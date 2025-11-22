Tecno

Teléfono de Google incorporará “Llamadas Expresivas” para marcar comunicaciones como urgentes

La función permitirá mostrar el motivo de una llamada antes de que el destinatario responda, dando mayor contexto desde el primer instante

Guardar
Google viene probando una nueva
Google viene probando una nueva actualización para su app de llamadas. (Google)

Google avanza en el desarrollo de una función que transformará la forma en que los usuarios gestionan sus llamadas telefónicas. Se trata de “Llamadas Expresivas”, una característica diseñada para que el destinatario pueda conocer el motivo del contacto incluso antes de responder.

La herramienta aún no ha sido anunciada oficialmente, pero su presencia en la versión beta más reciente de la app Teléfono de Google indica que el lanzamiento podría estar cerca. Según los indicios técnicos, el sistema permitiría incluir mensajes breves que acompañarán la llamada y aparecerán tanto en la pantalla entrante como en las notificaciones.

Esta futura opción funcionará mediante el envío automático de un SMS que incluirá una razón predefinida asociada a la llamada. Entre las posibilidades que Google estaría preparando figuran frases como “Ponernos al día”, “Noticias para compartir” o “Pregunta rápida”, todas pensadas para dar contexto inmediato y reducir la fricción en comunicaciones cotidianas. La función se activará únicamente con la autorización del usuario, quien deberá permitir a la aplicación enviar estos mensajes en segundo plano.

Las Llamadas Expresivas buscan comunicar
Las Llamadas Expresivas buscan comunicar de manera urgente a la persona que busca contactarse. (Foto: Captura Google)

La novedad más destacada dentro de las opciones filtradas es la que marcará la llamada como urgente. La categoría “¡Es urgente!” permitiría priorizar el contacto en situaciones críticas.

Cuando tanto quien llama como quien recibe utilicen la función, una llamada marcada con esta etiqueta podrá sonar incluso si el dispositivo está configurado en modo No molestar.

Además, el sistema generará avisos especiales, como “Perdiste una llamada urgente”, para reforzar la importancia del intento de comunicación. Esta dinámica apunta a convertirse en un recurso que permita alertar de manera más efectiva sin recurrir a métodos alternativos como mensajes por múltiples aplicaciones.

Si no se contesta una
Si no se contesta una llamada urgente, el aplicativo de Google lo mostrará como lo que es, algo urgente. (Google)

La existencia de estas funciones se conoció tras el análisis del archivo APK correspondiente a la versión beta de la app Teléfono de Google. Allí se encontraron cadenas internas que hacen referencia tanto al nombre de la herramienta como a los textos que se mostrarán durante su uso.

El identificador interno “expresso” sería el término que Google emplea en el desarrollo para referirse a esta característica. Si bien esto no garantiza su activación inmediata, sí indica que se encuentra en un estado avanzado de pruebas.

Por ahora, las pistas apuntan a que la herramienta será exclusiva, al menos en un inicio, de la línea Google Pixel. Esta estrategia coincide con el enfoque de la empresa en los últimos años, en el que nuevas funciones experimentales se prueban primero en sus dispositivos antes de ampliarse a otros fabricantes que utilicen Android.

Las llamadas que son expresivas,
Las llamadas que son expresivas, buscan que el usuario le indique al receptor para qué lo está llamando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mismo ocurrió con características como la transcripción en tiempo real, la detección automática de llamadas comerciales o la identificación de música desde la pantalla de bloqueo, que debutaron en el ecosistema Pixel antes de expandirse a nivel global.

El objetivo detrás de Llamadas Expresivas es brindar mayor claridad y reducir incertidumbre en las comunicaciones breves. En muchos casos, las personas descartan llamadas por desconocer su importancia o por temor a interrupciones innecesarias. Un sistema que muestra de antemano el motivo del contacto puede facilitar la toma de decisiones, evitar pérdidas de tiempo y ayudar a priorizar. Este tipo de funciones ya ha tenido aproximaciones en mensajería instantánea, pero su llegada a las llamadas tradicionales supone un cambio relevante en la manera en que se organiza la comunicación móvil.

Además del contexto previo, la posibilidad de identificar llamadas urgentes introduce un nivel de utilidad que podría tener impacto en situaciones reales como emergencias familiares, coordinaciones laborales o cualquier caso en el que se requiera una respuesta inmediata. La combinación de notificaciones destacadas y la capacidad de sobrescribir el modo No molestar evidencia el interés de Google por ofrecer canales más directos y eficientes para momentos críticos.

La función de Llamadas Expresivas
La función de Llamadas Expresivas aún se encuentra en fase de pruebas. Crédito Freepik

A pesar de las expectativas, todavía no existen detalles oficiales sobre su fecha de disponibilidad ni sobre qué países recibirán la función primero. Google suele extender estas novedades por etapas y con activación remota desde sus servidores, por lo que incluso usuarios con la última versión de la aplicación podrían no ver la herramienta hasta que la compañía decida habilitarla.

Si se confirma su despliegue, Llamadas Expresivas marcará un nuevo paso en la adaptación del teléfono tradicional a las dinámicas modernas de comunicación, donde la inmediatez y el contexto juegan un rol cada vez más relevante. Por ahora, solo queda esperar a que Google haga el anuncio oficial y detalle cómo se implementará en las próximas actualizaciones de Android.

Temas Relacionados

GoogleTeléfonoLlamadasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Revelan que Meta habría priorizado el crecimiento sobre la seguridad de adolescentes en Facebook e Instagram

Según documentos y testimonios citados por la revista TIME en el marco de una demanda colectiva en Estados Unidos, Meta habría dado prioridad al crecimiento de Facebook e Instagram antes que a la seguridad de los adolescentes. La compañía rechaza las acusaciones y afirma que los hechos están en revisión judicial

Revelan que Meta habría priorizado

Gemini de Google ahora tiene una herramienta para detectar si una imagen fue hecha o no con IA

La app Gemini ahora identifica si una imagen fue creada o editada con IA de Google gracias a la marca digital SynthID

Gemini de Google ahora tiene

‘Las guerreras K-Pop’: estas son las cinco escenas más vistas de la película de Netflix

El momento más popular del largometraje animado es la presentación de ‘Soda Pop’ de los Saja Boys, la banda rival de HUNTR/X

‘Las guerreras K-Pop’: estas son

Spotify ya permite importar playlists de otras apps como Apple Music y YouTube Music: paso a paso para hacerlo

La plataforma habilitó una herramienta integrada que permite trasladar listas de reproducción desde servicios como Apple Music o YouTube Music sin usar aplicaciones externas

Spotify ya permite importar playlists

Cómo tiene que ser una contraseña para ser segura: tres recomendaciones que debes seguir

Puedes crear una frase que te resulte fácil de recordar y transformarla con signos, mayúsculas o números para convertirla en una clave

Cómo tiene que ser una
DEPORTES
Franco Colapinto largará 15° en

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La multa que tuvo que pagar Alpine por un error con el auto de Franco Colapinto durante la qualy del GP de Las Vegas

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

El “problema de seguridad” que dejó a Mercedes al borde de la descalificación en la qualy del GP de Las Vegas

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Estudió para sacerdote, se casó

Estudió para sacerdote, se casó y cambió de religión: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi

El romántico saludo de cumpleaños de Stefi Roitman a Ricky Montaner luego de admitir una crisis en la pareja

Emanuel Noir, de Ke Personajes, contó cómo la fe lo ayudó a superar la depresión: “En el peor momento es cuando uno duda”

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

INFOBAE AMÉRICA

El panteón subterráneo de Chacarita,

El panteón subterráneo de Chacarita, la joya oculta de Buenos Aires

Marco Rubio y Steve Witkoff participarán de las conversaciones con Ucrania en Suiza para abordar el plan presentado por Trump

El hallazgo que explica por qué algunos volcanes liberan lava sin estallar

Un avance clave en diabetes: crean una técnica para observar células productoras de insulina en tiempo real

La defensa de Jair Bolsonaro anunció que apelará la prisión preventiva ordenada por la Corte de Brasil: “Pone en riesgo su vida”