédito Freepik

A pesar de las expectativas, todavía no existen detalles oficiales sobre su fecha de disponibilidad ni sobre qué países recibirán la función primero. Google suele extender estas novedades por etapas y con activación remota desde sus servidores, por lo que incluso usuarios con la última versión de la aplicación podrían no ver la herramienta hasta que la compañía decida habilitarla.

Si se confirma su despliegue, Llamadas Expresivas marcará un nuevo paso en la adaptación del teléfono tradicional a las dinámicas modernas de comunicación, donde la inmediatez y el contexto juegan un rol cada vez más relevante. Por ahora, solo queda esperar a que Google haga el anuncio oficial y detalle cómo se implementará en las próximas actualizaciones de Android.